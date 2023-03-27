Известный специалист, вошедший под Новый год в тренерский штаб «Химок», поделился соображениями о сегодняшнем «Спартаке».

− После победных кубковых матчей с «Локомотивом» красно-белые стали испытывать в марте некоторые проблемы: дважды не смогли обыграть на своем поле «Урал», с трудом одолели «Факел», потерпели поражение в Оренбурге. Достаточно ли хорошо «Спартак» подготовился к весенней части сезона? Или его трудности – следствие тяжелых полей?

− Думаю, «Спартак» готов. Он всегда стремится играть на победу, и это импонирует. А что касается проблем, то у кого их нет?

− Вопрос про поля возник потому, что и «Урал», и «Факел» противопоставили «Спартаку» плотную жесткую игру, а на тяжелом покрытии другие качества проявлять сложно. В субботу же московскому клубу соперничать с «Ахматом», который традиционно придерживается атлетичной борьбы.

− «Факел» − наиболее яркий представитель команд, навязывающих борьбу на каждом участке поля. В своем последнем матче он буквально не дал поднять голову сочинцам. Притом поле в Воронеже, судя по телевизионной картинке, было вполне приемлемым.

Такой футбол многим кажется неинтеллектуальным и непривлекательным (можно много определений придумать), но он вызывает уважение. В конце концов, в Англии и Германии плотная борьба присутствует всегда.

Командам, проповедующим комбинационный футбол, непросто справляться с соперниками, которые постоянно «накрывают». «Спартак», полагаю, будет и против «Ахмата» гнуть свою линию, что-то получится, что-то нет. Главное, извлечь из того, что получилось, голы.

− У «Спартака» сразу семь человек вызывались в сборную России. Все они, кроме приболевшего Селихова, в той или иной мере принимали участие в матчах с азиатскими национальными командами. Литвинов даже провел обе игры целиком. Мартинс и Николсон ездили в свои сборные. Насколько это серьезная проблема для Гильермо Абаскаля?

− Это проблема существует постоянно для всех клубов, так как разная степени готовности влияет на командную скорость. Даже если футболист играл за сборную мало, его тренировочный процесс не совпадал с теми, кто оставались в распоряжении клуба. Для корректировки ситуации у каждого тренера свои подходы.

− Литвинов оба матча у Валерия Карпина располагался в центре обороны. Не определит ли Абаскаль, в свою очередь, этого игрока на позицию центрального защитника, поскольку в Оренбурге получил травму Джикия?

− Это вполне возможно. Но несыгранность в центральной зоне чревата неприятностями. Эта зона у «Спартака» и без того небезупречна.

− По весне команда в каждом матче чемпионата пропускала два гола. Кто виноват − центр обороны или опорная зона?

− Одной фразой на этот вопрос не ответишь. Всё взаимосвязано, всё переплетено. Фланги тоже влияют на надежность центра.

− Оправдывают ли себя зимние покупки Дуарте и Тавареша?

− О Дуарте пока даже поверхностного мнения не сформировалось. У Тавареша потенциал есть, но ему важно уловить стиль партнеров. Их действия надо прочувствовать на поле, а не просто узнать на теории в учебном классе. Это и называется периодом адаптации.

− 4 апреля у «Спартака» ответный матч полуфинала на Пути РПЛ в Кубке России с «Уралом», который в субботу сыграет в Санкт-Петербурге. На ваш взгляд, екатеринбуржцы дадут бой «Зениту» или сделают ставку на Кубок?

− Мне кажется, что «Урал» будет биться в обоих случаях. Это команда с характером. В ней меняются исполнители, но, попадая в клуб, игроки пропитываются боевым духом, присущим уральцам. А президент Григорий Иванов – своего рода хранитель традиций, который внушает футболистам правильное отношение. В Екатеринбурге «Спартаку», наверняка, будет очень непросто.

Источник: bobsoccer.ru