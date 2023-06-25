17 комментариев

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В СКА есть частичка «Вегаса» плюс оборона чемпионских «Бостона» и «Колорадо». Ротенберг любит сравнивать свою команду с клубами НХЛ

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Одна проблема – нет стабильности.

Все уже привыкли к тому, что Роман Ротенберг генерирует цитаты для огненных заголовков и дает миллион поводов обсуждать их. Его слова и во время сезона поджигают медиапространство и комментарии под новостями, а в период без хоккея обращают на себя внимание еще больше. 

На этот раз зашла речь о чемпионском «Вегасе» в контексте СКА. Вообще сравнение армейцев с клубами НХЛ – не новая тема для Ротенберга. В этом вопросе даже прослеживается динамика: сначала Питер стремился к уровню НХЛ, потом был не хуже, а теперь команда должна быть даже лучше. И совсем недавно Ротенберг вообще признался, что СКА – лучший клуб мира. Но обо всем по порядку.

Раньше СКА равнялся на клубы НХЛ

Одно из первых подтверждений того, что в Питере стремятся к уровню НХЛ. С точки зрения инфраструктуры СКА действительно больше других российских команд похож на клуб НХЛ. И вот-вот будет достроена новая арена, которой еще до сдачи в эксплуатацию отдают Матч звезд, у системы армейцев есть прекрасный комплекс «Хоккейный город» и куча специалистов, которые помогут с катанием, питанием, восстановлением, развитием и так далее.

Но не стоит забывать, что СКА – один такой клуб на всю лигу. Даже у ЦСКА, «Ак Барса» или «Авангарда» нет таких условий, как у армейцев. При этом между этими тремя клубами и остальной лигой – еще больший разрыв.

А сама НХЛ боялась конкуренции

При этом за полтора года до восхищения заокеанскими клубами Ротенберг намекал на трусость самой НХЛ. Он выдал этот спич в 2020-м, когда проведение матчей с участием команд НХЛ в России еще хоть как-то обсуждалось. Аргументировал тем, что СКА за 10 лет до этого обыграл «Каролину» в выставочном матче – и после НХЛ не рискует проводить такие игры.

Только это было не совсем так. Еще в 2019-м «Филадельфия» проиграла швейцарской «Лозанне» – и все равно не отказалась от игр с местными командами: переждали ковид и в 2022-м клубы НХЛ снова приехали в Европу – сыграли с «Берном» и «Айсбэреном».

Лига если и опасается чего-то, то только травм игроков. Потому что у идейных менеджеров, вроде Ротенберга, задача в таких играх одна – победить любой ценой. В то время как команды из Северной Америки приезжают просто поиграть в хоккей и получить удовольствие от матча и путешествия в новое место.

Финал Запада в КХЛ – уровень НХЛ

Сложно сказать, что именно взято за ориентир при сравнении и как вообще можно сопоставлять две лиги, если одна из них по всем околохоккейным вещам полностью уступает другой. Да и по уровню игроков между турнирами колоссальная разница – из современной КХЛ единицы игроков могут поехать в НХЛ и задержаться там дольше, чем на год.

Но при этом Роман считает, что по уровню игры серия СКА – ЦСКА на уровне НХЛ.

Конечно, КХЛ стала чуть ровнее в последний год, появилось больше конкуренции между командами. Но серия СКА и ЦСКА – уровень НХЛ? Что тогда говорить о финале между ЦСКА и «Ак Барсом», который получился еще плотнее?

СКА – это как «Бостон», «Колорадо» и «Тампа»

Тут важен контекст. У Ротенберга спросили, с каким легендарным противостоянием можно сравнить армейское дерби КХЛ. Роман отказался от классических сравнений в духе «Торонто» – «Монреаль» или «Колорадо» – «Детройт» и назвал сразу три клуба.

До конца непонятно, имел ли он в виду, что оба армейских клуба похожи на топ-команды НХЛ, или же только СКА, но вот это фирменное «мы стремимся быть не хуже» намекает, что говорил он все-таки про свою команду.

