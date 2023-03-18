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Быстров: «Соболев повел себя точно не так, как должен себя вести футболист на поле»

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Раскритиковал форварда «красно-белых».

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поддержал решение арбитра Павла Кукуяна показать желтую карточку нападающему «красно‑белых» Александру Соболеву в конце первого тайма матча 20‑го тура МИР РПЛ против «Оренбурга».

В субботу «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. В одном из моментов, когда игроки «Оренбурга» должны были исполнить штрафной, Соболев вышел из «стенки» и стал шагами отмеривать расстояние, на котором «стенка» должна находиться от мяча.

— По‑моему, тут все логично, Соболев повел себя точно не так, как должен себя вести футболист на поле, когда его команда проигрывает 0:2.

Ну какой отсчет шагов, друзья? Точно не этим ему надо было заниматься в такой момент.

Чистая желтая карточка, — написал Быстров в Telegram‑канале.

«Спартак» с 40 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Оренбург» набрал 31 очко и поднялся на шестое место. В следующем туре «Оренбург» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов», а «Спартак» на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Источник: matchtv.ru

6 комментариев

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Андрей Баженов
Ответ Вячеслав Вячеслав
Луче ты молчал! !
Первоклассник или иностранец?
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Петр Петров
Зачем он вообще об этом пишет в своих соц сетях?
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Konstantin Zorin
Володька уверен, что являлся образцом поведения на поле.))
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Виталий
Красава Соболь
0
-2
-2
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Ленид Вилькин
Чо забрался Соболь в стенку и ногой шагаешь -Кукуяна мелко злишь да не забиваешь!😀
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Вячеслав Вячеслав
Луче ты молчал! !
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