Пока 1-0 в пользу фаворита.

Перед матчем с коллегами в рабочем чате обсуждали, кто какую игру будет смотреть. Вся хоккейная редакция дружно ушла на СКА – «Торпедо», а я включил «Ак Барс» с «Адмиралом», потому что кому-то же надо рассказать про эти 0:0 с тремя овертаймами. В итоге получилось наоборот – самые забивные команды КХЛ никак не могли попасть в ворота и ушли в овертайм, а в Казани получился очень бодрый хоккей с пятью голами.

«Адмирал» как будто испугался сам себя

Эти парни уже прыгнули выше головы и, по идее, должны бы играть максимально свободно, но почему-то начали очень робко и скованно. Это был совсем не тот «Адмирал», который мы видели в серии с «Салаватом». Множество необдуманных решений и потерь – было ощущение, что команда испугалась саму себя и первый период откровенно провалила.

Казань вышла с настроем, которого как раз не всегда хватало в серии с «Нефтехимиком». «Ак Барс» смотрелся настойчивее, интереснее и забил два гола после подарков от соперника.

Вы часто видели, чтобы одна команда дважды за период оставалась втроем в плей-офф? Естественно, казанцы такие вещи не простили и повели 2:0. Забавно было, что после гола Галиева судьи развели руки в стороны и на несколько секунд игра продолжилась – «моряки» даже успели убежать 2-в-1. Правда, арбитры быстро остановили игру и с помощью коллег из видеокомнаты вынесли вердикт – шайба пересекла линию ворот.

Как только «Адмирал» перестал удаляться и начал играть в хоккей – дела пошли в гору. К середине второго было уже 2:2, и здесь надо отметить две вещи. Первая – Леонид Тамбиев не в первый раз находит нужные слова для игроков. Во втором и третьем периодах это была уже другая команда, и в этом большая заслуга тренера.

Вторая – у «Адмирала» на первый план может выйти абсолютно любой игрок. Всю серию с Уфой молчал Либор Шулак, но именно он начал камбэк, реализовав большинство. Второй гол организовали Даниил Гутик и Николай Елисеев, у которых до этого в плей-офф было на двоих 9 игр и 1 передача.

Причем они вдвоем «съели» достаточно опытного защитника Дмитрия Юдина – он только выскочил с лавки на лед, как его сначала обошел Гутик, а затем на пятаке продавил Елисеев. Если у вас был неудачный день, то вспомните эту смену Юдина.

Ключевые факторы – игра в неравных составах, реализация моментов и их качество

К итогу игры для «Ак Барса» можно отнестись по разному. В какой-то степени он даже отскочил. В третьем периоде «Адмирал» смотрелся бодрее и интереснее, а бросковая активность была гораздо круче: 33-13 по общему числу, 19-7 – в створ.

Но броски броскам рознь – КХЛ после матча опубликовала статистику по ожидаемым голам. У «Ак Барса» – 4,4, у «Адмирала» – 2,5. И если отталкиваться от этой статистики, то все закономерно.

Плюс ко всему, «Адмирал» снова подвела дисциплина: Казань реализовала свое единственное большинство в третьем периоде. Причем первая бригада забить не смогла, а у второй все получилось – защитник Никита Лямкин очень вовремя забил свой первый гол в плей-офф.

Опять же, к вопросу о вероятности и всяких «ожидаемых голах» – xG этого гола составил 0,0087 по данным «умных шайб» КХЛ. Поэтому продвинутая статистика – это хорошо, но самая простая все равно лучше – это голы. Их у «Ак Барса» на один больше, он и повел в серии.

Вопросы к судьям все равно есть

Если вернуться к тем моментам, когда «Адмирал» оставался 3-на-5, то там, кажется, нет вопросов.

Но все же была пара ситуаций, когда свисток мог прозвучать в другую сторону. Первый эпизод – при 5-на-4, после этого момента следом удалили игрока «Адмирала», хотя, по идее, надо было давать две минуты Дмитрию Кагарлицкому.

Но там еще ладно – как говорится, на усмотрение арбитра. А вот второй эпизод случился при счете 2:2 в третьем периоде – судьи пропустили явное нарушение Адамчука – атака в область головы и шеи.

Еще один момент вызвал острую реакцию у Тамбиева. Почти сразу после эпизода Адамчук – Гутик судьи дали большинство «Ак Барсу» за нарушение на Лукоянове. Похоже на то, что Гареев действительно придерживал форварда казанцев, но Тамбиев еще во время игры пытался доказать арбитрам, что это обычная симуляция.

На пресс-конференции у тренера «Адмирала» спросили не про этот эпизод, а вообще о причинах большого количества удалений его игроков. Но он вывернул в другое русло. «Вы хотите, чтобы я наговорил на штраф? Надо смотреть в обе стороны, – сказал Тамбиев. – У соперника артистов больше. Опытные игроки, артисты: где надо – упадут, где надо – схватятся за лицо. Хоккей же как театр – мы для зрителей играем. Мы рабочая команда, с завода. Мы пока не артисты, до артистов нам далеко».

Возможно, в чем-то Тамбиев и прав. Но ключевую разницу в этой встрече все равно сделали не судьи. «Адмиралу» действительно есть смысл играть аккуратнее – и нет сомнений, что тренер это донесет своим игрокам.

Счет в серии – 1-0

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид