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Кержаков скандировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» на праздновании чемпионства «Зенита»

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Не сдержался.

Голкипер и вице-капитан «Зенита» Михаил Кержаков оскорбительно высказался в адрес московского «Спартака» на праздновании петербуржцев по случаю завоевания очередного чемпионского титула.

Ранее в игре 26-го тура «Зенит» победил «Спартак» (3:2) и досрочно выиграл РПЛ. После матча 27-го тура с «Краснодаром» (2:2) команде вручили золотые медали и чемпионский кубок, после чего празднование продолжилось в чемпионском автобусе, разъезжающем по Санкт-Петербургу.

Кержаков по громкоговорителю обратился к фанатам «Зенита», столпившимся рядом с автобусом, в частности, вспомнив одну кричалку в адрес «красно-белых».

Петербуржцы выиграли чемпионский титул в РПЛ пятый раз подряд и в десятый в истории клуба, завоевав вторую звезду над эмблемой.

Источник: metaratings.ru

4 комментария

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Виктор Иванович
Не только Керж, но и все мы не устанем повторять...
+2
-2
0
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Petr Denisov
Пустое место как вратарь.
0
0
0
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