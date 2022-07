Новый соперник Яна обожает траву и компьютерные игры, а до боев работал с душевнобольными. С Шона О’Мэлли тащится даже Снуп Догг

Рассказываем историю Сахарка.

За последнюю неделю UFC обрадовал целым рядом топовых анонсов: Ислам Махачев оспорит титул с Чарльзом Оливейрой, Хамзат Чимаев устроит проводы Нейта Диаза, а Петр Ян получил в соперники хайпового Шона О’Мэлли. В марте 2020-го мы уже подробно писали о том, что Шон станет новой звездой промоушена. И теперь самое время вспомнить, как же О’Мэлли начинал.

Спарринг-партнеры говорят, что когда Шон дерется, то остальные в зале останавливаются, чтобы просто посмотреть. А в жизни он настоящий кайфарик: играет в Fortnite, курит траву у бассейна и дружит со Снуп Доггом.

Шон родился в столице штата Монтана – Хелене. Там он занимался практически всем: футболом, американским футболом, баскетболом и бейсболом. Параллельно учился, но бросил уже среднюю школу.

«Мне просто не нравилась школа. Мне казалось это бессмысленным, мне не нравилось то, что мы изучаем. Я думал, что это пустая трата времени, а мне надо заниматься чем-то другим», – вспоминал Шон.

Из следующего образовательного учреждения его исключили за драку, так что О’Мэлли сконцентрировался на спорте: «Я всегда хотел соревноваться. Я не был достаточно хорош для контрактов в НБА и НФЛ, поэтому единоборства стали для меня способом оставаться конкурентоспособным и зарабатывать деньги».

Так Шон оказался в зале кикбоксинга, а затем и в MMA. У него невероятная антропометрия: рост 180 см, но при этом О’Мэлли дерется в категории до 61 кг.

«Мой первый тренер – Джонни Ахо – всегда верил в меня. Он говорил, что я могу победить Андерсона Сильву. Что я слишком быстр, слишком хорош и слишком умен», – говорил Шон.

О’Мэлли набил рекорд 7-2 в любителях, чем привлек внимание профессионального бойца Тима Уэлча. Для следующего шага нужно было переезжать в Аризону.

На переезд требовались деньги. Тогда Шон пошел работать в учреждение для душевнобольных, где у него была группа из 8 человек. Каждый день он помогал им ходить в душ, одеваться и планировать оставшееся время.

«Так я накопил $2000. Тогда просто собрал вещи и поехал», – вспоминал О’Мэлли. Его папа Дэн видел эту ситуацию драматичнее.

«Шон запрыгнул в Nissan Altima и буквально улетел. Мы с его мамой адски плакали», – говорил Дэн.

О’Мэлли думал, что когда он приедет в Аризону (конкретнее – в зал MMA Lab), то все будут считать его крутым. На деле оказалось немного иначе: его избили на первом же спарринге, а после тренировки Шон плакал. Тогда ему было 18 лет.

«Мою задницу надрали довольно рано. Но я знал, что нужно тренироваться еще усерднее. Если бы со мной этого не сделали, то из меня бы ничего не вышло.

В последнем бою Уэлчу сломали челюсть в первые 20 секунд боя. Во втором раунде он дрался с отвисшим ртом. Я был свидетелем этого. Находясь рядом с такими людьми, ты можешь только подниматься выше. Я окружаю себя самыми плохими парнями в мире. И потихоньку становлюсь одним из них», – говорил Шон.

Тренер MMA Lab Джон Крауч был в восторге от прогресса О’Мэлли.

«Он постоянно развивается. Думаю, что для него предел только небо. Я люблю этого суперребенка. Он очень динамичный и творческий в боях», – сказал Крауч.

В 2017-м рекорд Шона был уже 6-0 (4 нокаутом), и именно тогда его заметили. Весной он встретился с Дэвидом Нуззо и уже через 2 минуты исполнил крутейший перфоманс. Вот:

«Наблюдать за его спаррингами весело. Часто бойцы останавливаются во время тренировки, чтобы просто понаблюдать за тем, что он вытворяет. Вы никогда не знаете, что произойдет в следующую секунду», – рассказывала Лорен Мерфи из MMA Lab.

Дэйна Уайт моментально отреагировал на нокаут в исполнении Шона, поэтому позвал его на Dana White’s Contender Series – турниры, за победу на которых получаешь контракт с UFC.

О’Мэлли не подкачал. На последней минуте первого раунда он эффектно вырубил Альфреда Хашакяна: Уайт схватился за голову и вскочил со своего места в зале, но эпичнее всего – реакция Снуп Догга, которого тогда пригласили комментировать бои.

Wanna hear @SnoopDogg call one of the best KO’s you have ever seen? You’re welcome! «Give that kid a contract» #ContenderSeries pic.twitter.com/mwA2SrlVsT