Руанда: от геноцида и разрухи до самой чистой страны Африки. А помогает футбол

Секреты африканского Сингапура.

Мы привыкли думать, что Африка – это бедность, диктатура, цензура и бесконечные войны.

Часто это так, с бессрочной армией и огромным количеством беженцев, малярией и минами на пляжах , президентами по 40 лет у власти и обнулением сроков.

В Руанде вроде бы все то же самое: президент-генерал 24 года у власти, жестко подавляет оппозицию и получает по 98% на выборах, геноцид 1994 года погубил больше миллиона человек, 156-е место в мире по свободе слова, а номинальный ВВП на душу населения – 1032 доллара в год (170-е место в мире).

Только у маленькой африканской страны совсем другой образ в мире. Она сотрудничает с США и Великобританией, ВВП последние 30 лет растет на 8-10% в год, а туристы приносят по $400 миллионов в год и называют Руанду новым Сингапуром и самой чистой страной Африки.

Как так вышло и причем здесь футбол?

30 лет назад Руанда была самым страшным местом на Земле. Во время геноцида убили почти миллион человек

C древних времен на территории соседних Руанды и Бурунди жили пигмеи тва: невысокие (около 140 сантиметров) охотники и собиратели.

В Средние века в Руанду мигрировали два племени: хуту и тутси – и вытеснили пигмеев, которых в стране осталось всего 300 тысяч. Хуту и тутси отличались: первые – низкорослые, с немного более темным цветом кожи, чаще были земледельцами, вторые – более высокого роста, с тонкими носами и больше занимались скотоводством.

Есть несколько версий, какой была миграция. По одной, и хуту, и тутси пришли из Центральной Африки. По другой, хуту – из Центральной (в районе Чада), а тутси – с севера Восточной Африки (из Эфиопии). По третьей, тутси захватили хуту, а разница между народами – классовая и социальная.

Точно известно только, что отношения между народами всегда были напряженными.

В доколониальную эру и под контролем Германии и Бельгии власть в стране принадлежала тутси. После Второй мировой хуту (большинство) свергли короля и начали истреблять тутси – из страны сбежали 300 тысяч человек. В начале 1990-х тутси в изгнании объединились в Руандийский патриотический фронт, захватили север страны и вошли в состав правительства и вооруженных сил. Установился хрупкий мир, который обрушился в 1994-м.

При президенте Жювенале Хабьяримане в Руанде укреплялась ненависть к тутси. Сторонники расистского движения «Власть хуту» через прессу и «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» передавали ксенофобскую пропаганду и разжигали рознь между народами.

В октябре 1993-го в соседнем Бурунди свежеизбранного президента Мельхиора Ндадайе (первого хуту в должности) убили эсктремисты-тутси, а в апреле 1994-го на подлете к Кигали, столице Руанды, кто-то (ни одна версия так и не доказана) сбил самолет с новым президентом Бурунди Сиприеном Нтарьямира и президентом Руанды Жювеналем Хабьяримане. Хуту под воздействием пропаганды подумали, что во всем снова виноваты тутси.

Поэтому с 6 апреля в Руанде хуту массово убивали тутси на почве межнациональной розни, за полгода погиб почти миллион человек. На следующий день после начала геноцида на север Руанды вошли войска Руандийского патриотического фронта Поля Кагаме (тутси по национальности).

Мировое сообщество практически не участвовало в конфликте – США не вмешивались после неудачи в Сомали (в 1992-м США с одобрения ООН вводили войска в Сомали, чтобы закончить гражданскую войну, голод и убить полевого командира Мохамеда Айдида, претендента на пост президента страны, но в операции погибли американские солдаты, и США вывели войска, а Айдид стал самопровозглашенным президентом). Только Франция ввела 2500 солдат на юго-запад, чтобы поддержать хуту.

К лету РПФ полевого командира Кагаме взял Кигали, а потом и всю остальную страну и подавил геноцид.

США так и не вмешались, отношения с Францией были сильно ухудшены – африканская страна позже обвиняла европейскую в подготовке геноцида и помощи ополчению хуту. А Руанда, которая никогда не была сверхбогатой и успешной, откатилась назад на десятилетия.

В 1994-м из-за геноцида ВВП Руанды упал на 50 процентов (вообще падал с 1989 года, но в 1994-м буквально обвалился). Руандийско-конголезскую границу перешли 2 миллиона беженцев – четверть населения страны.

