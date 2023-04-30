MVP Кубка Гагарина.

ЦСКА снова переживает время великих побед, и один из первых, кто его олицетворяет – Михаил Григоренко, самый ценный игрок этого плей-офф, лучший бомбардир, лидер команды и, вероятно, будущая легенда. У него уже три Кубка Гагарина плюс титул чемпиона России в ковидный сезон, хотя ему только в мае исполнится 29. И это не считая двух олимпийских финалов, включая золотой.

В масштабах КХЛ Григоренко тоже очевидный топ. Хотя в регулярке он никогда не претендовал на титул лучшего бомбардира, зато в плей-офф уже второй раз набрал больше всех очков (первый был тоже в чемпионском сезоне-2018/19).

Кроме него дважды лучшими бомбардирами в плей-офф становились только Мозякин и Радулов. Ничего себе компания.

И пусть в последних четырех матчах финальной серии он не набирал очков, то, что его признали MVP, не вызывает вопросов. Даже в самых неудачных матчах Григоренко не выпадал, вел за собой команду, много и опасно бросал, отдавал немало обостряющих передач. Тем более, понятно, что ЦСКА столкнулся с сильнейшим сопротивлением, которого не было ни в одной из предыдущих серий. Как минимум в том смысле, что «Ак Барсу» было сложнее всего забросить. И Григоренко все-таки забил 3 гола из всех 13 армейских в финале – столько же у Каменева и Слепышева.

Всего за плей-офф у Михаила 12 голов – и большинство из них были реально ценными. Дважды он открывал счет, трижды – сравнивал, еще три раза – выводил команду вперед. То есть 8 из 12 шайб – это именно важные голы: когда он либо давал своей команде преимущество, либо лишал преимущества соперника. Остальные шайбы были заброшены при разнице в счете +2 и больше.

Мало того, у Григоренко еще и 13 передач (второй показатель в команде и вообще в плей-офф после Никиты Нестерова), и 10 из них – первые. Он действительно обострял игру: передачи шли либо на выход 1-в-0, либо на подставление с пятака, либо это вообще был какой-то тонкий ход – как с пасом на Мамина.

Итого 25 очков за один плей-офф – один из лучших показателей в истории. Больше набирали только трое легенд «Магнитки» – и все в 2014 году. У Мозякина тогда было 33 очка, у Зарипова и Коваржа – по 26. Но в этой тройке все прокачивали друг друга и вместе сметали соперников. Михаил же свои 25 очков выбил, играя с молодым Соркиным, а иногда еще и с совсем юным Полтаповым. Отличные парни, которые здорово выросли за этот сезон (и даже за этот плей-офф), но все-таки не Мозякин, не Коварж и не Зарипов.

Идем дальше: ЦСКА забил 76 голов за плей-офф, а Григоренко поучаствовал в 25 – 32,9% от общего числа. Это очень много, учитывая, что у армейцев очень качественная команда с хорошей глубиной состава. Например, у Нэтана Маккиннона в чемпионском Кубке Стэнли-2022 этот показатель составил 28,2%.

Помимо прочего, Михаил очень стабилен в плей-офф. Пришел в команду в 2017-м и с перерывом на сезон сыграл в пяти розыгрышах. И во всех, кроме прерванного коронавирусного, забивал не менее восьми голов. В сумме у него 43 шайбы в 93 играх – уже третий снайпер в истории Кубка Гагарина, выше только Мозякин и Зарипов, которые сыграли намного больше. Ну и вообще это величайшая связка КХЛ.

В плей-офф Григоренко забивает 0,46 гола за игру. Для КХЛ это очень много – из тех, кто прилично поиграл в Кубке Гагарина, лучше цифры только у Дадонова (0,48 – 34/71).

Вывод здесь только один: в этом плей-офф мы видели по-настоящему доминирующего игрока, который находится в своей лучшей форме и вообще без вопросов стал MVP. И как минимум по голам и Мозякина, и Зарипова он, похоже, довольно скоро обойдет.

Фото: vk.com/hccska