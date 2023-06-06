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Никита Баженов: «Я вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует»

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Бывший футболист «Спартака», игрок медийного клуба «Народная команда» Никита Баженов после матча шестого тура МФЛ, в котором команда болельщиков «красно-белых» проиграла «Бей Беги» (0:1), поделился мыслями об итогах завершившегося сезона для «Спартака».

«Спартак» всегда стремится к большему. Но в этом сезоне случилось то, что случилось – третье место. Были в этом сезоне классные матчи, а бывали не очень. Но я вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует. Ребята играют, и если мы дальше будем продолжать работать над ошибками, то результат приедет.

Возможна ли в следующем сезона борьбе за первое место с «Зенитом»? Давайте сейчас мы все отдохнем. Переспим с мыслью о третьем месте в чемпионате, а дальше постараемся ответить на эти вопросы», – сказал Баженов.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата России по футболу, отстав от победителя турнира «Зенита» на 16 очков.

3 комментария

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ТимТалер
Они доходят до штрафной...и...не знают, что дальше делать. Не понимают как вскрывать плотную оборону. Как барашек в забор ) Перепас у штрафной и бездумный прострел...
Где тонкий пас, перестроение, открывание ?
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Иван Иванов
Ответ ТимТалер
Они доходят до штрафной...и...не знают, что дальше делать. Не понимают как вскрывать плотную оборону. Как барашек в забор ) Перепас у штрафной и бездумный прострел... Где тонкий пас, перестроение, открывание ?
Ну так осенью знали. И пас, и перестроение, и открывание... Всё было, аж глаз радовало. Тут дело в психологии, думаю. Ну и усиление, безусловно, необходимо
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Ильдар Фарукшин
Никита адекватно
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