Полная разруха.

После геноцида к власти пришел генерал Кагаме. Он давит оппозицию и переписал конституцию, чтобы править почти 30 лет

По конституции в Руанде и Бурунди посты президента и вице-президента должны были занимать представители разных народов. Если президент – тутси, то вице-президент – хуту, и наоборот.

Несмотря на то, что это тутси закончили геноцид, большинство страны все еще составляли хуту. И они потребовали президента-хуту. Им без выборов сделали Пастера Бизимунгу. Фактический лидер РПФ и самый перспективный политик-тутси Поль Кагаме стал вице-президентом и министром обороны.

Но президент и вице-президент не поладили. Бизимунгу считал, что Кагаме слишком сильно борется с инакомыслием, а Кагаме и парламент обвиняли президента в уклонении от налогов и коррупции. Параллельно Руанда вела несколько войн: в соседнем ДРК поддерживала повстанцев-тутси против угнетателей-хуту и наблюдала, как в Бурунди к власти приходит президент-тутси.

В 2000-м президент Бизимунгу ушел в отставку, его место занял Поль Кагаме – спустя 24 года он все там же.

Кагаме сразу закрутил гайки. В течение года он запретил политическую партию бывшего президента Бизимунгу, самого политика арестовали, поместили под домашний арест, а потом приговорили к 15 годам тюрьмы за попытки госпереворота.

«Кагаме не то чтобы пытается разрешить противоречия [между тутси и хуту] и как-то примирить противоборствующие стороны, – рассказывала Русской службе BBC профессор Натальского университета в Кейптауне Ирина Филатова. – Пропаганда единства страны проводится, но любые действия оппозиции, любые проявления диалога, любое осуждение его партии (Патриотический фронт Руанды – это, в основном, партия тутси) подавляются. Оппозиция подавляется все время, и многие высшие чиновники бегут из страны, или их убивают – в основном это хуту.

Вдобавок, когда после геноцида Кагаме пришел к власти, 2 миллиона человек попали под суд. Казнены, правда, были не очень многие, но суды, очень упрощенные, проводились даже в деревнях, и под них попали 2 миллиона человек – при том, что население Руанды в то время составляло 6 миллионов».

В конце 90-х и начале 00-х быть хуту в Руанде – опасно. Из-за возможных репрессий в это время в Руанду не вернулись родители Лионеля Аббы Туликункико. Он родился в Санкт-Петербурге, никогда не был в Руанде и комментирует Ла Лигу и матчи сборных на Okko Sport.

«Отношение к Полю Кагаме очень сильно зависит от того, к какому народу ты принадлежишь. Этнически я – хуту, а хуту не очень любят Кагаме, – рассказывает Спортсу комментатор Абба. – Высшие государственные посты и престижную работу получают тутси. Хуту очень тяжело пробиться и достичь высокого уровня жизни из-за истории в 1994 году. Так что уровень жизни сильно зависит от национальности.

Я не могу назвать Кагаме хорошим человеком из-за того, что пережили мои родные и близкие. В 1990-х студенты-хуту пропадали на родине после возвращения. Считалось, что если ты хуту, то автоматически против власти. А если хуту с европейским или североамериканским образованием, то можешь стать оппозиционером и доставить неприятности. Мои папа и мама заканчивали учебу в России в середине 90-х и решили остаться, не смогли вернуться домой».

В 2003-м в Руанде приняли новую конституцию. Главное изменение – решительное осуждение геноцида и запрет на создание политических организаций на основе расы, этнической группы, клана, региона, пола, религии или другом разделении, которое может вести к дискриминации. Основная цель изменений – безопасность и предотвращение беспорядков и повторения геноцида, но фактически конституция Кагаме сделала незаконным любое инакомыслие и поддержку любой отдельной социальной группы. Позже это стало инструментом для подавления оппозиции.

С конца 90-х после встреч с сотрудниками службы безопасности Руанды таинственно погибали политики, журналисты и бывшие чиновники. Их находили в ЮАР, Уганде, Мозамбике или лесах Руанды.

