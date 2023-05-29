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Владимир Обедзинский: «Где только «Спартак» находит этих Абаскалей?»

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Бывший нападающий ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский оценил некоторых главных тренеров команд РПЛ.

"Из тренеров в чемпионате России мне нравится Ташуев, нравится Федотов. Да и Юран в «Пари НН» неплох, со Спартаком» вничью в гостях сыграли, ничего себе.

А Евсеев похож на Гаттузо. И тот, и другой всех «кусали» на поле, когда сами были футболистами, не дай бог.

А Абаскаль у нас зачем нужен? То Тедеско бегал туда-сюда, теперь этот. Где только «Спартак» находит этих Абаскалей?".

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3 комментария

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Toha1090
Где только спортс находит этих Обездзинских?
+7
-1
+6
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Дмитрий Яруллин
Очень ,, важное,, мнение от бывшего игрока величайшего ростовского ска
+4
0
+4
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MikGera
Ответ Toha1090
Где только спортс находит этих Обездзинских?
С языка снял, похоже адекватные футбольные эксперты не хотят разговаривать с горе журналистами
+3
0
+3
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