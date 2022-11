Красивая история гимна «Вест Хэма»: бродвейская песня про мечты и мыльные пузыри

Начало каждого домашнего матча «Вест Хэма» в любом турнире превращается в очень трогательное событие.

Перед стартовым свистком на «Олимпийском стадионе» (а раньше «Болейн Граунд») запускают мыльные пузыри и поют добрейший, мечтательный и немного лузерский гимн.

I’m forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air,

They fly so high, nearly reach the sky,

Then like my dreams they fade and die.

Fortune’s always hiding,

I’ve looked everywhere,

I’m forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air.

(Я всегда пускаю мыльные пузыри

Красивые пузыри – в небо

Она так высоко взлетают, почти достают до неба

А потом исчезают и умирают, как мои мечты

Удача все время прячется,

Где бы я не искал

Но я все пускаю пузыри

Красивые пузыри – в небо

Сейчас эта песня – гимн «Вест Хэма» и один из главных футбольных мотивов в мире. В Англии он уступает по популярности, кажется, только ливерпульскому You’ll never walk alone.

Смысл строчки о пузырях, так и не достигших неба, объясняют результаты клуба. «Вест Хэм» больше 60 лет играет в чемпионате Англии, вырастил легенд английского футбола Бобби Мура, Джеффри Херста, Фрэнка Лэмпарда (отца и сына) и Марка Нобла, но никогда не был в лидерах. Лучшие результаты в истории – три Кубка Англии в 60-х и 70-х и третье место чемпионата-1985/86.

Несмотря на грустный контекст, песней проникаются и футболисты

«Если честно, ничего не знал про «Вест Хэм» до прихода в команду, но теперь я – настоящий фанат, – говорил в интервью The Guardian испанский полузащитник Пабло Форнальс, скрещивая руки на груди (этот жест показывают игроки «Вест Хэма», когда забивают гол – Sports.ru). – Люблю песни и пузыри, это что-то уникальное, такого больше нет нигде»

После этой фразы Форнальс запел гимн «Вест Хэма» I’m forever blowing bubbles – на английском, а потом его же на испанском Pompas de jabón, lindas pompas de jabón.

Вряд ли создатели этой песни могли предположить, что через 100 лет ее будут петь на стадионах в Лондоне и переводить на испанский.

I’m forever blowing bubbles не должна была стать футбольным гимном. Вообще-то это музыка из Бродвейского мюзикла, которую узнали в Англии благодаря рекламе мыла

Песню I’m forever blowing bubbles написали в 1918-м в США и показали в Бродвейском мюзикле The Passing Show of 1918. Песня быстро стала хитом, ее часто исполняли оркестры в конце 10-х, а американские журналисты даже подшучивали над названием в материалах.

Расстроенный писатель и спортивный журналист Ринг Ларднер писал в 1919-м о поражении «Чикаго Уайт Сокс» в плей-офф МЛБ: I’m forever blowing ballgames («Я буду всегда продувать в играх с мячом»)

Постепенно песня доползла и до Англии, но важной для «Вест Хэма» стала не сразу. Нужно было еще несколько кусочков пазла.

Второй появился еще раньше, в 1886-м году.

Британский художник Джон Эверетт Милле был основателем братства Прерафаэлитов, которые искали вдохновение в эпохе раннего Возрождения, до Рафаэля. Часто это были картины на религиозные темы, а самая известная во всем движении – «Офелия» Милле (Офелия была возлюбленной Гамлета в произведении Шекспира и утопилась в реке, когда узнала, что Гамлет убил ее отца Полония)

В 1886-м Милле было 57, он первым среди английских художников получил титул баронета (между бароном и рыцарем), уже больше занимался политической карьерой и рисовал важных чиновников. А потом нарисовал портрет внука, назвав картину «Мир ребенка». Там кудрявый мальчик с золотистыми волосами смотрит на взлетающий мыльный пузырь.

Картинка стала гиперпопулярной. Сначала ее купили в журнал Illustrated London News, там ей восхитился директор компании по производству мыла A. & F. Pears Томас Барретт, купил исключительные права и с разрешения автора добавил в картинку маленький кусочек грушевого мыла.

Так изображение внука знаменитого художника стало суперпопулярной картинкой из рекламы мыла. Потом эта реклама вдохновит болельщиков «Вест Хэма» петь ту самую трогательную песню из Бродвейского мюзикла про мыльные пузыри и надежды.

Болельщики «Вест Хэма» поют про пузырки из-за мальчика из академии. Он был похож на ребенка из той самой рекламы мыла

В 1920-х на в Британии был популярен не только взрослый футбол, но и детские турниры. В графстве Вест Хэм была своя Лига школ, в которой играли дети до 14 лет из лондонских школ.

Одной из лучших в лиге была Park School, которая находилась недалеко от «Аптон Парка». Посмотреть на ее матчи утром в субботу приходило по 1000 человек. Команда могла выставить 7 составов – в каждой возрастной группе. Школу возглавлял Корнелиус Бил, друг главного тренера «Вест Хэма» Чарли Пейнтера и большой любитель придумывать песенки про пацанов из команды – их пели прямо на турнирах.

В той команде-1921 особенно выделялись Джим Барретт и Билли Джей «Бабблс» Мюррей. Мюррея прозвали «пузырьком» из-за удивительного сходства с ребенком из той самой рекламы грушевого мыла.

Мюррей и Барретт вместе играли на правом фланге, выигрывали детский чемпионат, а Мюррей был еще и самым младшим в команде. Так что на «Аптон Парке» по субботам часто пели I’m forever blowing bubbles – в честь яркого ребенка из академии, похожего на мальчика из рекламы мыла.

Через два года, в 16 лет, Барретт попал в основу «Вест Хэма», а Мюррей – нет. Но песенка про пузыри запомнилась и понравилась болельщикам, так что боссы клубы нанимали оркестр, чтобы играть I’m forever blowing bubbles перед матчем и в перерыве.

Еще через несколько лет связь с пацаном из академии «Вест Хэма» совсем потерялась, песенка стала гимном клуба, а Джим Барретт – легендой. Он всю карьеру отыграл за «Вест Хэм», 442 матча за 16 лет и даже один – за сборную Англии. Его сын Джим Барретт младший тоже поиграл за «Вест Хэм» в 50-х, в то время, когда I’m forever blowing bubbles уже официально стала главной песней для болельщиков.

По другой версии, трек про пузыри в Англию привезли болельщики «Суонси Таун» (сейчас это «Суонси» – Sports.ru). Историк валлийского клуба Дэвид Фармер считает, что с 1920-го по 1926-й болельщики «Суонси» пели I’m forever blowing bubbles на каждом матче. Этому даже есть подтверждение в газетах.

Но вне зависимости от происхождения уже через 20 лет после появления песня крепко ассоциировалась с «Вест Хэмом». Фанаты исполняли ее на «Уэмбли» в финале Военного кубка футбольной лиги-1940, Кубка Англии-1964 и на всех домашних матчах.

80 лет спустя, в 2005-м, фильм «Хулиганы зеленой улицы» прославил противостояние «Вест Хэма» и «Милуолла» и показал ультрас жесткими ребятами, которые дерутся на улицах и в пабах, но где-то в глубине души мечтают о прекрасном. И потому поют перед каждым матчем о пузырьках, которые высокого взлетают, но всегда исчезают и умирают, как мечты.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Julian Finney; globallookpress.com/Han Yan