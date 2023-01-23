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Карраскаль — о дерби со «Спартаком»: «В следующем матче кровь закипит в жилах!»

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Прочувствовал дерби только в третий раз.

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о противостоянии армейцев со «Спартаком».

«Я прочувствовал противостояние ЦСКА и «Спартака» в третьем дерби — перед игрой прямо ощущалось напряжение, какая-то дрожь: все ждали матча, настраивались на него. Так что, когда в следующий раз выйду на поле против «Спартака», уже полностью буду понимать, что это такое — кровь в жилах закипит! В первом дерби я вообще дебютировал за ЦСКА: мы победили, а я даже и не понял, что это было. Но сейчас уже проникся», — сказал Карраскаль.

Присоединившийся к ЦСКА в феврале прошлого года Карраскаль принял участие в трех дерби. В минувшем сезоне армейцы с его участием обыграли «Спартак» в рамках РПЛ (2:0) и проиграли в четвертьфинале Кубка России (0:1). А в нынешнем розыгрыше РПЛ команды на «ВЭБ-Арене» сыграли вничью (2:2).

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10 комментариев

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Геннадий Мишин
Ответ Iceeyee
Промеса закроют и нечему кипеть )
Посмотрим, как в том фильме, какой это Сухов!!!
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Павел Ермаков
Карась,до дерби ещё доживи без травм сначала.А далее,проникся ты или нет,суть не поменяется.Спартак всегда будет первым.
+2
-1
+1
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Артур Межаков
Ответ Iceeyee
Промеса закроют и нечему кипеть )
Кто его закроет???
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Александр Быкович
Ответ Александр Поливенко
А ты, я вижу, чуть ли не молишься за это. Мой тебе совет... Не суди судимого... Дальше сам знаешь. Ну а если ты пекешься за Спартак, то руководству КБ надо подстраховаться, и искать чистого напа "мышенка". Вот тогда Спартаку можно закрывать зимнее ТО
Сам то понял что написал?О каком мышонке речь?)
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леша коваленко
Ответ Iceeyee
Промеса закроют и нечему кипеть )
А в ЦСКА и закрывать никого не надо.
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0
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Александр Поливенко
Ответ Iceeyee
Промеса закроют и нечему кипеть )
А ты, я вижу, чуть ли не молишься за это. Мой тебе совет... Не суди судимого... Дальше сам знаешь. Ну а если ты пекешься за Спартак, то руководству КБ надо подстраховаться, и искать чистого напа "мышенка". Вот тогда Спартаку можно закрывать зимнее ТО
+1
-1
0
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Iceeyee
Ответ Геннадий Мишин
Ну и чего? Кровь то закипит, но не у тебя? Скорей всего она закипит у Промеса, вот такое Дерби я вижу. Спартак и ЦСКА на данный период далеко не ровня!!!!
Промеса закроют и нечему кипеть )
+1
-1
0
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Геннадий Мишин
Ну и чего? Кровь то закипит, но не у тебя? Скорей всего она закипит у Промеса, вот такое Дерби я вижу. Спартак и ЦСКА на данный период далеко не ровня!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cinezeli
Дерби на полупустом стадионе,эмоции не те …
+3
0
+3
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Владимир Молявин
Вот и посмотрим, как ты проникся дерби.
+2
0
+2
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