Германия потратила на стадионы Евро в 10 раз меньше Франции. Магия наследия ЧМ-2006

Ярослав Сусов копается в немецком наследии.

Чемпионат Европы-2024 – уникально эффективный мегатурнир.

Кажется, это первый чемпионат в XXI веке, для которого ничего не нужно строить.

Мы привыкли, что футбольные чемпионаты требуют огромного обновления инфраструктуры. Так было на всех чемпионатах мира от Японии и Кореи до Бразилии, России и Катара. Для чемпионатов Европы строят меньше, но все равно много: во Франции реконструировали все и строили новые арены в Бордо, Лионе, Ницце и Лилле, к фестивальному 2020-му создали новый стадион в Будапеште (и не доделали в Брюсселе и Дублине).

В Германии – почти ничего нового: девять из десяти арен принимали чемпионат мира-2006. Добавился Дюссельдорф, а на ЧМ-2006 были еще Ганновер, Кайзерслаутерн и Нюрнберг.

«Это будет особенный чемпионат Европы, потому что мы можем использовать уже существующую инфраструктуру, – сказал о турнире канцлер Германии Олаф Шольц. – Нам не нужно все строить. Стадионы есть, общественный транспорт может справиться с таким большим количеством людей».

Как так вышло? Это все немецкий прагматизм и предусмотрительность? Слишком большие инвестиции в ЧМ-2006?

Все стадионы Евро-2024 построили к ЧМ-2006. Тогда потратили более 2 миллиардов евро

Вообще-то первый чемпионат мира в Германии провели в 1974-м. Почти все города и стадионы того турнира совпадают и с 2006-м, и с 2024-м.

Герд Мюллер и Франц Беккенбауэр выигрывали чемпионат мира в Мюнхене, Берлине, Штутгарте, Франкфурте, Дюссельдорфе, Дортмунде, Гельзенкирхене, Ганновере и Гамбурге.

В 2006-м: минус Дюссельдорф, плюс Кельн, Нюрнберг, Кайзерслаутерн и Лейпциг.

В 2024-м: минус Ганновер, плюс Кельн и Лейпциг.

Но за 30 лет стадионы с беговыми дорожками и стоячими местами устарели. К чемпионату мира-2006 почти все пришлось реконструировать или создавать с нуля.

В Мюнхене и Дортмунде все оплатили клубы, в Гельзенкирхене, Ганновере, Кайзерслаутерне, Кельне, Штутгарте и Гамбурге клуб или инвестор+государство. Только в трех городах все строилось без участия частных инвесторов, банковских займов или клубов: Нюрнберге, Лейпциге и Берлине.

В Мюнхене до 2005-го не было «Альянц Арены», а матчи проводили на Олимпийском стадионе, который стоит с Олимпиады-1972. «Бавария» и «Мюнхен-1860» вложили в строительство новой арены 300 миллионов евро, город добавил еще 100 на транспортную инфраструктуру: шоссе и парковку на 10 тысяч мест (самую крупную в Европе на тот момент).

Правда, «Мюнхен-1860» отыграл на «Альянц Арене» только один сезон и еще до чемпионата мира продал свою долю стадиона «Баварии» за 11 миллионов евро.

В Лейпциге стоял старый Олимпийский стадион еще со времен ГДР. Он вмещал 120 тысяч человек, но не собирал 100 с лишним с 1979 года. Так что в границах старой арены за 50 миллионов государственных и 12 миллионов городских евро построили новый стадион на 43 тысячи человек.

Самая большая государственная инвестиция – «Олимпиаштадион» в Берлине. Во флагманскую арену турнира вложили 196 миллионов евро напрямую и еще 46 – кредитом управляющей компании.

Всего на стадионы ушло 2,3 миллиарда евро. Столько же, сколько в ЮАР-2010 на абсолютно новые стадионы.

Много.

Правда, в Бразилии и России на арены тратили в два раза больше.

Но основные траты Германии – даже не на стадионы, а на развитие транспортной инфраструктуры. Всего с 2003-го по 2005-й на нее потратили 7 миллиардов (!) евро, 3,7 из них специально выделили под дороги, ж/д-станции, развязки и туннели для чемпионата мира, когда стало известно, что Германия примет ЧМ.

Во время турнира новая инфраструктура работала идеально.

Только один матч за весь турнир собрал меньше 40 тысяч зрителей (38 000 в Лейпциге на матче третьего тура группового этапа Иран – Ангола). По отчетам немецкого правительства, благодаря новым дорогам из Берлина в Ганновер или Гамбург (это 300 километров) можно было добраться за 93 и 96 минут, а до Лейпцига (200 км) вообще за час.

Это миф, что ЧМ дает экономический рост. Экономика Германии почти не почувствовала эффекта, а сами турниры вообще убыточные

Несмотря на большие вложения, очевидное развитие и рост качества жизни и возможностей городов, ЧМ-2006 не стал экономическим бумом для Германии.

