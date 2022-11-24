Русские тащат «Сент-Луис» – но безуспешно: Бучневич и Тарасенко забили «Рейнджерс» и все равно проиграли

Новая серия «Блюз».

Игры «Рейнджерс» и «Блюз» уже приучили к большому количеству голов, а для российских болельщиков они интересны еще и противостоянием наших: Шестеркин, Панарин и Кравцов против Тарасенко, Бучневича и Барбашева. Без участия кого-либо из них редко обходится послематчевый протокол – традицию не нарушили и в этот раз.

Первым из них отличился Павел Бучневич – перед перерывом припомнил своей бывшей команде неожиданный обмен.

Второй русский гол – у Владимира Тарасенко: топ-снайпер «Блюз» шокировал Шестеркина уже на 12-й секунде второго периода. Вратарю остается только посочувствовать – оба гола пришли после каких-то сумасшедших рикошетов, которые не мог бы предугадать никто.

До и после шайбы Тарасенко два ассиста на свой счет записал Панарин. В первом случае участие Артемия было символическим: Адам Фокс мог успеть зайти за кофе, прежде чем нанести бросок. А вот следующего гола точно не было бы без Панарина – зряче набросил на ворота, у которых орудовал Винсент Трочек.

Если смотреть на статистику, то активные действия русских нападающих тут и закончились, но это не совсем так. За 6 минут до конца при счете 5:4 в пользу «Рейнджерс» игроки «Блюз» получили большинство – до позиционной атаки не дошло: шайба сошла с крюка Барбашева в средней зоне, чем и воспользовался Крис Крайдер. Отыграться «Сент-Луис» уже не успел.

Несмотря на четыре пропущенных, стоит выделить и Игоря Шестеркина. После «Везины» и с не самой надежной игрой Ярослава Галака на него ложится приличная нагрузка – прямо сейчас он лидер лиги по сыгранных минутам среди вратарей.

В десятке по этому показателю сразу трое наших, но самые топовые цифры по отраженным броскам и коэффициенту надежности не у Игоря, а у представителя другой нью-йоркской команды.

Состояние же «Сент-Луиса» удивляет. Еще недавно он выдал мощную серию из семи побед, но потом резко все сломалось: 2 очка в 7 играх. И такие качели уже привычны по сезону – на стыке октября и ноября было восемь поражений подряд.

«Блюз» явно не хватает стабильности – в первую очередь в обороне и в воротах. За последние семь матчей «музыканты» пропустили критически много – 36 голов, в среднем 5,14 за матч. При всех неудачах и провалах за первые 18 игр было только 3,28 гола.

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Фото: REUTERS/Vincent Carchietta-USA TODAY Sports