Один из таких оппонентов – Пол Русесабангина, прообраз главного героя фильма «Отель Руанда» (три номинации на «Оскар»-2005). Пол укрыл 1268 тутси от разъяренных хуту во время геноцида и потом получил за это медаль свободы в Белом доме из рук Джорджа Буша-младшего. Русесабангина уверял, что Поль Кагаме не закончил, а начал геноцид, выиграл от смерти президента Хабьяриманы. Чтобы бороться с Кагаме, оппозиционер создал политическую партию.

В 2020-м Русесабагина обманом вывезли на родину. За ним в Дубай прислали частный самолет для выступления в Бурунди, но приземлился борт в столице Руанды, Кигали. Русесабагина взяли под стражу прямо из самолета, в 2021 году он получил 25 лет заключения.

C 2003-го Поль Кагаме ни разу не набирал менее 93% голосов на выборах. В 2015-м в Руанде прошел референдум об изменении Конституции страны: 98% жителей страны проголосовали за обнуление сроков Кагаме и возможность идти еще на два президентских срока с 2024 года. ЕС и США критиковали изменение конституции Руанды, но получили ответные обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны. Так что юридически Кагаме может править в Руанде с 2000-го до 2034 года.

Кагаме запустил в Руанде реформы по примеру Сингапура. На деньги Всемирного банка, США и Великобритании

Поль Кагаме – не просто президент-силовик, который с 2000 года придавливал инакомыслие. За время его правления Руанда избавилась от эха лихих 90-х и стала сильно богаче.

Руководитель Руанды вдохновлялся экономическим чудом Сингапура. В маленькой азиатской стране нет природных ресурсов и даже питьевой воды, но при Ли Куан Ю Сингапур победил коррупцию, упростил регулирование для бизнеса, привлек иностранных инвесторов и вложился в несколько ключевых отраслей: нефтепереработку, высокотехнологические производства и перевозку грузов.

При Кагаме Руанда тоже сильно изменилась. Здесь, как и в Сингапуре, не так много природных ресурсов – в относительно больших количествах добывают только вольфрам и олово. Бывший генерал Кагаме перестроил государственные институты и за счет внешних инвестиций начал автократическое экономическое чудо Руанды.

Исторически в Руанде говорили на французском, языке бельгийских колонизаторов, но африканцы назвали Францию одним из виновников геноцида и полностью поменяли курс. Теперь друзьями Руанды стали Великобритания и США, а английский постепенно обрел статус официального языка – на нем учат в школах и университетах.

С начала нулевых больше всего в Руанду вкладывались Всемирный банк ($8,2 млрд), Великобритания (больше $1 млрд за последние 25 лет) и США (от 30 до 128 млн долларов в год). В основном инвестиции идут на образование, борьбу со СПИДом, малярией и детской смертностью и другие социальные нужды, но экономика тоже получает существенные вливания. Руанда – сельскохозяйственная страна с идеальными климатом (не слишком жарко и влажно летом, никогда не бывает зимы), поэтому почти все жители здесь выращивают картофель или бананы на внутренний рынок или кофе и чай на экспорт.

Страна – в мировом топ-40 в рейтингах простоты создания и ведения бизнеса (и на втором месте в Африке после Маврикия). Здесь проще запустить предприятие, чем в Нидерландах, Португалии и на Кипре.

Это реформировало руандийскую экономику: последние 25 лет она стабильно растет, в начале нулевых на 8-12% в год, сейчас – на 4-8%.

«Руанда очень сильно прогрессировала после 90-х, – признает Лионель Абба. – Для всего мира Руанда – новый Сингапур, тут все красиво и спокойно. В Кигали активно строят здания, дома и стадионы, Руанда – самая чистая страна Африки, так что вызывает интерес у путешественников».

Руанда действительно выросла, но это не главное экономическое чудо мира (Китай, Вьетнам, Бангладеш и Индия растут быстрее) и даже Африки (Эфиопия, Мозамбик, Гана и Уганда сильнее прибавили по ВВП). В Руанде все еще очень низкий ВВП на душу населения (970 долларов, 167-е место в мире, ниже Гаити и Папуа Новой Гвинеи), в этой стране все еще низкий уровень Индекса человеческого развития (165-е место в мире, ниже среднего даже по Восточной и Южной Африке). Это все еще маленькая и бедная аграрная страна в Восточной Африке, в которой треть бюджета до сих пор – международная помощь.

За 30 лет после геноцида Руанда не создала развитой экономики, но сделала идеальный образ развитого государства.

Ключевая роль в этом имидже у спорта и туризма.

Руанда развивает туризм – и для этого спонсирует «Арсенал», «ПСЖ» и «Баварию»

Правительство Поля Кагаме видит Руанду как технологического и туристического лидера Восточной Африки. Цель – стать хабом для проведения мероприятий на континенте.

Руанда целенаправленно развивает туризм. Главные достопримечательности – озеро Киву (одно из самых красивых в Африке) и национальные парки с гориллами в дикой природе (их можно увидеть только в трех странах мира – Руанде, Уганде и ДРК). Недавно в страну еще завезли львов и носорогов и выпустили их в дикую природу, чтобы искусственно создать парки для сафари «большой пятерки».

Вокруг озера Киву в Руанде образовалась туристическая зона, а в Кигали находятся почти все брендовые пятизвездочные отели, а десять процентов доходов от туризма перераспределяются среди ближайших населенных пунктов, поддерживая местные общины.

В стране полностью запретили пакеты, обертки, контейнеры, бутылки, столовые приборы из пластика и воздушные шарики (их конфискуют прямо на границе). Так борются за имидж самой чистой и экологичной страны Африки.

А еще Руанда вкладывается в спорт. Для нее это тоже элемент мягкой силы, но используют его не так, как в других авторитарных странах. В Китае инвестировали в спорт ради побед сборной на ЧМ и Олимпиадах, в Саудовской Аравии – чтобы привлечь туристов на местный чемпионат и увеличить доходы не от нефти. В Руанде спорт – элемент глобального партнерства и роста статуса страны в регионе. И личное увлечение Кагаме.

«Я всегда нахожу время не только смотреть, но и заниматься спортом, – говорил президент Руанды. – Мне нравится теннис и футбол.

В детстве мы делали мячи из банановых листьев и играли дома, в школе, во время перемен и всю дорогу до дома. Моя школа была в 18 километрах от дома. И вот всю дорогу из школы домой мы гоняли мяч».

Поль Кагаме не раз говорил, что хотел бы побед для Руанды. На прямой линии, где он каждый год отвечает на вопросы народа, президент поручил футбольным чиновникам менять мышление, строить поля и работать над детским спортом, а не заниматься колдовством, конфликтами с судьями и взяточничеством.

Но это объективно почти невозможно. Почти все руандийцы играют во внутреннем чемпионате, база сборной – клуб АПР. Это расшифровывается: «Армия патриотического фронта», а Патриотический фронт – правящая партия президента Кагаме. АПР выиграл 21 чемпионат Руанды за 30 лет.

Главный футбольный успех Руанды – выход на Кубок Африки-2004, первый и последний в истории страны. Руанда несколько раз пробивалась в финальную группу отбора на чемпионат мира (30 команд делятся на 5 групп), но всегда занимала последнее место.

Несмотря на скромные спортивные успехи, многие болельщики далеко за пределами Африки знают про Руанду.

С 2018 года на футболке «Арсенала» расположена надпись Visit Rwanda. Страна платит за рекламу 10 миллионов фунтов в год. Выбор клуба – не случайный. Президент Кагаме – большой фанат «Арсенала».

В 2021 году он даже написал в твиттере: «Арсенал» мучается уже больше десяти лет, у него больше падений, чем взлетов. Нельзя ли подготовить действительно работающий план? Стоит обратить внимание, например, на то, как мы работаем на рынке. Футболисты должны быть в состоянии реализовать задумку.

Нельзя ни оправдывать, ни соглашаться на посредственность. Команду необходимо строить с целью побеждать, побеждать и побеждать. И поражения не должны становиться чем-то ожидаемым».

Кагаме приходил в ВИП-ложу на матчи «Арсенала», а дома смотрит футбол с детьми. Его старший сын Иван болеет за «Челси», средний Айан – за «МЮ», а младший Брейн вместе с дочкой Эндже с папой болеют за «Арсенал».

В Руанде – в восторге от сделки с «Арсеналом». В интервью The Athletic болельщики из руандийского фан-клуба рассуждали, что эта сделка – возможно, лучшее, что случалось с их страной.