Единственное, в чем схожи «Бостон» и СКА – они доминировали в регулярке и не смогли добраться до кубка. «Колорадо» играл в финале в очень конкурентной лиге, «Тампа» делала это в течение трех лет подряд. В чем на них похож СКА, обладающий невероятными ресурсами и не выходящий в финал Кубка Гагарина с 2017-го – понять трудно.

СКА – снова «Колорадо» и «Бостон», но без «Тампы»

За несколько месяцев до этого в речи Ротенберга уже был похожий набор клубов – но без «Тампы». И важен нюанс: речь шла не о современном «Бостоне», а о том, который брал Кубок Стэнли в 2011-м. К слову, похвально, что в СКА изучают опыт победителей и пытаются его перенять. Другой вопрос, насколько он актуален – иногда все выглядит так, что в Питере пытаются копировать то, что заблестело.

При этом есть одна очень важная деталь – набор игроков, которым располагает клуб. В НХЛ по большей части команды имеют определенную стратегию и стиль – под него подписывают игроков и нанимают тренера, который должен воплотить все задумки в жизнь. В СКА же получается совсем другая картина.

Теперь без «Колорадо» + четыре финалиста конференций-2023

В очередной раз упоминается «Бостон», и, кажется, теперь уже речь о команде, выдавшую сенсационную регулярку. Вот только у «мишек» за последние четыре года выиграно две серии плей-офф – настолько ли это успешный клуб, чтобы брать с него пример? Хотя это многое объясняло бы: и СКА, и «Бостон» синхронно прошлись катком по соперникам в регулярке и слетели в плей-офф при первых же сложностях.

Теперь в Питере будут изучать опыт финалистов конференций Кубка Стэнли. Соответственно, в следующем году мы будем слышать про то, что в Питере ориентируются на «Вегас». Ой, стоп...

Частичка чемпионского «Вегаса» есть в СКА!

Это все хорошо, но с того момента прошло почти 25 лет. Очень интересно, какие конспекты были у 33-летнего на тот момент Кэссиди и что из его игры применяется сейчас. Тогда Брюс работал в IHL, а его команда одержала 33 победы в 82 играх сезона-1998/99 и вылетела в первом раунде плей-офф – самого Кэссиди после этого уволили.

Козырев как игрок, кстати, сменил после того 10 команд. А как тренер уже второй год не работает в СКА.

Плюс одна команда в список постоянных сравнений

Вообще любопытно, что в хоккее круг команд, которые в СКА берут за ориентир, слишком ограничен – «Вегас», «Тампа», «Колорадо», «Бостон» и вскользь упомянутые «Даллас», «Флорида» и «Каролина». Вряд ли мы когда-то услышим, что в Питере смотрят за «Аризоной», «Баффало» или «Детройтом» последних лет, хотя и в их игре есть вещи, которым можно поучиться.

И главное, что теперь СКА должен не стремиться к уровню топ-команд НХЛ и не соответствовать им, а быть лучше их. Добавьте сюда то, что на уровне сборных нужно обыграть Канаду – и вроде бы все, цели на карьеру расставлены.

СКА – лучший клуб мира (по версии Ротенберга)

Даже комментировать нечего. Можно было бы задать риторический вопрос о критериях, но зачем? Лучший клуб в мире – и точка. И не только в хоккее, наверное.

А еще он сравнивает игроков КХЛ и НХЛ

Скорее всего, и сам Ротенберг понимает, что подрастающее поколение не переплюнет топ-игроков НХЛ. Он считает, что через 10 лет система подготовки игроков в России даст результаты и будет всплеск талантливых юниоров. Да, 2-3 хоккеиста из поколения (в лучшем случае) станут известны на весь мир, но в глобальном смысле будут появляться хорошие и качественные парни, но их точно не будет больше, чем в Канаде.

