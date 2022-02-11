Юрий Заварзин: «Бакаев — не та звезда, которая способна помочь завоевать золотые медали «Спартаку»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на информацию о возможном переходе хавбека клуба Зелимхана Бакаева в «Краснодар» после текущего сезона.

«Будет ли это потерей для «Спартака»? Ну, там же не поймешь, что в «Спартаке» творится на сегодняшний день: кем усиливаются, кого они теряют. В преддверии начала матчей РПЛ будет ясно. А что Бакаев? Он в одно время достаточно прогрессировал, потом пропал, поэтому трудно сказать. Это всё на усмотрение тренера. Я не готов ответить, будет ли он усилением для «Краснодара» или не будет. Раз тренер считает, что ему необходим такой игрок. Галицкий считает, Галицкий принимает решение, ну, как мы можем говорить или рассуждать на эту тему!»

«Как я отношусь к тому, что «Спартак» может потерять своего воспитанника? Ну, «Спартак» уже столько терял, столько находил. Бакаев — не та звезда, которая на сегодняшний день способна помочь завоевать золотые медали «Спартаку».

«Как я оцениваю трансферную кампанию «Спартака» в целом? Ее нельзя со стороны оценить, ее можно оценить только изнутри, но там же чехарда с этими тренерами. Как можно брать игроков в команду, пока не был назначен новый тренер? До этого тренера какие-то игроки уже пришли, но тренер новый строит концепцию игры из тех игроков, которых он привлекает. А ему просто навязывают, дают тех игроков, с которым он должен строить. Там нужно Федуна спрашивать, с супруги его спрашивать, они мне принимают решения. А тренер будет работать с теми, кого ему дают».

«Нельзя оценить, плохая ли или хорошая была трансферная кампания. Это трансферная политика команды, это только к чемпионату станет известно, насколько хорошая или плохая и насколько тренер воспользуется теми игроками, которых ему навязали», — отметил Заварзин.

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