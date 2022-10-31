Толчинский попросил КХЛ записать Дергачеву голевой пас: «Мы с Грицом перепаснулись, но Саша вывел нас «2 в 1». Несправедливо получается»

обратился к с просьбой записать Александру Дергачеву голевую передачу.

«Авангард» победил (5:2) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Толчинский забросил вторую шайбу команды и обратил внимание лиги на нее. В протоколе единственным ассистентом гола записан .

Но в голевой атаке также поучаствовал Александр Дергачев, который в средней зоне сделал передачу на Сергея, сыгравшего затем в пас в касание с Грицюком до нанесения броска.

«Кстати, давно хотел обратиться. В таких моментах КХЛ не записывает очки третьему игроку. Саша вывел нас «2 в 1», но из-за того, что мы с Грицом перепаснулись, он без передачи. Несправедливо получается», – написал нападающий .