Новый соперник Яна обожает траву и компьютерные игры, а до боев работал с душевнобольными. С Шона О’Мэлли тащится даже Снуп Догг

Рассказываем историю Сахарка.

За последнюю неделю UFC обрадовал целым рядом топовых анонсов: Ислам Махачев оспорит титул с Чарльзом Оливейрой, Хамзат Чимаев устроит проводы Нейта Диаза, а Петр Ян получил в соперники хайпового Шона О’Мэлли. В марте 2020-го мы уже подробно писали о том, что Шон станет новой звездой промоушена. И теперь самое время вспомнить, как же О’Мэлли начинал.

Спарринг-партнеры говорят, что когда Шон дерется, то остальные в зале останавливаются, чтобы просто посмотреть. А в жизни он настоящий кайфарик: играет в Fortnite, курит траву у бассейна и дружит со Снуп Доггом.

О’Мэлли бросил школу, а первый тренер говорил, что Шон побьет Андерсона Сильву

Шон родился в столице штата Монтана – Хелене. Там он занимался практически всем: футболом, американским футболом, баскетболом и бейсболом. Параллельно учился, но бросил уже среднюю школу.

«Мне просто не нравилась школа. Мне казалось это бессмысленным, мне не нравилось то, что мы изучаем. Я думал, что это пустая трата времени, а мне надо заниматься чем-то другим», – вспоминал Шон.

Из следующего образовательного учреждения его исключили за драку, так что О’Мэлли сконцентрировался на спорте: «Я всегда хотел соревноваться. Я не был достаточно хорош для контрактов в НБА и НФЛ, поэтому единоборства стали для меня способом оставаться конкурентоспособным и зарабатывать деньги».

Так Шон оказался в зале кикбоксинга, а затем и в MMA. У него невероятная антропометрия: рост 180 см, но при этом О’Мэлли дерется в категории до 61 кг.

«Мой первый тренер – Джонни Ахо – всегда верил в меня. Он говорил, что я могу победить Андерсона Сильву. Что я слишком быстр, слишком хорош и слишком умен», – говорил Шон.

О’Мэлли набил рекорд 7-2 в любителях, чем привлек внимание профессионального бойца Тима Уэлча. Для следующего шага нужно было переезжать в Аризону.

Шон накопил $2000 благодаря работе с душевнобольными. А потом выдал нереальной красоты нокаут

На переезд требовались деньги. Тогда Шон пошел работать в учреждение для душевнобольных, где у него была группа из 8 человек. Каждый день он помогал им ходить в душ, одеваться и планировать оставшееся время.

«Так я накопил $2000. Тогда просто собрал вещи и поехал», – вспоминал О’Мэлли. Его папа Дэн видел эту ситуацию драматичнее.

«Шон запрыгнул в Nissan Altima и буквально улетел. Мы с его мамой адски плакали», – говорил Дэн.

О’Мэлли думал, что когда он приедет в Аризону (конкретнее – в зал MMA Lab), то все будут считать его крутым. На деле оказалось немного иначе: его избили на первом же спарринге, а после тренировки Шон плакал. Тогда ему было 18 лет.

«Мою задницу надрали довольно рано. Но я знал, что нужно тренироваться еще усерднее. Если бы со мной этого не сделали, то из меня бы ничего не вышло.

В последнем бою Уэлчу сломали челюсть в первые 20 секунд боя. Во втором раунде он дрался с отвисшим ртом. Я был свидетелем этого. Находясь рядом с такими людьми, ты можешь только подниматься выше. Я окружаю себя самыми плохими парнями в мире. И потихоньку становлюсь одним из них», – говорил Шон.

Тренер MMA Lab Джон Крауч был в восторге от прогресса О’Мэлли.

«Он постоянно развивается. Думаю, что для него предел только небо. Я люблю этого суперребенка. Он очень динамичный и творческий в боях», – сказал Крауч.

В 2017-м рекорд Шона был уже 6-0 (4 нокаутом), и именно тогда его заметили. Весной он встретился с Дэвидом Нуззо и уже через 2 минуты исполнил крутейший перфоманс. Вот:

«Наблюдать за его спаррингами весело. Часто бойцы останавливаются во время тренировки, чтобы просто понаблюдать за тем, что он вытворяет. Вы никогда не знаете, что произойдет в следующую секунду», – рассказывала Лорен Мерфи из MMA Lab.

Снуп Догг требовал у UFC дать контракт О’Мэлли, а Шон мечтал с ним покурить

Дэйна Уайт моментально отреагировал на нокаут в исполнении Шона, поэтому позвал его на Dana White’s Contender Series – турниры, за победу на которых получаешь контракт с UFC.

О’Мэлли не подкачал. На последней минуте первого раунда он эффектно вырубил Альфреда Хашакяна: Уайт схватился за голову и вскочил со своего места в зале, но эпичнее всего – реакция Снуп Догга, которого тогда пригласили комментировать бои.

Wanna hear @SnoopDogg call one of the best KO’s you have ever seen? You’re welcome! «Give that kid a contract» #ContenderSeries pic.twitter.com/mwA2SrlVsT — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 19, 2017

«О’Мэлли! О’Мэлли! О’Мэлли! Дайте этому пацану контракт!» – истошно вопил рэпер. Тогда Шон и познакомился с ним, но бои были только поводом. На самом деле у них другое общее увлечение.

