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Зарема Салихова: «Российскому футболу п****ц. Все вопросы к государству»

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Зарема Салихова Зарема Салихова
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Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна высказалась про перспективы российского футбола.

Экс-член совета директоров красно-белых в шутку заявила, что единственная интрига отечественного футбола — получит ли Александр Мостовой лицензию тренера.

— УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?

— И в Азии нам откажут.

— Что делать?

— Все вопросы к государству.

— В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в РПЛ круговорот отечественных специалистов, «Зенит» — чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.

— Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу п****ц— ну, это было понятно.

16 комментариев

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Vitaly Chunihin
Ответ Ширко1986
А муженек твой свое состояние не у государств отжал в свое время?
В России всё происходит наоборот, государсво отжимает бизнес у предпринимателей. Но тебе этого не понять.)
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Vitaly Chunihin
Зарема единственный персонаж с яйцами в нашем футболе.
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Ширко1986
А муженек твой свое состояние не у государств отжал в свое время?
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slava1960
Шлю разговорилась
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baldik
Одно слово ЭКС-ЧЛЕН!
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-Ancient-
Ответ andreiromanyuk09@yandex.ru
Надо создавать свою Ассоциацию футбола со странами СНГ.По примеру Южной Америки(Кубок Америки,Кубок Либертадорес-аналог Лиги Чемпионов,Южноамериканский Кубок-аналог Лиги Европы).
СНГ ещё хочет играть в международных турнирах отличии от тебя,видимо))
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СИ
Почему пипец - сменить руководство РФС и с новыми людьми развивать нашфутбол в нашей стране!
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Mrtg
Ответ andreiromanyuk09@yandex.ru
Надо создавать свою Ассоциацию футбола со странами СНГ.По примеру Южной Америки(Кубок Америки,Кубок Либертадорес-аналог Лиги Чемпионов,Южноамериканский Кубок-аналог Лиги Европы).
Сам будешь свою лигу с командами из абхазии и днр.
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Владимир Молявин
Хотелось бы, что бы она была не права.
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Надо создавать свою Ассоциацию футбола со странами СНГ.По примеру Южной Америки(Кубок Америки,Кубок Либертадорес-аналог Лиги Чемпионов,Южноамериканский Кубок-аналог Лиги Европы).
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леша коваленко
Зачем же так категорично, надо надеяться на лучшее. В свое время английские клубы были отлучены от еврокубков на пять лет, но современнем все встало на круги своя.
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Ленид Вилькин
Ответ Ленид Вилькин
И стало все понятно,на букву п... актуально.Но рейтинг Мостового после внимния к его лицензии Заремы вырастет.Мостовой,не оплошай!Даешь лицензию!
Насколько я понял:п-ц полный,когда и Мостовой без лицензии,но когда он с лицензией,все же надежда есть...
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Артур Межаков
В одном не согласен... Живите СВО....
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Ленид Вилькин
И стало все понятно,на букву п... актуально.Но рейтинг Мостового после внимния к его лицензии Заремы вырастет.Мостовой,не оплошай!Даешь лицензию!
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Cinezeli
Как-то грустно :(
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mnogokotin-
всей стране если что. вопросы к одному бункеру
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