По оценке немецкого аналитического центра экономических исследований DIW, туристы потратили около 500 миллионов евро, Deutsche Bundesbank оценил траты в 1,5 миллиарда евро. Даже самые позитивные исследования, спонсированные немецким правительством, показали, что выручка ЧМ-2006 не превысила 2 миллиарда евро. Это не покрывает даже строительство и реконструкцию стадионов!

«Чемпионат мира оказал влияние на рост экономики только на несколько кварталов на несколько десятых процента, – объяснял директор Гамбургского института мировой экономики HWWI Хеннинг Фепель. – Его даже не стоит упоминать как важный фактор по итогам года.

Отдельные отрасли выигрывают за счет привлечения туристов из-за рубежа. Например, гостиничный бизнес и общественное питание. Но для немецких фанатов это игра с нулевой суммой. Если ты пьешь больше пива и смотришь футбол в пабе, то меньше ходишь в рестораны на ужин».

Зарубежные гости, по подсчетам немецких ученых, – это только 20% всех фанатов на чемпионате мира, остальные – граждане страны-хозяйки.

«В большинстве случаев чемпионат мира, Европы или Олимпиада экономически убыточны, – рассказывает Спортсу руководитель Департамента маркетинга и спортивного бизнеса Финансового университета Илья Солнцев. – Положительный экономический эффект возможен, лишь если в стране ничего не нужно строить.

Материальные эффекты от крупных турниров связаны с появлением необходимой инфраструктуры: стадионы, тренировочные базы, транспорт, энергетика, связь. При правильном подходе это может «разогнать» экономику за счет создания рабочих мест, трат туристов и соответствующих налогов в бюджет.

Но если страна уже была интересна для туристов и без спортивного события (в том числе как Германия), то прирост туризма в относительных цифрах будет небольшим, а большинство доходов от турнира достаются международной федерации».

ЧМ-2006 – «летняя сказка», он объединил Германию и научил патриотизму

Но не все измеряется цифрами экономического эффекта. Чемпионат мира помог объединить страну, потому что главные эффекты любого мегатурнира – нематериальные.

«Повышается благополучие людей за счет новой инфраструктуры, улучшения городской среды и интереса к спорту, – объясняет Илья Солнцев. – Меняется имидж страны (в долгосрочной перспективе это влияет на уровень туризма), за счет развития спорта возможно снижение уровня преступности и заболеваемости».

В Германии ЧМ-2006 до сих пор называют Sommermaerchen – «Летняя сказка».

«Улицы были полными, все в немецких флагах, в стране практически с нуля изобрели общественный просмотр футбола, – рассказывал про лето-2006 Маттиас Гинтер, во время ЧМ ему было 12 лет. – Вся страна болела за сборную».

«До ЧМ вы бы никогда не увидели немецких флагов на машинах, как в Англии, например. В Германии патриотизм не одобрялся. За 10 дней до начала турнира я увидел на улице парочку флагов, на следующий день – десяток, во время ЧМ – сотни. Мы не думали, что можем себе позволить быть патриотами без каких-либо негативных последствий, – отмечал журналист Rolling Stone, FourFourTwo и 11Freunde Ули Хессе. – Мы не думали, что можем быть открытыми и дружелюбными к незнакомцам со всего мира, не думали, что люди правда полюбят нашу страну, и даже не думали, что у нас может быть такая теплая и солнечная погода четыре недели подряд (немцы часто вспоминают ЧМ-2006 через теплую погоду, за время турнира почти не было дождей – Sports)».

Такие яркие эмоции от домашнего ЧМ у немцев появились во многом благодаря мощному выступлению сборной, которая неожиданно для всех дошла до полуфинала. Несмотря на финал ЧМ-2002, немцы не ждали от сборной ничего хорошего, потому что перед турниром она играла вничью с Россией и Японией, проигрывала Словакии, Турции и Италии.

«Турнир снова заставил немцев поверить в немецкий футбол и почувствовать себя хорошо в своей стране, – писал Хессе. – И это не преувеличение, ведь турнир проводился лишь через 17 лет после падения Берлинской стены, а западные и восточные немцы все еще недолюбливали друг друга.

ЧМ-2006 помог объединить Германию так, как победный ЧМ-1954 помог послевоенной ФРГ, испытывавшей чувство вины и отрицавшей свою идентичность».

Через пять лет после чемпионата мира немецкий психолог и социолог Дагмар Шедиви написала книгу Sommermärchen im Blätterwald о новом немецком «футбольном патриотизме», Юрген Клинсманн первым среди спортивных тренеров получил орден «За заслуги перед Германией», так ничего и не выиграв.

Почти 20 лет спустя на матчи сборной Германии в 2023-м болельщики приходили с баннерами Remember Sommermärchen или Bring on the new Sommermärchen, чтобы футболисты помнили и попробовали повторить лето-2006. Даже после победы на чемпионате мира в Бразилии и других успехов в стране вспоминают тот турнир, где сборная дошла только до полуфинала.