За пределами клуба и Руанды партнерство часто критикуют. Британская журналистка Микела Ронг (специализировалась по Африке в BBC и Reuters и написала книгу про режим Кагаме) уверяла The Athletic, что цифрам правительства Руанды ни в коем случае нельзя доверять, режим Кагаме – преступный, а президент занимается пиаром, а не развитием:

«Болельщикам «Арсенала» стоит беспокоиться, что их клуб поддерживает один из самых репрессивных режимов в Африке, у президента [Руанды] руки в крови».

Ронг убеждает, что западные налогоплательщики спонсируют развитие Руанды (70% ВВП страны – международная помощь), а ее руководство использует футбол ради имиджа и учится связям с общественностью у союзников США и Великобритании.

«Они дают отличные советы, как создать блестящий, дружелюбный, экологически чистый и прогрессивный имидж».

Эту логику подтверждает и Лионель Абба: «Руанде удалось создать образ страны, в которой все хорошо и красиво, якобы никто не конфликтует. Хотя на Западе возле озера Киву есть конфликт с конголезцами. Просто об этом не особо говорят.

Мне кажется, в Африке и конкретно Руанде есть проблемы и поважнее [борьбы с пластиком], а это отвлечение внимания от реальных проблем. Из рассказов родителей и родственников понимаю, что все не так красиво, как кажется. На самом деле для туристов в Кигали и обычных людей в маленьких селах вокруг картинка очень разная.

В Африке много других больших стран, с которыми никто не сотрудничает. Руанда просто показывает, что у нее все спокойно и стабильно».

«Арсенал» не смущают бэкграунд президента Кагаме и несменяемость власти в африканской стране. В заявлении для The Athletic клуб указал, что придерживается принципа не вмешиваться в политику.

«Наше партнерство направлено на продвижение страны и помощь туристическому сектору в восстановлении после пандемии. До пандемии количество туристов из Европы в категории MICE (термин для проведения мероприятий за границей) в Руанду выросло на 30%, а из Великобритании – на 18%».

Статистика бюро туризма Руанды подтверждает цифры «Арсенала». Официально в 2019 году туризм приносил стране 636 миллионов долларов (6% ВВП). Во время ковида показатели упали, в 2022-м – около 400 миллионов.

В 2022-м Руанда и Великобритания подписали партнерство о миграции. По нему нелегальные мигранты и просители убежища должны были отправляться в Руанду и ждать решения британского правительства в Африке.

Через год Верховный суд Великобритании признал договор незаконным и аннулировал его, а судья отметил, что в Руанде есть проблемы с правами человека и ограничения свободы СМИ. Это решение никак не повлияло на «Арсенал», клуб не намерен отказываться от спонсорства из Африки, а трехлетний контракт в 2021-м продлили еще на четыре года.

В 2019-м у Руанды появился второй клуб-партнер – «ПСЖ». Контракт с парижанами подписали на четыре года, а в 2023-м продлили еще на два.

Суть и цена контрактов одинаковая:

● Руанду должны посетить игроки основы клубов. От «Арсенала» в страну приезжал Давид Луиз – и гримасничал с гориллой , от «ПСЖ» – Кейлор Навас, Серхио Рамос, Дракслер и Керер (для него поездка была особенной, потому что мама Тило – из соседнего Бурунди).

● Лидеры клубов снимаются в роликах для ютуб-канала Visit Rwanda: Неймар и Мбаппе записывали послания детям Руанды, Обамеянг, Серхио Рамос и Бельерин выбирали имена малышам-гориллам.

● В Руанду должны приехать ветераны клуба и провести тренировки с детьми. Из «Арсенала» приезжали Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Лаурен, Робер Пирес, Рэй Парлор и Эду. Из «ПСЖ» – Юри Джоркаефф, Раи, Педру Паулета, Хуан Пабло Сорин, Людовик Жюли и Бернар Лама.

● Плюс клубы записывают видео о руандийской культуре и истории. На тренировку «Арсенала» вторгали музыканты из Руанды, Преснель Кимпембе и Идрисса Гейе отвечали на вопросы об истории Руанды, Флоренци и Верратти угадывали, руандийский кофе или нет, Бельерин, Обамеянг и Давид Луиз примеряли традиционные руандийские прически и мерили одежду модных руандийских дизайнеров.

