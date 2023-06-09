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Олег Иванов: «Посмотрим на Мостового на тренерском посту. Может, и до «Спартака» дойдёт»

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Невероятное возвращение легенды в клуб?

Футболист «Рубина» Олег Иванов заявил, что ему будет интересно посмотреть на работу экс‑игрока «Спартака» Александра Мостового на посту главного тренера в одном из футбольных клубов. 

В мае Мостовой подал документы для обучения по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии Российского футбольного союза (РФС). — Для общественности стал удивительным тот факт, что Мостовой пошел обучаться на тренера. Вас это не удивило? — У Александра огромный футбольный опыт. Я видел его слова, где он говорит, что и без тренерских лицензий все знает, но Романцев, Бесков, Лобановский учились, проходили эту школу и развивались. Посмотрим на Мостового, возможно и выйдет на тренерский пост и покажет, как надо. Может, и до «Спартака» дойдет, — сказал Иванов.

Источник: matchtv.ru

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