Нужен Абаскалю и клубу.

«Спартак» не планирует отпускать полузащитника Антона Зиньковского в «Локомотив». Напомним, что ранее появилась информация об интересе руководства «железнодорожников» к персоне 27-летнего полузащитника сборной России, однако «Спартак» не заинтересован в расставании с атакующим футболистом. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль рассчитывает на Зиньковского в следующем сезоне.

Антон Зиньковский присоединился к «Спартаку» перед началом сезона 2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, чей контракт с нынешним клубом рассчитан до 2027 года, в три с половиной миллиона евро.

Источник: euro-football.ru