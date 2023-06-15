Спартак ТВ
Блог

«Спартак» не отдаст Зиньковского «Локомотиву»

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
возможные трансферы возможные трансферы
Клубы Клубы
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Футбол Футбол

Нужен Абаскалю и клубу.

«Спартак» не планирует отпускать полузащитника Антона Зиньковского в «Локомотив». Напомним, что ранее появилась информация об интересе руководства «железнодорожников» к персоне 27-летнего полузащитника сборной России, однако «Спартак» не заинтересован в расставании с атакующим футболистом. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль рассчитывает на Зиньковского в следующем сезоне.

Антон Зиньковский присоединился к «Спартаку» перед началом сезона 2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, чей контракт с нынешним клубом рассчитан до 2027 года, в три с половиной миллиона евро.

Источник: euro-football.ru

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goleodor
А был ли интерес?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Соболев
Локомотив хочет сделать состав из всех игроков Крыльев)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
27 лет не в стратегии нынешнего Локо. Жирная утка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
жаль. мог бы поиграть в клубе с существующим тренером, у которого нет энуреза)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий