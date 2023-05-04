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Маслов — о критике Дуарте: «Человек все прекрасно понимает. Не нужно лишний раз ему напоминать»

Павел Маслов Павел Маслов
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Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о критике парагвайского футболиста красно-белых Алексиса Дуарте.

«Я не видел особо критики в его адрес. Наверное, потому что не особо читаю информационные ресурсы. Но его ошибки — тоже нормально. Это точно так же бывает со всеми, все футболисты удаляются.

Человек все прекрасно понимает. Лишний раз особо что-то напоминать не имеет смысла», — сказал Маслов «СЭ». На 73-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (3:2) арбитр Павел Кукуян показал Дуарте красную карточку за фол на Малкоме.

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8 комментариев

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Сергей Ошлапов
Ответ Виталий
Подставил конечно команду вчера, вместе с Селиховым
Сколько можно наступать на одни и те же грабли, Селихов, Дуарте, Рыбус, Умяров, защиты нет, в чёрный список, работать работать и ещё раз работать, если не хотят, выгнать!
+3
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+3
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Дмитрий Морозов
Посмотрим в следующем сезоне его. Может и вправду тяжело адаптация проходит.
+2
0
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Иван Правспарт
Если понимают пусть идёт домой.
+1
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EVGENY SIDOROV
Ну тоесть все нормально , накосячил , и зрен с ним))
+1
0
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Den_84
Sopliжуи
+1
0
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Виталий
Подставил конечно команду вчера, вместе с Селиховым
0
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Сергей Б
У него конечно ошибки фатальные,но в целом он неплох и хорошо играет,ему нужно время,привыкнуть и подстроится под чемпионат,это далеко не худшее приобретение в Спартаке
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IvanKo
Ответ Сергей Ошлапов
Сколько можно наступать на одни и те же грабли, Селихов, Дуарте, Рыбус, Умяров, защиты нет, в чёрный список, работать работать и ещё раз работать, если не хотят, выгнать!
Когда Селихов тащил - все были от него в восторге. Надеюсь, он вылезет из этой ямы. Вратарь-то нормальный. А такие ошибки, как с Зенитом - это больше тренерское - эти короткие розыгрыши с вратарём - всегда чреваты такими вот привозами.
Ему походу нужно больше с головой работать.
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