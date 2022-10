«Уотфорд» спас мне жизнь». Элтон Джон 15 лет владел любимым клубом детства – путь из 4-й лиги к топ-2 чемпионата Англии

История страсти от Ярослава Сусова.

Элтон Джон не самый типичный владелец футбольной команды. От «Уотфорда» ему не нужны были ни деньги, ни слава, ни имидж. В 1970-х Элтон уже был суперзвездой, гастролировал по Европе и Америке, занимал первые строчки в чартах и раздавал бесконечные интервью.

В одном из них журналист из Уотфорда рассказал, что у местной команды (Джон болел за нее в детстве) серьезные проблемы: она рухнула в четвертый дивизион и осталась без денег. Элтона тронуло, и он решил помочь – устроил концерт на стадионе, куда в пять лет ходил с папой на матчи.

Элтон надел костюм шершня и пчелиные очки, украсил рояль перьями и спел несколько хитов. Со зрителей взяли по фунту в копилку клуба.

Певца затянуло: через месяц он стал вице-президентом, а через год – владельцем «Уотфорда».

На первую музыкальную работу Элтона устроил брат-футболист

В 1953-м «Уотфорд» барахтался в третьей южной лиге (раньше в английской пирамиде была система 1-1-2 с южным и северным дивизионом) рядом с «Бристолем», «Брайтоном» и «Саутгемптоном». На стадионе «Викарэдж Роуд» проходили собачьи бега. Причем собаки бегали в Уотфорде по понедельникам, средам и пятницам, а футболисты – только по субботам.

В одну такую субботу на стадионе сидели Стэнли и Реджинальд Дуайты. Лейтенант военно-воздушных сил Великобритании и его шестилетний сын. Дуайты жили в Пиннере, 30-тысячном пригороде Лондона, в 40 минутах езды от Уотфорда.

Дуайты сидели на маленькой трибуне (их было две, обе – старые и покосившиеся), но Реджинальда это не смущало. Через 66 лет он напишет об этом в автобиографии:

«Если бы я что-то понимал в тот момент, то посмотрел бы на форму и состояние «Уотфорда» и выбрал бы команду, которая действительно играет в футбол. И спас бы себя от 20 лет страданий. Но футбол же так не работает. «Уотфорд» был командой моего папы, а потому и моей. Это было в крови.

Мне было наплевать на мороз, безысходность команды и стадион. Сразу все понравилось: восхищение от первого матча вживую, волнение в поезде до Уотфорда, продавцы газет, которые рассказывают о результатах других матчей в перерыве. Это было похоже на наркотик, потому что ты сразу подсаживаешься».

Реджинальд фанател от двух вещей: музыки и футбола. В детстве он составлял свои музыкальные чарты и вел таблицы с результатами матчей. Первое потом станет работой, второе – приятной одержимостью.

Когда Реджинальду исполнилось 11, он старался совмещать музыку и футбол. Каждую субботу ездил в центр Лондона в Королевскую музыкальную академию и занимался классической музыкой, а после учебы (иногда и вместо нее) – на «Викарэдж Роуд».

Папа с сыном следили не только за «Уотфордом». Они ходили и на «Фулхэм», потому что там играли двоюродные братья Реджинальда – Рой Дуайт и Джон Эшен. Когда Рой забил в финале Кубка Англии-1959 за «Ноттингем Форест», Реджинальд (ему было 12) от радости съел все шоколадные яйца, которые приготовили дома на Пасху.

Через 20 минут Рой сломал ногу в единоборстве. Его унесли с поля на носилках, а «Форрест» выиграл Кубок вдесятером (2:1). После этого карьера двоюродного брата Элтона Джона практически остановилась. Он сыграл пару сезонов в третьей лиге, а потом работал учителем физкультуры.

В 1961-м Дуайты развелись. Папа Стэнли переехал в Эссекс, перестал ходить на «Уотфорд», но не перестал критиковать сына за любовь к рок-н-роллу. Реджинальд больше не общался с отцом – не хотел терпеть строгий взгляд и ходил на футбол один.

А «Уотфорд» все так же болтался в третьей лиге. И так было еще 10 лет.

Футбол же помог Реджинальду в карьере. На первую работу его устроил Рой Дуайт, тот самый двоюродный брат, который забивал в Кубке Англии. Он дружил с генеральным директором музыкальной компании Mills Music и помог выбить место для кузена.

Через пару лет паренька будут звать не Реджинальд Дуайт, а Элтон Джон. Он найдет по объявлению Берни Топина, автора текстов главных хитов, и запустит суперуспешную музыкальную карьеру.

