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«У «Спартака» проблемы с психологией. Им не хватает концентрации». Мнение экс-защитника «Локомотива» Сергея Гуренко

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Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко предположил, в чем главная проблема «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Психология и недооценка. Зато на матчи с прямыми конкурентами мотивации у команды хоть отбавляй. Отсюда победы над «Краснодаром» и ЦСКА, а также достойная игра в противостоянии с «Зенитом».

Когда красно-белые выходят на поле с пониманием, что класс соперника ниже, им не хватает концентрации. Как только приходит мысль, что можно выиграть на одной ноге, начинаются проблемы. Один не добежал, второй недоработал. Из мелочей и складывается результат», - заявил Гуренко.

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1 комментарий

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Владимир Молявин
Может он и прав.
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