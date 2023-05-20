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«Москва — красно-белая!» Андрей Ещенко — о победе «Спартака» в дерби с ЦСКА

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Дерби есть дерби! Всегда надеюсь на победу «Спартака». Показали хорошую игру и выиграли заслуженно, еще и в дерби! Судейство? Пускай с этим разбираются те, кому надо. Москва — красно-белая!» — сказал Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.

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