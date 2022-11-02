Кучеров – машина: забил «Оттаве» и пробил отметку в 250 голов в карьере, а еще отдал 2 голевые

В топ-12 русских снайперов НХЛ.

Что бы ни происходило и какое бы место в таблице «Тампа» ни занимала, она все равно остается очень грозной командой. А одна из ее движущих сил – Никита Кучеров.

Нападающий в первых шести матчах регулярки штамповал голевые передачи, но никак не мог забить. Но потом прорвало: к ассистам добавились шайбы – по одной в каждой из четырех последних игр. Причем в двух из них Никита включался в ключевые моменты: за минуту до конца матча он забил победный гол «Сан-Хосе», а теперь за 2:30 до сирены прибил «Оттаву».

До определенного момента «Сенаторс» дико везло: трижды вели в счете – и все три гола получились какими-то халявными. Первый – потеря у «молний» на выходе из-за своих ворот, второй – экс-игрок «Тампы» Матье Жозеф внезапно забил в меньшинстве 3-на-5, третий – подарок от Василевского, который лучше один раз увидеть.

Андрей за игру отразил 12 из 15 бросков, но был эпизод, в котором он показал то, что умеет делать лучше всего. Ну и «Оттава» при всей своей везучести умудрилась запороть выход «2 в 0».

Что касается Кучерова, то его участие в двух результативных комбинациях на этот раз было далеко не определяющим. В голе Сергачева он числился вторым ассистентом – перед броском Михаил вообще перепасовался со Стэмкосом и только потом зарядил от синей (слову, в КХЛ такую передачу Куч не получил бы в статистику – тему как раз недавно поднимал Сергей Толчинский).

Второй пас уже был предголевым, но и тут можно поспорить о важности касания Кучерова: возможно, если б не россиянин, то передача пришла бы Пойнту в конек. А, может, и нет. Но две голевые есть – и никто их не отнимет.

Самое главное произошло уже в концовке – фарт гостей закончился в самый неподходящий момент. Кучеров забил максимально своевременный гол для «Тампы». Форвард открылся на дальней штанге и просто ждал, когда к нему придет шайба. Она пришла благодаря гениальному пасу Сергачева.

Пока Никита просто выжигает – на его счету 15 (4+11) очков в 10 матчах. Он идет на шестой строчке в списке бомбардиров, а среди русских в этом сезоне уступает только Артемию Панарину, у которого на один гол больше. Пока всего шесть наших игроков набирают в среднем больше очка за игру – Кучеров один из них.

Но в этой игре произошло и еще одно важное событие. Кучеров забросил свою 250-ю шайбу в регулярках НХЛ. Достаточно серьезная отметка. В истории лиги он стал всего 12-м россиянином, которому это удалось сделать. С учетом того, как Никита играючи набирает очки, это точно не последние юбилеи в его карьере.

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Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports