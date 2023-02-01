Юрист объяснил, почему «Спартак» не сможет обратиться в CAS в случае успеха «Зенита»

Вовремя не обратились в нужную инстанцию.

Юрист компании Sila International Lawyers Илья Чичеров рассказал о значении апелляции санкт-петербургского «Зенита» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) для московского «Спартака».

«Каждый клуб имеет право обжаловать решения только в отношении своих игроков. Скорее всего, все было оформлено как несколько решений в течение одного заседания. И каждое решение обжалуется. Поэтому, если «Спартак» сам не будет подавать апелляцию, действия «Зенита» не помогут его игрокам», — рассказал Чичеров.

Рассказал юрист и о том, что положительный вердикт по вопросам сокращения дисквалификаций Вильмара Барриоса и Родригао мог бы помочь и красно-белым.

«Вполне возможно, да, но тогда нужно было бы успевать в определенный срок. Решения апелляционного комитета могут быть обжалованы только в течение 21-го дня. И, насколько я знаю, «Зенит» и CAS договорились об ускоренной процедуре рассмотрения данного дела, потому что обычно дела там рассматриваются больше года, и за это время футболисты уже отбудут дисквалификацию. Если же до истечения 21-го дня появилось бы какое-то положительное решение CAS, а «Спартак» успевал бы, то да — тогда можно было бы попробовать тоже это сделать, — отметил Чичеров.

«Но поскольку «Спартак» не обжаловал решение КДК в апелляционный комитет, оно в отношении его игроков вступило в силу и уже не может быть обжаловано».

По итогам драки в игре Кубка России между футболистами команд по шесть матчей дисквалификации в турнире получили удаленные Барриос и Родригао у «Зенита», а также Александр Соболев и Шамар Николсон у «Спартака».