8 комментариев

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о критике парагвайского футболиста красно-белых Алексиса Дуарте.

«Я не видел особо критики в его адрес. Наверное, потому что не особо читаю информационные ресурсы. Но его ошибки — тоже нормально. Это точно так же бывает со всеми, все футболисты удаляются.

Человек все прекрасно понимает. Лишний раз особо что-то напоминать не имеет смысла», — сказал Маслов «СЭ». На 73-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (3:2) арбитр Павел Кукуян показал Дуарте красную карточку за фол на Малкоме.

Источник