● «Арсенал» отправлял детских тренеров в национальную академию для детей до 17 лет, а «ПСЖ» запустил бесплатную академию для 170 девочек и мальчиков с 6 до 16 лет, ее открывал чемпион мира Раи. Дети из руандийской академии приезжают на турниры в Париж, которые организовывает «ПСЖ».

В соседних странах объективно завидуют Руанде. В 2019-м в страну приехали 1,6 миллиона туристов (в Танзанию – 1,5 миллиона, в Кению – 2 млн, только Танзания в 35 раз больше Руанды по площади и в пять – по населению, а Кения – в 22 раза по площади и в четыре – по населению).

Соседи тоже пытаются привлечь внимание к туризму. Кения подписывала амбассадором Наоми Кэмпбелл, а Танзания снимала документальный фильм о красотах страны с участием президента.

В 2023-м у Руанды появился третий европейский партнер – «Бавария», с которой подписали договор на 5 лет.

Немцы отказались продлевать контракт с Qatar Airways на 25 миллионов в год из-за нарушения прав человека в Катаре, но не увидела ничего криминального в контракте с Руандой на 10 миллионов.

Так что ждем фотографию Кейна с гориллой в Руанде.

Кагаме – большой друг Инфантино. В Кигали президент ФИФА переизбрался на третий срок

У Руанды и конкретно президента Кагаме есть еще один футбольный союзник – ФИФА.

Поль Кагаме и Джанни Инфантино познакомились в 2016-м во время предвыборной кампании швейцарско-итальянского претендента на пост президента ФИФА. Инфантино потратил 500 тысяч евро из денег УЕФА на путешествия и разговоры с потенциальными избирателями.

«Меня убедили его ценности и видение роли, которую футбол может играть в обществе, – говорил про Инфантино Поль Кагаме. – Такой лидер и был нужен ФИФА».

Так началась большая дружба. У президентов сходятся сферы интересов. Руанда поддерживает расширение чемпионата мира до 48 команд, потому что это их единственный шанс попасть на турнир. ФИФА видит в Руанде стабильную страну в Африке, которая готова вкладываться в спортивную инфраструктуру и помогать во всех проектах.

После смерти Пеле и предложения ФИФА назвать стадионы мира в честь легенды Руанда переименовала один из стадионов столицы в «Кигали Пеле» (а ФИФА проспонсировала замену газона на этой арене). В 1998-м на этом стадионе казнили 21 человека, обвиненных в участии в геноциде. В 2023-м здесь играли в футбол президент ФИФА и Руанды.

Руанда построила баскетбольный стадион «БК Арена» на 10 тысяч мест, провела на нем Афробаскет-2021, чемпионат Африки по волейболу-2021 и плей-офф баскетбольной лиги Африки (что-то вроде баскетбольной африканской ЛЧ, учрежденной НБА и ФИБА).

В 2023 году на этой арене прошел конгресс ФИФА и перевыборы Инфантино до 2027 года. Там же Инфантино объявил о создании программы FIFA Forward 3.0 для развития футбола в небольших странах (в том числе, увеличения финансирования Руанды) и запустил в стране программу «Футбол в школах» (она работает только в 50 государствах мира и 14 – Африки).

И Руанда не собирается останавливаться. В 2024-м закончится реконструкция главного стадиона страны «Амаоро». Арену расширят с 25 до 40 тысяч мест с беговыми дорожками. Руанда проводит велогонку Тур Руанды, концерты и мероприятия. Например, 6 декабря в Кигали в рамках благотворительного концерта выступил Кендрик Ламар.

Телеграм-канал Ярослава Сусова

Фото: East News /AP Photo/Jean-Marc Bouju, AP Photo/Javier Bauluz, AP Photo/Ricardo Mazalan, ALEXANDER JOE / AFP, PRESIDENCY OF RWANDA / HANDOUT / ANADOLU / Anadolu via AFP, CYRIL NDEGEYA / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP, MARCO LONGARI / AFP, AP Photo/Kin Cheung; Hatim Kaghat/Keystone Press Agency, imago stock&people, Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search; IMAGO/Shaun Boggust/Global Look Press ; instagram.com/lionel__abba /ELENA LOOKAN ; Gettyimages.ru /Mark Wilson, Andrew Esiebo, Ian Vogler – Pool, Kevin Dietsch, Mark Dadswell, Dan Kitwood