Последний раз играл в конце ноября прошлого года.

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о спаде в карьере защитника «Спартака» Мацея Рыбуса. «Рыбус, на мой взгляд, хорошо выступал за «Локомотив». Он был достаточно быстрым, у него были планы остаться в России, но у него не получилось закрепиться в составе «Спартака». Не исключаю, что он не только может вернуться в Польшу, но и даже закончить свою карьеру. Я не знаю, как обстоят у него дела с финансовой точки зрения и может ли он себе позволить сейчас повестить бутсы на гвоздь, но при отсутствии игровой практики в таком возрасте вернуться на прежний уровень достаточно сложно, — сказал Булыкин. Напомним, что контракт 33-летнего Рыбуса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Недавно агент футболиста заявил, что Мацей может вернуться в Польшу, поскольку у него больше нет других вариантов продолжения карьеры. В текущем сезоне на счету защитника всего 7 матчей в РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru