Не верит в родной клуб.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. После 20 туров лидирует «Зенит» с 48 очками. На втором месте идет «Ростов» (41), а на третьем – «Спартак» (40).

– Поражение «Зенита» – это шанс для «Спартака»?

– Я думаю, что это шанс. Почему нет? Даже просто не проиграй «Спартак» в Оренбурге, то уже было бы не восемь, а семь очков. Еще осталось 10 туров – это 30 очков. Я думаю, что «Спартак» об этом жалеет, как и «Зенит», что он не взял очки с армейцами.

Все забывают о «Ростове», но мы видим, как Карпин ведет себя при победе – он сильно недоволен игрой. Зная Карпина, он максималист и для него игра, которую показывает его команда, иногда в каких-то моментах важнее. Мы прекрасно понимаем, что у «Ростова» очень хорошие шансы зацепиться не только за тройку, но и попытаться зацепиться за двойку.

Есть травмы, как это было с Джикией. Есть игры сборной, которые тоже много сил отнимают. Посмотрим, но мы все прекрасно понимаем, что «Зенит» свое не упустит.

– Какой из команд пойдет на пользу пауза на матчи сборных?

– «Спартаку» точно не пойдет. Все-таки в сборной семь футболистов основного состава практически. Сейчас тренер мог посмотреть, наиграть что-то новое, потому что к «Спартаку» уже практически все адаптировались, а он остается практически без основного состава и это нехорошо. Это же можно сказать и про Карпина, который переключается и сейчас работает не с «Ростовом», а со сборной.

Я понимаю, что часть футболистов уезжает и из «Зенита», но у них все-таки есть право на ошибку: семь очков – это хороший задел, когда остается десять игр. Мы прекрасно понимаем, что команда не слабее всех в чемпионате, а можем сказать, что даже сильнее.

Жалко, что ЦСКА провалился в каких-то моментах, чтобы составить конкуренцию командам, которые идут впереди, но посмотрим, как дальше будет. Сейчас все теряют очки, тот же «Зенит» и с «Химками» чуть не потерял два очка. ЦСКА и «Динамо» уходят на перерыв с хорошим настроением. Думаю, нас ждет горячая концовка. Хотелось, чтобы борьба была жаркой и за первое место, но почему-то я в этом сомневаюсь.

– Последние матчи «Зенита» дают надежду на борьбу за чемпионство.

– Есть много нюансов. Посмотрите, какой пенальти не поставили в ворота «Зенита» в матче с «Динамо» за Кубок России. Судью дисквалифицировали, следующий сезон он начнет в Первой лиге. Много сейчас судейских ошибок. Вроде бы и ВАР есть, но все равно. Я думаю, за первое место «Спартаку» и «Ростову» будет тяжело побороться.

– Вы коснулись темы судейства. Ошибки – это низкий уровень судей или имеет место злой умысел?

– В связи с ВАР все стали трактовать одни и те же моменты по-разному. Если вся страна видит, что это пенальти (матч «Зенит» – «Динамо»), а один судья не видит. Он единственный, кто не увидел. Хотя у него была хорошая позиция – стоял в пяти метрах от этой борьбы, когда Клаудиньо хотел попасть по мячу, а Тюкавин его опередил. Таких моментов очень много. Посмотрите эпизод в матче «Химки» – «Ростов»: было небольшое касание в эпизоде с Комличенко, а здесь Клаудиньо хотел по мячу, а ударил в ногу и это не пенальти. Все арбитры по-разному трактуют. Судью этого дисквалифицировали, значит приняли решение, что он ошибся.

Целенаправленно или это ошибка – сами решайте. В связи с ВАР все стали трактовать нарушения по-своему. Нет единого решения. Посмотрите, как судят в Европе. Они на ВАР быстро определяют и даже не зовут иногда, только когда уже совсем спорный момент. У нас же сначала стоят по две-три минуты, а потом еще главный идет смотреть. Есть определенные вопросы к этому.

Источник: sportsdaily.ru