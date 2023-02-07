Дмитрий Гунько: «Фаворитом весенней части сезона в РПЛ будет «Зенит», но хочется и победы «Спартака»

Верит в «красно-белый» клуб.

Бывший главный тренер «Спартака» и «Химок», ныне возглавляющий армянский «Урарту» Дмитрий Гунько после контрольного матча с «Зенитом» на сборе в Дубае оценил ситуацию в РПЛ перед возобновлением сезона, а так же прокомментировал игру с «сине‑бело‑голубыми».

— Следите ли вы за московским «Спартаком»?

— Естественно, я слежу за «Спартаком». И за «Зенитом», за всеми командами, и даже за «Химками» я слежу (улыбается). Все это находится в поле моего внимания.

— Как оцените ситуацию в чемпионате России перед возобновлением МИР РПЛ?

— Думаю, будет достаточно интересная борьба. Фаворитом, мне кажется, все‑таки будет «Зенит», но хочется и победы «Спартака», — сказал Гунько.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 42 очка. «Спартак» набрал 36 очков и идет на втором месте.

Источник: «Матч ТВ»