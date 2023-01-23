Карраскаль — о дерби со «Спартаком»: «В следующем матче кровь закипит в жилах!»

Прочувствовал дерби только в третий раз.

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о противостоянии армейцев со «Спартаком».

«Я прочувствовал противостояние ЦСКА и «Спартака» в третьем дерби — перед игрой прямо ощущалось напряжение, какая-то дрожь: все ждали матча, настраивались на него. Так что, когда в следующий раз выйду на поле против «Спартака», уже полностью буду понимать, что это такое — кровь в жилах закипит! В первом дерби я вообще дебютировал за ЦСКА: мы победили, а я даже и не понял, что это было. Но сейчас уже проникся», — сказал Карраскаль.

Присоединившийся к ЦСКА в феврале прошлого года Карраскаль принял участие в трех дерби. В минувшем сезоне армейцы с его участием обыграли «Спартак» в рамках РПЛ (2:0) и проиграли в четвертьфинале Кубка России (0:1). А в нынешнем розыгрыше РПЛ команды на «ВЭБ-Арене» сыграли вничью (2:2).

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