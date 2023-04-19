Спартак ТВ
Блог

Булыкин: «Хочется, чтобы сборная сыграла мотивационный турнир, а не товарищеский матч»

Клубы Клубы
Спартак Спартак
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин
Футбол Футбол

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отказе сборной России от турнира в Азии. — Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации. Как вы считаете, это хорошо для сборной или плохо? — Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России сыграла какой-нибудь мотивационный турнир, а не товарищеские матчи. Но я думаю, сейчас уже понимают, что любой товарищеский матч, который будет, нужно выигрывать, нужно приносить радость болельщикам и показывать хорошую игру. В принципе, любая официальная товарищеская игра уже полезна для сборной, для болельщиков сборной. А турнир или нет — это уже решает РФС и главный тренер сборной. Если они решили, что лучше поиграть официальные матчи, значит, так лучше. Самое главное — радовать болельщиков футбола.

Цифры Булыкина. 106 голов, 7 мячей за сборную. Спорт-Экспресс

Источник

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Особенно победами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Играть нужно , тренеру наигрывать состав и схемы , соперников бы посильнее , уровнем бы как Иран
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий