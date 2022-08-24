Из администратора «Пятерочки» – в «Крылья Советов». История лагеря, который возрождает мечты девушек о футболе

Внутри – Манижа, село под Челябинском и запрет на игру в Таджикистане.

В женском футболе России пока нет больших звезд и большой аудитории, но есть маленькие добрые истории. В конце августа детская футбольная школа Girl Power и авиакомпания S7 организовали лагерь для самых талантливых девчонок со всей России – кто не занимался в профессиональных школах, но мечтает прорваться в большой футбол. Организаторы получили 400 заявок от девушек 16-20 лет, по видео отобрали 20 лучших – и позвали их на сборы, где они сыграли против футболисток из академий «Локомотива» и «Строгино».

Получился не просто социальный проект. Теперь 13 девушек из 20 поедут на просмотры в профессиональные клубы: «Локомотив», «Крылья Советов», «Динамо» и «Строгино». Так у девушек, которые годами развивались сами по себе, появился реальный шанс построить карьеру в футболе.

Ярослав Сусов записал их истории.

В «Локомотив» попала 16-летняя девочка из Челябинской области. Ездит на тренировки по 50 километров из одноэтажного дома в селе

Почти все девчонки мечтали попасть в «Локомотив» – это действующий чемпион России и единственный клуб Суперлиги среди партнеров проекта. Туда попала 16-летняя Виктория Ланг:

«Мы живем в селе Еткуль, это Челябинская область. Держали кур, гусей и уток, обычный одноэтажный кирпичный дом: папа, мама, я, младшие брат и сестра и бабушка. Мы переехали туда из села Бектыш, потому что там не было школы – только детский сад.

Тренировки проходят в Челябинске, это 50 километров от дома. Если папа работает днем, то везет туда и забирает (хотя сам работает не в Челябинске), а если в ночь – приходится брать такси. Я тренируюсь с мини-футбольной командой. Там скорость, техника. В большой футбол почти не играла – из-за условий получается в лучшем случае два раза в месяц.

Вообще, раньше играла за мальчиков 2007 года рождения, женских команд не было. Потом появилась женская команда, но через две недели развалилась. Сейчас появилась женская любительская мини-футбольная, вот с ней и тренируюсь.

У меня с детства была цель – попасть в профессиональный футбол. Хотя с детства занималась другими видами – лыжами и бегом. Была там самая быстрая, но футбол притянул больше всех. Сначала работала на тренировках три раза в неделю, потом решила заниматься еще и индивидуально. Так что тренировки почти каждый день.

Обычно я играла слева в атаке, но мяч в лагере до меня в атаке мяч почти не доходил. Поэтому тренеры поменяли позицию, сделали левым крайним защитником. Чтобы могла сама вбегать и обострять или выходить через пас. У меня это хорошо получается. А еще убирать на замахе и уходить на скорости. Ориентируюсь на Роналду, он мой любимый футболист, а российский футбол не смотрю – только АПЛ и Ла Лигу».

После объявления результатов (на просмотры прошли 13 из 20) с девчонками поговорила певица Манижа.

«Я ненавижу конкурсы, – призналась Манижа футболисткам. – Вот в прошлом году ездила на Евровидение, заняла там 10-е место. После него мне позвонила Пугачева, сказала: «Я вообще заняла 17-е место – и что мне, помогло это в жизни?»

История от Манижи немного успокоила девочек, а песня Russian Woman (спела ее прямо как на Евровидении-2021) – взбодрила.

«Крылья Советов» пригласили девушку, которая работает в «Пятерочке». Она рвала кресты и играет с мужиками в любительской лиге

Вероника Бунакова из Смоленска с детства играет с парнями, сначала – во дворе, теперь – в любительской лиге. В 18 лет она чуть не бросила играть в футбол, потому что порвала кресты – и, уже не веря спортивную карьеру, начала работать в «Пятерочке». В 21 год она зацепилась за последний шанс – отпросилась с работы, поехала в лагерь в Москву и добыла приглашение на просмотр в «Крылья Советов».

Вероника Бунакова (справа)

«Я играла в Смоленске с мужиками в любительских лигах везде, где только можно. Потому что женской команды в Смоленске нет. Сейчас в моей команде взрослые пацаны, им по 25 лет, мне – 21. Парни рубятся, а я порхаю в нападении. Но все понимают, что я девочка, сильно не жестят. По ногам не бьют, но и легко проходить не дают. Если специально уступают, то говорю: «Играйте нормально, не поддавайтесь и не обращайте внимания на пол».

Хотя есть мужчины, которые, наоборот, со мной играют грубее, чем с парнями из команды. Специально. Они заходят на коробку, видят девочку, которая играет, и сразу начинают смеяться. А потом получают мяч между ног. Мой любимый финт – радуга. Когда мужиков перекидываю, они все время удивляются или психуют. Их эго рушится, начинают психовать – и получается еще хуже. После такого они уже не ходят по коробке так, как будто меня не существует. Сразу собранные, видят во мне полноценного игрока.

Три года назад на турнире по мини-футболу я порвала кресты. Началась «футбольная депрессия»: думала, что больше не смогу играть. Пару дней плакала. Потом были осложнения в ноге – винты не прижились, колено гноилось. Такой длительный уход из спорта помог вернуться с новой головой. Раньше мне хотелось всех обыграть и прямо зайти в ворота с мячом – теперь вижу поле, но сохранила скорость и технику.

Тогда, три года назад, пошла учиться. Получила среднее образование по специальности «Экономика и бухучет», пошла на работу – администратором в «Пятерочку». Думала, это временно, но из-за ковида как-то затянуло. Начальница, отпуская на просмотр в Москву, сказала: «Можешь не возвращаться, если не попадешь в команду».

А я заполнила анкету по приколу. Мне 21, а там было возрастное ограничение до 20 лет. Мы сняли с друзьями видео, я отправила и забыла. Потом позвали в Москву, но я очень сомневалась. Думала: мне же 21 год, по-любому не возьмут.

А меня позвали в «Крылья Советов»! Это пока ничего не значит. Но упустить шанс не могу. Это моя последняя возможность попасть в профессиональный футбол».

Оказывается, Манижа могла стать теннисисткой, но не хватило денег и документов. А Мадину из Таджикистана до 17 лет парни не пускали играть в футбол

В большой спорт звали и Манижу. Не получилось из-за проблем с деньгами и документами.

«Вообще, я занималась теннисом, меня даже взяли в ЦСКА. Но карьеру продолжить не смогла – у мамы не было финансовых возможностей даже возить меня на занятия. Плюс проблемы с документами из-за того, что я беженка. Когда стала взрослой, мы решили все эти сложности. Но начинать спортивную карьеру было поздно. Думаю, если бы не бытовые сложности, у меня могло бы получиться. Если бы мама не была одна и не тащила всех детей сама.

Я смотрела на Шарапову, думала: «Уау!» Видела фильм «Король Ричард» с Уиллом Смитом про сестер Уильямс. Вспоминаю его сейчас, а у меня мурашки (у Манижи руки и правда покрываются мурашками – Sports.ru). Потому что так трогательно, когда родители так верят в детей и вкладывают любовь и силы. Большая заслуга родителей в том, как Серена с сестрой верят в себя.

Видела здесь девочку Мадину из Таджикистана. Сказала ей: «Представляешь, как круто, что ты занимаешься футболом и можешь становиться круче». А 8 марта в Таджикистане прошел первый турнир по женскому футболу. Очень горжусь, потому что это первый такой турнир в Средней Азии. А там были команды из Ирана и Узбекистана. Всем кажется, что в этих странах мало женщин, которые хотят и могут играть в футбол. Но это не так. Их везде очень много».

Мадину Муносибшизода, про которую говорит Манижа, не позвали в профессиональную команду. Она, как и певица, из Таджикистана. Приехала в Москву несколько лет назад, мечтала попасть в «Локомотив», но не получилось. Не хватает опыта и уровня, плюс все те же проблемы с документами. А откуда взяться опыту в Таджикистане, где девушкам толком не давали играть в футбол?

«Когда мне было 6 месяцев, мама уехала работать в Москву, – рассказывает Мадина Sports.ru. – Мама приезжала домой на летние и зимние каникулы и помогала финансово. Папа тоже ушел. Мы общались с ним раз в несколько месяцев, но с 13 лет вообще не видела его. Воспитывали меня дядя и тетя.

Мама была против футбола, говорила: «Учись! Футбол тебе не понадобится. Зачем он тебе? Это не профессия. Спорт – для мужчин». А я училась средне. Хорошо получалась математика, но я мало времени тратила на учебу, потому что отвлекалась на спорт – хотела боями без правил заниматься, баскетболом. Не думала, что буду серьезно заниматься футболом, но все равно тянуло, когда видела, что пацаны играют на улице.

Я из Бадахшана, это восточный Таджикистан – там, где горы Памир. Там один раз видела девочку, которая играла в футбол. Все остальные – пацаны. Я тогда выглядела как пацан: не была женственной, ходила широко расставив руки и плечи. На меня смотрели и прикалывались.

Меня не брали в команду из-за того, что я девочка. Смеялись. Не доверяли. Сверстники вообще не брали играть, а старшие как-то сказали: «Если хочешь, чтобы тебя взяли, вставай на ворота». Хотя играла в нападении лучше парней со двора. Со временем все-таки ситуация изменилась. Там был один парень, который реально верил в меня, он и выпустил на поле. Все были против, а Даулат (он из Узбекистана) сказал: «Тут все равно никто не умеет играть, так что пусть играет».

Мне уже почти 19 лет, а футболом я занимаюсь только два года, с тех пор как приехала в Москву к маме. Раньше футбол не смотрела, а сейчас смотрю женскую и мужскую «Барселону» и «ПСЖ», болею за Неймара. Не знаю, что делать, если не футбол. Не знаю, чем еще заниматься. 24 часа в сутки думаю о футболе, как лучше его понять.

Конечно, расстроилась, что меня никуда не пригласили, но не очень сильно. Это не первый такой отказ. Ходила на просмотр в «Локомотив». В первый раз там отказали, во второй – более-менее, сказали, что играю хорошо, но надо больше и лучше.

Мама все время спрашивает: «Когда уже в профессиональной команде будешь?» А я ей не рассказывала, что хожу в команды на просмотры, не говорила, что отказали в «Локомотиве». Хочу прийти и сказать, что меня взяли куда-то. Если не получится, попробую еще раз. Хочу не просто бить по мячу во дворе, а чтобы футбол был моей работой. Так что придется пахать. Каждый день».

Фото: Girl Power; Ярослав Сусов