Таким сильным было счастье и объединение.

Посещаемость первой Бундеслиги из-за новых стадионов выросла на 10 тысяч человек, а второй Бундеслиги – в два раза

Новые высоты взяла и популярность похода на футбол в Германии.

И проявляется это даже не в Бундеслиге. На нее еще в середине 90-х приходили по 30+ тысяч человек. После чемпионата мира средняя посещаемость выросла аж до 42 тысяч – благодаря новым стадионам и расширению старых (посещаемость одной «Боруссии» после реновации арены поднялась с 66 до 80 тысяч человек). Средняя посещаемость Бундеслиги и сейчас около 40 тысяч, почти без изменений.

Другое дело – вторая Бундеслига. До 2005-го там не было таких больших стадионов. С 2003-го по 2007-й средняя посещаемость лиги выросла в два раза – с 9576 до 18100. Сначала помогли стадионы ЧМ (в лиге играли «Кельн» и «Айнтрахт»), дальше включилась футбольная культура и постепенное обновление остальных арен, уже на деньги владельцев и не для чемпионата мира.

В 2024-м вторая Бундеслига впервые собирает больше, чем первая. Снова благодаря стадионам, построенным для крупных турниров. На «Шальке» (арена ЧМ-2006 и Евро-2024) приходят 60 тысяч человек, «Гамбург» (арена ЧМ-2006 и Евро-2024) – 55, на «Герту» (ЧМ-2006 и Евро-2024), «Кайзерслаутерн» (только ЧМ-2006), «Фортуну» (только Евро-2024), «Ганновер» (ЧМ-2006) и «Нюрнберг» (ЧМ-2006) – больше 35.

«‎Лучшая вторая лига всех времен». Почему на вторую Бундеслигу ходят как на топ-чемпионаты

Евро-2024 – удивительно экономичный (реконструировали только один стадион), но ждать эффектов на развитие футбола и экономику страны не стоит

Для Германии наследие ЧМ-2006 – патриотизм, объединение страны, любовь к футболу и инфраструктура. Благодаря стадионам и дорогам, построенным двадцать лет назад, немцам не нужно почти ничего переделывать.

К Евро-2024 серьезно реконструировали только стадион «Штутгарта» – за 139 миллионов евро. Причина такой высокой стоимости – старые трибуны, оставшиеся еще с 1970-х и не перестроенные для ЧМ-2006.

По оценке ZDF и Spiegel, вся организация Евро-2024 обойдется Германии в 650 миллионов евро. Это намного меньше, чем другие Евро. Например, на Евро-2016 УЕФА и французское правительство потратили 1,1 миллиарда евро (без учета строительства стадионов), на Евро-2012 – 4,4 миллиарда долларов (только для украинской части турнира – по оценке президента страны Виктора Януковича), на Евро-2008 – около 900 миллионов.

Так что чемпионат Европы в Германии точно самый дешевый среди последних. Хотя организаторы турнира все равно недовольны. При подаче заявки немцы рассчитывали потратить на 66 миллионов меньше.

Расходы выросли из-за инфляции, увеличения стоимости электроэнергии и требований УЕФА. Например, на организацию обязательных фан-фестивалей немецкие города потратят 260 миллионов. Это четверть всех расходов на Евро в Берлине и Мюнхене и треть – в Кельне.

«УЕФА забирает прибыль, а города платят по счетам», – сказала ZDF депутат городского совета Дортмунда Катрин Легеринг.

УЕФА планирует заработать в Германии 1,7 миллиарда евро – на 25% больше, чем во Франции-2016. Так что для УЕФА Евро-2024 должен стать самым выгодным в истории.

А вот в самой Германии от Евро не ждут огромного эффекта. Не только экономического (тут ожидания прироста ВВП – не более нескольких десятых процента), но и нематериального.

Так что рывка за счет новой инфраструктуры и стадионов не будет, но и затраты на турнир – минимальные.

«Спрос на проведение крупных турниров упал, – финализирует Илья Солнцев из Финансового университета. – Во-первых, на мероприятии точно заработает УЕФА, а для страны-хозяйки выгода несопоставима с вложениями в строительство инфраструктуры.

2. Если хочешь развивать спорт, то, может, проще построить объекты для детей, а не стадионы на 40 тысяч человек?

3. Многие страны вложились в проведение чемпионатов мира, построили стадионы, которые не используются. Турнир прошел – и оказалось, что арена никому не нужна.

Так что теперь такие крупные ивенты будут проводить страны, которым не надо ничего строить (и они могут даже заработать): Англия, Германия, Италия, Испания, Франция. И Россия могла бы. Ближайшие планы до 2034 года уже расписаны, а дальше вопрос – что делать? Будет спрос или ФИФА и УЕФА придется уговаривать страны провести турниры?»

Теперь все зависит от продаж брецелей и пива.

