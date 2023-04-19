Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отказе сборной России от турнира в Азии. — Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации. Как вы считаете, это хорошо для сборной или плохо? — Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России сыграла какой-нибудь мотивационный турнир, а не товарищеские матчи. Но я думаю, сейчас уже понимают, что любой товарищеский матч, который будет, нужно выигрывать, нужно приносить радость болельщикам и показывать хорошую игру. В принципе, любая официальная товарищеская игра уже полезна для сборной, для болельщиков сборной. А турнир или нет — это уже решает РФС и главный тренер сборной. Если они решили, что лучше поиграть официальные матчи, значит, так лучше. Самое главное — радовать болельщиков футбола.

Источник