«Мне нужно потусоваться в гримерке Снуп Догга. Каждый, кто курит траву, мечтает хоть раз в жизни покурить с ним. Это будет то, что я никогда не забуду», – сказал О’Мэлли. Так спортсмен понял, что мечты сбываются благодаря победам в MMA. А после этого Шона начали называть протеже Снупа в UFC.

В конце 2017-го О’Мэлли победил Терриона Уэйра, а в марте 2018-го дебютировал на номерном турнире – UFC 222, где три раунда бил Андре Сухамтата, победил единогласным решением судей и получил бонус $ 50 000 за лучший перфоманс. За 15 минут боя Шон нанес огромное количество ударов ногой. После поединка он не мог стоять, а помощь ему оказывали прямо в октагоне.

Выяснилось, что раньше нога была сломана, а на этот раз он просто усугубил прошлую травму. Несмотря на это, О’Мэлли дал одно из самых запоминающихся интервью – он поговорил с Джо Роганом прямо в клетке, пока лежал и корчился от боли.

О’Мэлли дисквалифицировали за допинг, но его спасли компьютерные игры. Шон подписал контракт с киберспортивной командой, а деньги отдавал на благотворительность

Но именно с этого момента у Шона начались проблемы. Сначала он долго восстанавливался после травмы, а затем в гости пришло Антидопинговое агентство США (USADA).

• О’Мэлли должен был драться на UFC 229 в октябре 2018-го (том самом, на котором Хабиб победил Конора), но в его допинг-пробе нашли остарин. Шона дисквалифицировали до марта 2019-го.

• После этого у бойца повторно нашли следы запрещенного препарата, но в минимальной дозировке – выяснилось, что это остаточное явление от загрязненной добавки. Из-за этого Шона сняли с UFC 239 летом 2019-го.

«Я никогда сознательно не принимал допинг, чтобы получить преимущество над другими. Я готов к любым тестам, чтобы доказать это. Хочу как можно скорее вернуться в октагон», – сказал Шон, но пришлось еще немного подождать.

Тогда про увлечения О’Мэлли стало известно больше. Главные: трава и компьютерные игры. Чтобы не терять форму, Шон постоянно тренировался дома у бассейна, но делал это примерно вот так:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sugar Sean O’Malley (@sugaseanmma)

Боец повторял жесты Нэйта Диаза, показывая косяк прямо на турнире UFC и получал признание от самих братьев. В UFC марихуана не запрещена во внесоревновательный период: ее нельзя курить за 24 часа до боя и еще несколько часов после.

Когда Шон не дерется и не курит (но это неточно) – он играет в Fortnite. Это главная видеоигра последних лет, от которой фанатеют Неймар, Гризманн и примерно все пацаны от 8 лет. Это оказалось тем, что вытащило О’Мэлли.

«Я старался оставаться позитивным. Увлечение играми мне очень помогло. Так что я играл в Fortnite по 8 часов в день, обустраивал свой канал на Twitch и развивал инстаграм. Сейчас я зарабатываю примерно 4 500 долларов в месяц на играх. Мне это просто нравится: я в этом с самого детства», – рассказывал Шон в то время.

Еще в 2018-м он подписал контракт с командой OpTic Gaming – это примерно 4-5-я киберспортивная организация в Америке. А в 2019 году Шон занял 8-е место на одном из турниров, получил гонорар в 27 тысяч долларов и отдал все деньги на благотворительность – в компанию Raising Special Kids в Аризоне, которая помогает детям с ограниченными возможностями.

Шон хочет оказаться на обложке GQ и создать линию одежды. Но главное – быть свободным

В итоге Шон О’Мэлли не дрался ровно два года – c марта 2018-го по март 2020-го. На UFC 248 Шон встретился с Хосе Куинонесом, с которым должен был драться на UFC 229. Соперника хватило на 2 минуты и 2 секунды. Феноменальная работа О’Мэлли – расслабленная и техничная.

The Sugar Show 2.0 was worth the wait. Too sweet! 👌 pic.twitter.com/pDRj8jU3DK — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

«Я всегда двигался не так, как другие. Никогда не думал, что это дерзко, но моя любимая техника в стойке – удары с разворота. А чем больше людей на стадионе, тем лучше. Чем больше у толпы энергии, тем больше она мне нравится», – говорит Шон. После боя он сказал, что на афтепати закажет себе пиццу и, конечно, траву.

Прозвище О’Мэлли – Сахар: «Почему такое? Просто на меня так сладко смотреть». Уже сейчас Шон знает, что будет делать после MMA, хотя ему всего 25.

«В конце концов, я хочу оказаться на обложке GQ. Чем больше боев я выигрываю, тем популярнее становлюсь. Так что на самом деле все сводится просто к победе в следующем поединке. А дальше мне интересна мода. Я хотел бы создать собственный стиль, бренд и линию одежды», – рассказал О’Мэлли. С тех пор он одержал еще 4 победы, впервые в карьере проиграл (Марлону Вере в 2020-м из-за травмы), последний бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз, но Шон все-таки получил топовую оппозицию в лице Петра Яна. Их бой пройдет 22 октября на UFC 280.

Помимо эпатажного поведения и классных боев, у Шона очень яркая внешность. Необычная прическа и куча татуировок. Особенное значение он придает слову Free (свободный) на костяшках:

«Я сделал ее перед четвертым боем. Осознавал, что я – один из немногих в обществе, кто действительно свободен. Я могу делать что хочу, когда хочу. Мне не нужно ни от кого получать приказы. Именно поэтому я чувствую себя свободным».

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere; instagram.com/sugaseanmma