Элтон Джон купил «Уотфорд» и сразу сделал каминг-аут, после которого его оскорбляли болельщики и боссы других клубов

В 1974-м уже суперзвезда Элтон Джон услышал о проблемах «Уотфорда» от местного журналиста. Элтон следил за командой, знал, что дела так себе (как, впрочем, и всегда), но не представлял, что сложности не только на поле, но и с деньгами.

Элтон предложил боссам клуба провести благотворительный концерт, а они ему взамен – акции и должность вице-президента.

Концерт прошел ярко: 30 тысяч зрителей, Джона в желто-черном костюме и очках в виде сот, шутки с Родом Стюартом (он издевался над Элтоном за выбор команды и обстановку на местном стадионе – сам Стюарт болел за «Селтик»):

– Шэрон (так называл Элтона Род Стюарт), ты разве понимаешь что-то в футболе? Если бы ты понимал, то не стал бы болеть за это!

– ####### (Отстань)!

Но клуб надо было спасать. Элтон Джон стал вице-президентом «Уотфорда», приходил на собрания совета директоров в вызывающих пестрых костюмах и с крашеными волосами.

«Может, остальных членов совета директоров и беспокоило, что я – единственный вице-президент с зелеными или оранжевыми волосами и с платформами в ботинках, – вспоминал Джон в автобиографии. – Но они никогда говорили об этом».

Присутствие музыканта на важных собраниях не очень помогало «Уотфорду». Команда упала из третьей лиги в четвертую, а денег не прибавлялось. Поэтому в 1976-м Элтон выкупил клуб. Он так сильно переживал за команду и расстраивался из-за поражений, что решил взять все в свои руки. Клуб был чем-то вроде связи с корнями: «Уотфорд» напоминал Элтону, что он все тот же мальчик из рабочей семьи в Пиннере.

Правда, кое-что музыкант не рассчитал. Сразу после сделки он заявил о бисексуальности, не подозревая, насколько консервативны английские фанаты.

«Хочу дать один совет всем, кто планирует сделать каминг-аут, – иронизировал Элтон в автобиографии. – Не делайте этого, если вы только что стали председателем совета директоров британского футбольного клуба и не хотите слышать кричалки про себя каждую субботу».

Самая популярный мотив звучал примерно так: «Don’t sit down when Elton’s around, or you’ll get a penis up your arse» ( «Не садись рядом с Элтоном, а не то он засунет пенис тебе в задницу»).

Элтон говорил, что кричалки про ориентацию не задевали его, а только смешили. Унижали и смешили. Но, кажется, певец лишь делал вид, что все нормально.

«После поражений Элтон очень расстраивался, уходил в туалет и закрывался в кабинке, чтобы успокоиться, – рассказывал в автобиографии Грэм Тэйлор, главный тренер «Уотфорда» в периоды 1977-1987 и 1997-2001. – Однажды два руководителя команды соперника разговорились возле писсуаров: «Показали этому педику, не так ли?».

Никогда не видел Элтона таким злым, как когда он рассказывал мне это. Он хотел ввязаться в конфликт, но я сказал: «Знаешь, что нам нужно сделать? Пойти в бар, выпить, посмотреть им в глаза и поздравить с победой, а потом пожелать удачи в сезоне и свалить оттуда. Может, мы не хотим этого, но скажем. А потом посмотрим, где они окажутся в конце сезона. Не дадим им порадоваться, что они задели тебя. Дракой и спором ты ничего не поменяешь. Просто они будут думать о тебе не как о педике, а как о педике и лузере».

Не знаю, было ли это правильно. Возможно, мнения и позиции могут меняться. Но я знаю, что ругань в том случае не помогла бы. Ориентация Элтона не была моим делом. Как-то раз у меня сорвалось: «Мне плевать, что ты делаешь, Элтон, пока не пытаешься поцеловать меня». Элтон моментально ответил: «Не переживай, Грэм, ты не в моем вкусе».

Но в новой игрушке Элтона были и плюсы: футбол оказался совсем не похож на мир шоу-бизнеса.

«Достигнув определенного уровня в музыкальном бизнесе, вы понимаете, что люди вокруг говорят только то, что вы хотите слышать, – объяснял разницу Джон. – Никто не хочет расстраивать вас и раскачивать лодку. А в «Уотфорде» было не так».

В «Уотфорде» и правда не было того гламура и комфорта. Даже футболисты могли подойти и сказать: «А почему ты не напишешь еще что-нибудь похожее на песню Daniel? Мне она понравилась».

«Уотфорд» взлетел благодаря 32-летнему тренеру и воспитанникам. Одного посоветовал таксист, а второго случайно купил «Милан»

Элтон не сразу стал человеком, который изменил все. Чтобы сбалансировать положение, Элтон хотел нанять главным тренером Бобби Мура, легендарного капитана сборной Англии-1966, только закончившего карьеру. Но другие руководители «Уотфорда» были против.

Тогда он пошел за советом к Дону Реви, главному тренеру сборной Англии. Реви посоветовал 32-летнего Грэма Тэйлора, который занял 10-е место в третьей лиге с «Линкольном». Тэйлор тогда мечтал о клубе в первой лиге. Он надеялся, что после успеха с «Линкольном» (год назад они играли в четвертой, а теперь – в серединке третьей лиги) его заметят топы. Не вышло. Когда Тэйлор услышал, что его зовут в команду дивизионом ниже, у него упало и эго, и настроение. Так он писал в автобиографии.

«Я думал, что шагну в первый дивизион, если правильно продам себя, – рассказывал Тэйлор. – А «Уотфорд» играл в четвертом, да еще и его владелец – поп-звезда, музыка которого не в моем вкусе. Мне нравилась Вера Линн (британская певица, выступала с 1935-го до начала 1980-х, исполняла баллады, популярные у британских военных – Sports.ru)».

Но первый же разговор с Элтоном Джоном изменил ситуацию. Вместо отвращения и грусти появились любопытство и даже уважение. Так убедительно владелец описывал мечту об «Уотфорде» в еврокубках.

«За короткий звонок я понял, что это не просто сумасшедшая скучающая поп-звезда с кучей денег. Первый разговор с Элтоном был совсем не таким, как я думал – меня удивили его страсть к «Уотфорду» и знание четвертого дивизиона. Но несмотря на его убеждающие слова, я не думал, что переход в «Уотфорд» – правильное решение. И отказался».

Но Элтона Джона это не остановило. Тэйлор уехал в отпуск с семьей, думая о новом сезоне в «Линкольне», а по возвращении домой его застал звонок от настойчивого Джона: «Знаю, что ты сказал «Нет», но если мы не встретимся лично и я не смогу объяснить тебе, что мы хотим сделать, то не почувствую, что сделал работу правильно».

Встреча с Элтоном все больше убеждала Тэйлора, но тренер боялся потеряться в четвертой лиге. Вдруг там его забудут – и тогда карьере конец? Грэма звали в «Вест Бромвич» из первой лиги, но с ним не вышло – там отказались платить неустойку за выкуп контракта у «Линкольна» и просто предложили мало денег. В два раза меньше, чем давал Элтон Джон в «Уотфорде».

В следующем сезоне «Уотфорд» Джона-Тэйлора поднимется в третью лигу, а через год – во вторую.

Джон и Тэйлор несколько лет притирались друг к другу. Например, Элтону хотелось присутствовать на скамейке запасных, а Грэму это не нравилось. Тренер учил владельца футбольному этикету.

«Пришлось научиться проигрывать с честью и пожимать руки директорам соперников после поражений. Я не мог выйти из себя, обидеться, напиться или накуриться, – рассказывал Джон. – Потому что в футболе я был не звездой, каждый каприз которой нужно выполнять, а представителем «Уотфорда».

Только раз я нарушил эти правила. Однажды пришел на матч в Boxing Day с дикого похмелья и после кокаина. Пил виски прямо на стадионе. А на следующий день получил такой выговор, который мне никто не осмеливался сделать. Грэм Тэйлор сказал: «Какого черта ты делаешь? Ты подставляешь и себя, и всю команду».

Для Элтона тренер «Уотфорда» был еще и близким другом, который всегда говорил ему правду. Тэйлор был неплохим менеджером – Элтон не подписывал игроков, он просто давал деньги, во всем доверял Грэму и никогда не давил на него из-за трат. Тэйлор сразу сказал, что выход в первый дивизион будет стоить «Уотфорду» миллион фунтов. Подсчеты почти сошлись – на трансферы потратили 750 тысяч.

Правда, суперзвезд «Уотфорд» не подписывал. Лучшими игроками были воспитанники. Нападающий Лютер Блиссет начинал в команде еще в четвертом дивизионе, до Тэйлора почти не попадал в состав, а при новом тренере стал основным – и вырос в важного форварда. Через пять лет, когда «Уотфорд» будет играть в чемпионате Англии, Блиссет станет лучшим бомбардиром команды и всей лиги (27 голов за 42 матча), попадет в сборную Англии Бобби Робсона и заинтересует «Милан».

«Когда мы были на предсезонном турне в Китае в 1983-м, стало известно, что «Милан» интересует Блиссетом, – писал Грэм Тэйлор. – Мы знали и раньше, потому что скауты итальянцев приезжали на наш стадион. Но тогда начались переговоры. «Милан» хотел заплатить 999 999 фунтов (до этого вне Британии за английских футболистов никогда не платили больше миллиона – Sports.ru): половину – сразу, половину – потом. Тогда на переговорах наш генеральный директор Эдди Пламли сказал: «Мы все равно скажем, что вы заплатили миллион».

Потом этот трансфер станет чем-то вроде мема. Блиссет провалился в «Милане» (5 голов в 30 матчах), и через год его вернули в «Уотфорд» за 550 тысяч фунтов. Вышло так плохо, что Блиссета до сих пор включают в рейтинги худших трансферов в истории «Милана». Даже ходят слухи, что в Италии просто перепутали и взяли Блиссета случайно – вообще-то хотели его напарника по атаке, темнокожего суперталанта Джона Барнса.

Барнс не забивал так много, был моложе («Милан» купил Блиссетта в 25, Барнсу было 20) и попал в «Уотфорд» случайно. Его посоветовал подписать… фанат.

«Мы услышали про Барнса от болельщика «Уотфорда», который работал таксистом, – писал Грэм Тэйлор. – Сейчас в клубы часто приходят болельщики и говорят, что видели нового Пеле недалеко от местного паба. Но этот парень настаивал, что его [Барнса] уже просматривает «КПР», так что мы отправили туда скаута. Когда мы увидели игру Барнса, стало очевидно, что парень талантливый. Высокий, сильный, с хорошей координацией, балансом и быстрыми ногами. Он был быстрее всех в команде на кроссах».

Барнс дебютировал за «Уотфорд» в 1981-м в 17 лет. В том сезоне команда поднялась в первую лигу. А через год Барнс и Блиссет дотащили команду до второго места в чемпионате Англии. Это было чудо: «Уотфорд» уступил только «Ливерпулю» с Далглишем, Рашем и Сунессом и попал в еврокубки.

Но полет у «шершней» был недолгий. «Уотфорд» продал Блиссетта на пике и в Кубке УЕФА-1983/84 вылетел в третьем раунде от пражской «Спарты». В том сезоне на стадию дальше прошел московский «Спартак» (проиграл «Андерлехту» в четвертьфинале), а трофей взял «Тоттенхэм». В чемпионате «Уотфорд» опустился в середину таблицы – к «Вест Хэму», «Ипсвичу» и «Астон Вилле».

В 1987-м сказка «Уотфорда» закончится. Грэм Тэйлор уйдет тренировать «Астон Виллу», Джон Барнс станет игроком «Ливерпуля» за 900 тысяч фунтов и будущей легендой английского футбола (сыграет 79 матчей за сборную, будет в основе на Евро-1988 и ЧМ-1990).

А «Уотфорд» станет командой-лифтом без особых достижений. Хотя Элтон Джон все еще надеялся на повторение самых счастливых моментов.

Он вспоминал, как праздновал выход в первую лигу на турне в Норвегии, сделал паузу в концерте и позвонил Грэму Тэйлору с криками: «Ура, мы сделали это!»

Как расплакался в финале Кубка Англии-1984 перед матчем с «Эвертоном». «Уотфорд» тогда проиграл 0:2.

И как общался с принцем Филиппом о машине в цветах «Уотфорда». Элтон покрасил свой «Астон Мартин» в желто-черный и гонял на нем по Лондону. Однажды на королевском приеме принц Филипп спросил певца: «Вы же живете рядом с замком Виндзоров, не правда ли? Вы не видели того идиота, который разъезжает по району на этой ужасной машине? Светло-желтой с дурацкой полосой?»

Элтона Джона никогда не хвалил отец. Он надеялся, что это изменится после успеха «Уотфорда», но увы

Другие тренеры не спасли «Уотфорд» и не подарили новые теплые воспоминания Элтону. И в конце 80-х он решился на важный шаг.

После одного из концертов в Манчестере к Элтону подошел один из сводных братьев и сказал, что у отца проблемы с сердцем, ему будут делать шунтирование. Впервые за много лет певец позвонил папе. Он предложил оплатить операцию, но отец категорически отказался. Тогда Элтон позвал его на матч «Уотфорда» в Ливерпуль.

«Футбол был единственным, что нас объединяло, – рассказывал Джон. – Не помню, чтобы он когда-либо приходил послушать мои концерты вживую. Это было просто не его дело.

Перед матчем мы обедали в гостинице «Адельфи», вели светскую беседу, но иногда она прерывалась, и наступила неловкая тишина. Было понятно, что мы совсем не знаем друг друга. Я очень злился из-за того, как он поступил со мной, но не говорил об этом, потому что не хотел портить день.

В глубине души я надеялся, что на него должна произвести впечатление должность председателя совета директоров «Уотфорда», клуба, на который он водил меня в детстве. Теперь болельщики скандировали, что наша команда – это армия Элтона Джона, которую смастерил Грэм Тэйлор. Думал, что раз я не смог добиться от папы слов «молодец, сын, я горжусь тобой» из-за музыки, то смогу из-за то, что мы сделали в «Уотфорде». Но и этого не получилось.

Я много думал об этом, но так и не понял: он просто не мог выразить эмоции или смущался, потому что понял, что ошибся во мне? Тогда мы расстались в относительно хороших отношениях и больше не виделись. Я не видел в этом смысла, потому что там нечего было налаживать. Несколько десятилетий наши жизни были разделены, да и счастливых детских воспоминаний тоже не было».

В 1990-м Элтон Джон продал «Уотфорд» мультимиллионеру Джеку Петчи.

В декабре 1991-го Стэнли Дуайт умер. Его сын Реджинальд (он же – Элтон Джон) не пришел на похороны.

«Возможно, «Уотфорд» спас мне жизнь»

Но история «Уотфорда» и Элтона Джона не закончилась.

Элтон вспоминал команду в самые сложные моменты жизни. Когда певец ходил в клуб анонимных алкоголиков, он думал, что это даже немного напоминает «Уотфорд». Не попыткой вылечиться от пьянства, конечно, а отношением друг к другу – тут он был обычным человеком, а не суперзвездой, а люди вокруг объединились ради общей цели. В футболе – ради побед в матчах, в клубе – ради победы над зависимостью.

Когда Элтон выступал перед конгрессом США с просьбой увеличить финансирование борьбы со СПИДом, он тоже вспоминал «Уотфорд». Потому что общение с конгрессом было совсем не страшным по сравнению с речью в комитете по планированию городского совета Уотфорда, где он получал разрешение на строительство нового стадиона.

«Я невероятно горжусь тем, чего мы достигли в «Уотфорде», – рассказывал Джон. – Но я обязан клубу гораздо больше, чем он мне. Я был владельцем в самый худший период моей жизни. Это были годы зависимости и несчастья, неудачных отношений и деловых сделок, судов и беспорядка. А «Уотфорд» был в это время для меня источником счастья. Когда я не чувствовал любовь в жизни, я понимал, что меня любят в клубе и болельщики. Это дало возможность сосредоточиться на чем-то еще и отвлечься».

Через семь лет после продажи клуба Элтон Джон снова захотел испытать эти эмоции. Команду нужно было спасать – «Уотфорд» рухнул в третий дивизион впервые с 1978-го, когда Элтон только начинал путь в футболе.

Джон и Тэйлор вернулись – и даже подняли клуб в АПЛ. Но закрепиться там было уже нереально. В 2002-м Элтон ушел с поста председателя совета директоров, а Тэйлор уволился с должности тренера.

«Уотфорд» больше не опускался ниже Чемпионшипа и не забыл бывшего владельца и тренера. В 2009-м Джон стал почетным президентом клуба, а Тэйлора включили в совет директоров и назвали в честь него трибуну на стадионе.

Тэйлор и Джон поддерживали теплые отношения до смерти первого. В 2017-м Грэм скончался от инфаркта.

«Последний раз мы общались перед Рождеством в 2016-м. Говорили о том, как гордимся клубом, и обсуждали его дела, – вспоминал Джон в предисловии к автобиографии Тэйлора. – Мы были как Бэтмен и Робин. Когда Бэтмен ушел в «Астон Виллу», Робину было тяжело без друга. Мне его не хватало, я сделал несколько неправильных решений, но должен был отпустить его.

Он говорил, каким я был безрассудным, как опускался вниз и тянул за собой клуб. До сих пор очень ценю эти слова и не могу забыть. Грэм был самым честным и открытым человеком, которого я встречал. Он был успешным, но заботился об игроках, фанатах, семье, друзьях. Гений из Линкольншира. Благодаря нему «Уотфорд» выгравирован в моей душе. Он легенда футбола и моей жизни. Люблю тебя, друг».

Элтон Джон еще не раз выступал с концертами на «Викарэдж Роуд». Он не снимает желто-черно-красный шарф, отправил сына Закари в академию «Уотфорда» и рассказывает детям про родной клуб, Джорджа Беста и Пеле.

«Бог знает, что бы со мной было, если бы у меня не было футбольного клуба. Я не преувеличиваю. «Уотфорд», возможно, спас мне жизнь».