Вы могли пропустить, но Ротенберг еще любит сравнивать конкретных игроков. Например, не так давно говорил, что Мичков должен быть как Сен-Луи: «самым сильным игроком по всем показателям, несмотря на свой размер».

А вот фразу про Подколзина Роман произнес в 2018-м. Василий – действительно хороший и качественный игрок, который может быть успешен в том числе на уровне НХЛ, а в КХЛ вполне мог стать бы топ-звездой. Но это точно не Макдэвид, и вряд ли он когда-то котировался с ним на одном уровне, однако у Ротенберга есть свое мнение.

В очередном матче с белорусами, телерейтинги которого поразили мир, защитник «Торпедо» и сборной «России 25» выдал голевой пас на партнера в овертайме и заслужил самых лестных слов в свой адрес.

Но все же, где Федотов, а где Макар? Макар – человек, который доминирует на льду и определяет игру команды. Федотов пока и помладше, и на площадке выделяется далеко не так ярко, как защитник «Эвс». К счастью, сам Максим понимает, что ему нужно продолжать работать, чтобы достичь уровня Макара.

* * *

Поведение Ротенберга и его постоянные цитаты в прессе иногда напоминают Андрея Назарова, который, правда, даже на своем пике генерировал новостной контент с меньшей активностью. Хотя в обоих случаях прослеживается одна общая деталь – есть ощущение, что им все равно, что о них напишут в текстах вроде этого. Они преследуют две цели: раскрутить свой личный бренд и сделать хоккей популярнее.

Такие методы заходят не всем, но и без них было бы слишком скучно – в КХЛ тотальное затишье, и только Ротенберг таким нехитрым способом пытается расшевелить аудиторию. И если мы это обсуждаем, то, похоже, что ему это удается.

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Использованы цитаты: The Athletic, радио «Зенит», Sports.ru, сайт СКА, «Чемпионат», «Скользкого льда», «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости; East News; ska.ru

17 комментариев

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Max9999
У нас "Белые ночи", а у них "Золотые ночи".
+7
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Ron Weasley
За пост о Ротенберге сразу минус не читая
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gans.gans.73
Клоунада
+3
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Пётр Оскерко
Окей, ChatGPT, создай мне контент, где я молодец. Меня зовут Ротенберг.
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МакДи 97
А сам я - как Скотти Боумэн - добавил Рома
+2
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Ron Weasley
предлагаю сделать этот пост замым заминусованным за всю историю sports.ru
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Oleg Pepel
🤡🤡🤡
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Bartez1986
про этого умственно отсталого уже посты спортс пишет. не стыдно?
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Maxim Shumov
Странно, что Йозе еще не обыграл Вегас в интервью, пока одних только Канадцев выигрывает ))
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Dmitriy Racheev
Судя по цитатам, чувак вообще не комплексует из-за НХЛ
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Мікалай Ланец
Я не знаю к чему привыкли накидыватели громких заголовков у спортса. Я знаю одно-- Ротенберг прямо квинтэссенция того что происходит в хоккее, который как известно отражает то, что происходит в стране
Если бы его СКА каким-то чудом угораздило попасть в регулярку НХЛ... Тут как бы и представлять ничего не нужно. Какой там Вегас и Бостон. Анахайм и Аризона от этого СКА мокрого места не оставили бы
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Melnikov1968
Все это уже было на Спортсе. Сейчас сделали саммари. Скучно, неинтересно, плоско. Люди, которые интересуются хоккеем все понимают, нужен трафик.
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Человек_Легенда
У СКА просто есть сумасшедший владелец, тренер и владыка хоккея всея Руси
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Yurij Zhemchuzhnikov
Некоторые стремятся , даже , в велопараде победить .
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hett
а как Маккаби из Тель-Авива🤔
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Evincive
Хвастливый человек — посмешище для умных, предмет поклонения для глупцов, лакомая добыча для льстецов и раб своего собственного тщеславия. Ф. Бэкон
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