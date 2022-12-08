У Михеева – лучший матч в НХЛ: впервые набрал 4 (1+3) очка за вечер
Досталось «Сан-Хосе».
НХЛ вернулась после рождественской паузы, и для русских игроков игровой день получился не самым насыщенным. Овечкин не забил, у наших в «Сент-Луисе» по голевой передаче, за «Нэшвилл» в меньшинстве отличился Тренин – но круче остальных сыграл форвард «Ванкувера» Илья Михеев.
Омский воспитанник сейчас находится немного в тени Андрея Кузьменко, который этой ночью пробил отметку в 30 очков – солидно для дебютного сезона в лиге. И как раз он помог Илье забить «Сан-Хосе», когда сделал классный перевод на противоположный борт – Михееву оставалось только попасть.
При этом он мог поразить ворота «Шаркс» еще раньше. Уже на 5-й минуте встречи Илья оказался в хорошей позиции: его бросок заблокировали, а дальше Бо Хорват доработал момент и забил уже 25-й гол в сезоне.
Михеев был в огне – и во втором периоде снова заработал ассист. Правда, в этом эпизоде участие Ильи было формальным – Куинн Хьюз сделал все сам, наконец-то открыв счет голам в сезоне. Нечасто увидишь, что хоккеист – пусть и защитник – забрасывает первую шайбу после 28 результативных передач.
В третьем периоде Илья не остановился и записал на свой счет еще один пас – на этот раз он был вторым ассистентом в голе Брока Бесера.
Михеев в итоге закончил вечер с 1+3 и впервые набрал больше трех очков за матч в лиге. «Акулы» можно смело называть его клиентами: он стабильно отгружает им по голу в каждой из игр сезона. По итогам матча у него есть еще один личный рекорд – впервые набрал «+5». Интересно, что в своем первом сезоне НХЛ Илья набрал «+4» именно в игре с «Сан-Хосе».
На счету Михеева теперь 22 (12+10) очка в 31 матче – это шестой показатель в «Ванкувере». У Кузьменко уже 30 (14+16) баллов в 33 играх, и он делит третью строчку в списке бомбардиров «Кэнакс» с Джей Ти Миллером. Оба наших форварда идут в топе русских снайперов сезона, и в первой семерке только они представляют один клуб.
Команда Брюса Будро набрала хороший ход – это уже третья победа подряд. Но нельзя с уверенностью утверждать, что «косатки» продолжат выигрывать. Команда чередует хорошие матчи с провальными, и больше трех матчей подряд в этом сезоне пока не забирала. «Ванкувер» здорово играет в атаке и забивает в среднем по 3,47 гола за игру, но в обороне все далеко от идеала: уже 130 пропущенных шайб – больше только у «Коламбуса», «Анахайма» и теперь у «Сан-Хосе».
В следующей игре «Кэнакс» встретится с «Виннипегом», которому недавно с треском проиграли дома – 1:5. Хорошая мотивация, чтобы взять реванш и впервые в сезоне выиграть четыре раза подряд.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
- 1:0 – 5 Хорват (Босер, Михеев)
- 2:0 – 17 Петтерссон (Шенн, Педерсон)
- 2:1 – 20 Майер (Карлссон, Кутюр)
- 3:1 – 25 Михеев (Майерс, Кузьменко)
- 4:1 – 27 Хьюз (Хорват, Михеев)
- 5:1 – 53 Хорват (Босер)
- 5:2 – 55 Майер (Карлссон)
- 6:2 – 58 Босер (Михеев, Хорват)
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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports
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