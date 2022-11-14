Мощнейший матч Сергачева – набрал 2+2 за период. «Тампа» взяла реванш у «Вашингтона»

Но Василевский опять пустил три.

Составители календаря НХЛ решили порадовать российских болельщиков топовым хоккеем и поставили матчи «Тампы» с «Вашингтоном» подряд. Пару дней назад «Кэпиталс» дома уверенно выиграли – 5:1, теперь же команды переехали в Тампу. И хозяева не забыли прошлый результат: они сполна отыгрались за крупное поражение и еще в первом периоде просто унизили соперника.

Видимо, больше всех то поражение разозлило Михаила Сергачева – он набрал 4 (2+2) очка уже в первом периоде и стал первым защитником «Лайтнинг» за последние почти 16 лет, которому это удалось сделать.

Собственно, с Михаила все началось.

• Уже на 2-й минуте он открыл счет – к голу привел самый обычный наброс от синей, и тогда Дарси Кюмпер наверняка даже не подозревал, что его ждет в дальнейшем;

• Офис Овечкина в этот день работал не лучшим образом (у Александра по нулям за 24 минуты на льду, из которых почти 10 он провел в большинстве), зато Кучеров со своей точки результат давал. Кто ему выложил шайбу под бросок? Правильно, Сергачев, это было второе результативное действие российского защитника. Шла 9-я минута игры.

• Еще через три минуты он снова попал в протокол. На этот раз отметился номинально – получил балл за второй ассист. Антигероем эпизода стал Эрик Густафссон, от конька которого шайба закатилась в ворота после передачи Ника Пербикса на пятак.

• На 17-й минуте Сергачев снова забил. Это был четвертый гол, в котором он поучаствовал – как ни старался Кюмпер высмотреть шайбу из-за спин своих и чужих, но все равно пропустил. И сразу отправился досматривать матч со скамейки.

В оставшиеся два периода «Тампа» спокойно довела дело до победы, при этом не уйдя в глухую оборону. «Молнии» перебросали соперника 35-22 и выиграли 6:3. Сергачев заслуженно стал первой звездой матча, Кучеров со своими 1+1 – второй.

Если что и может беспокоить тренеров и поклонников южной команды, то это игра Андрея Василевского. Не сказать, что в голах «Вашингтона» есть его вина – скорее, там вопросы к защитникам. Особенно в третьей шайбе: сначала потеря на своей синей линии, а затем неудачный перехват от Майерса. Но и в целом работы у него было не так много, а на выходе всего 19 отраженных бросков из 22.

Дело в том, что наметилась нехорошая тенденция. Ни разу в сезоне Андрей не пропускал меньше двух шайб, а в последних семи встречах он и вовсе получает в свои ворота три и более гола.

Лихорадит в целом всю «Тампу», не только Василевского – хотя его игра и выступления команды в целом взаимосвязаны и дополняют друг друга, это очевидно.

Не сказать, что «Лайтнинг» прям совсем проваливаются – у них 17 очков после 15 игр. Пока можно утверждать, что «молниям» очень помогает Никита Кучеров: он поучаствовал в 23 голах из 49 командных – это почти половина и очень приличный результат. Но аналогичная турнирная ситуация у еще трех команд дивизиона – и вот это уже звоночек и сигнал к тому, что нужно добавлять всем остальным. На одном Кучерове далеко не уедешь.

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Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports