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Судьи добавили Дзюбу в список Комличенко и Соболеву. Так, а что за список?

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В судейском списке, носящем имена Николая Комличенко и Александра Соболева, во второй части чемпионата России-2022/23 произошли небольшие изменения. Вместо Рамазана Гаджимурадова, на время покинувшего «Урал», включен вернувшийся в РПЛ Артем Дзюба («Локомотив»).

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В упомянутый перечень входят те, кто раньше обратил на себя внимание попытками обмануть судей, заработать штрафной или пенальти, умением симулировать фол. Попадание в виртуальный список (он не напечатан на бумаге и не раздается арбитрам на сборах и семинарах) означает одно: необходимость уделять игроку более пристальное внимание, когда он оказывается у штрафной площади или в ее пределах. Помимо Комличенко, Соболева и Дзюбы рефери, например, следят за Давидом Караевым («Торпедо»), Константином Тюкавиным и Федором Смоловым (оба — «Динамо»), Резиуаном Мирзовым («Химки»), Владимиром Писарским («Крылья Советов»).

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5 комментариев

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DekiB
Соболев в этом списке должен быть три раза! )))
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Viktor Prise
А неплохо было бы создать список самих этих судей, которые самые косячные:Мешок💩, Казарцев,Вилков... Можно дальше продолжать, просто всех муд... в сразу и не вспомнишь, у каждого болельщика есть свой список! 😄
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Владимир Молявин
Да уж. Тут и сказать нечего.
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Ильдар Фарукшин
Лучше за собой следили бы
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леша коваленко
Дзюба уже не в Зените и ему ох как нужно быть осмотрительней.
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