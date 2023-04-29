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Вратарь «Факела» Свинов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак» после сезона

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Пока не думает об этом.

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов высказался о возможности возвращения в «Спартак» по окончании сезона-2022/2023. Нынешний сезон Свинов проводит в воронежском клубе на правах аренды. «Летом у меня заканчивается аренда — я вернусь в «Спартак». Дальше посмотрим. У меня нет мыслей. Мои мысли сейчас только о «Факеле». В конце сезона сядем и посмотрим. Сейчас мне хочется остаться в РПЛ с «Факелом», а потом вернуться в «Спартак» и решить дальнейшую судьбу. Конечно, у меня есть мотивация доказать, что я достоин, и не только в «Спартаке», а стать лучшим вообще в России. Надеюсь, я приду к этому. Переговоров с «Факелом» ещё не было. Мы сконцентрированы на результате, чтобы команда осталась. Все хотят, не только Воронеж, но и другие города, чтобы «Факел» остался. Всем приятно играть с такими болельщиками, а не приезжать на стадион, где две или три тысячи». «Факел» находится на 14-й строчке РПЛ, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).

Источник: championat.com

2 комментария

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Иван Правспарт
Нынешние вратари Спартака всё-таки по стабильнее.
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toldo_slava
Воронеж футбольный город. Хорошо бы им остаться в вышке
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