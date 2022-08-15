«Куньлунь» – самая непонятная команда КХЛ. Зачем она вообще существует после Олимпиады?

Китайский клуб в подмосковных Мытищах.

«Куньлунь» готовится провести свой седьмой сезон в КХЛ – хотя многие считали, что команда закроется сразу после Игр в Пекине. Напомним, клуб был придуман именно ради домашней Олимпиады, а идея его создания обсуждалась первыми лицами двух стран.

Но даже после Игр-2022 «драконы» все равно продолжат выступать. В апреле сборная Китая выиграла чемпионат мира в четвертом по силе дивизионе, обойдя голландцев, хорватов, испанцев и израильтян. После такого успеха и дебюта на Олимпиаде в Китае нашли новую цель.

«Этот опыт вдохновил и самих игроков, и их поклонников, и, что не менее важно, спортивное руководство Китая, – разъяснила пресс-служба «Куньлуня» на официальном сайте. – И было принято очередное важное решение: мы будем продолжать. Пекинской Олимпиадой жизнь не закончилась, не за горами следующие Игры, а на них уже придется пробиваться через квалификацию. Значит, пора строить планы на очередной четырехлетний цикл».

Свои дальнейшие планы «Куньлунь» связывает именно с игрой в КХЛ – хотя для самой лиги китайский клуб выглядит, скорее, обузой. Помните же принципы рейтинга, на основе которого рассчитывался потенциал участников чемпионата? Если с финансами здесь проблем нет, то спортивная часть серьезно страдает, и лига с такой командой сильнее точно не становится. Но, кажется, КХЛ в непростые времена не спешит отказываться от номинально иностранного клуба. Да и непонятно, есть ли вообще возможность исключить «Ред Стар» из нашего чемпионата – вопрос здесь больше политический и, если он будет подниматься, то на другом уровне.

Правда, был пример и обратного отношения: сборная Китая на том апрельском ЧМ в группе А второго дивизиона отказалась от натурализованного россиянина Дениса Осипова, тренера Алексея Ковалева и не привлекла на турнир никого из персонала «Куньлуня», где в основном тоже работают российские и белорусские специалисты. Похоже, китайцы при текущей ситуации в мире посчитали, что приглашать россиян и белорусов в свою сборную на ЧМ будет неправильно. Хотя на Играх в Пекине эти люди спокойно работали и помогали китайской сборной.

При этом эсэмэмщик «Куньлуня» пришел в комментарии в телеграм-канал журналиста Артура Хайруллина и на вопрос о долгожданном выходе из отпуска (первых игроков команда подписала в начале августа, когда у остальных уже вовсю идут тренировочные сборы) ответил так: «Мы в него и не уходили фактически. Две команды, две школы... а еще в апреле мы играли на чемпионате мира (это такой турнир, где твоя сборная играет не с Беларусью)».

Но с таким специфическим юмором «Ред Стар» все время сам выглядит каким-то клубом-мемом. В первый год в КХЛ у «Куньлуня» были проблемы с ареной: команда должна была играть в Пекине – в итоге поехала в Шанхай. Это создало их соперникам трудности с логистикой – добраться до Китая российским клубам было не так просто, вопрос с вылетом решался на уровне Сергея Лаврова и МИД РФ.

В сезоне-2017/18 клуб из-за занятости арены просил КХЛ перенести несколько матчей в Харбин, но все-таки сыграл в Шанхае. В следующем чемпионате клуб уже постоянно играл в Шанхае, но два последних матча вообще провел в Пекине на арене, на которую заехал только с сезона-2019/20.

В пандемию «Куньлунь» осел в подмосковных Мытищах – и, хотя это выглядит абсурдно, от этого решения выдохнули все остальные команды лиги и ее руководство. В Китае до сих пор действуют коронавирусные ограничения, поэтому и к лучшему, что «драконы» принимают своих соперников в России. Да и судя по посещаемости матчей в Пекине, «Куньлунь» не пользовался там особой популярностью и его отсутствие в Китае заметят немногие. В китайских соцсетях у клуба сотни тысяч подписчиков, но ничего общего с популярностью клуба это не имеет, если арены в Пекине и Шанхае не заполнялись.

Что касается состава, то сейчас принципы формирования команды плюс-минус такие же, как были у «Медвешчака» в его первые годы выступлений в КХЛ: костяк составлен из игроков с опытом в АХЛ. С той лишь разницей, что «Куньлунь» ищет хоккеистов в том числе с прицелом под сборную и старается подписать тех, у кого есть хоть какие-то китайские корни. Если взглянуть на состав команды на сайте КХЛ, то сейчас на контрактах пять китайцев, пять американцев, три канадца и пять россиян, приехавших на просмотр. А чемпионат начинается уже через две недели.

Раньше «драконы» давали практику российским игрокам, которые не были востребованы в других клубах. Но никто из них так и не вышел на лидирующие роли в команде и не смог благодаря этому проекту стать стабильным игроком лиги. Если и выделять кого-то – то, разве что, чеха Шимона Грубеца, который из «Куньлуня» ушел в «Авангард» и выиграл Кубок Гагарина, а также Спенсера Фу, который вообще уехал из КХЛ и подписал двусторонний контракт с «Вегасом».

В остальном же это команда без серьезных задач в КХЛ, но с какими-то неясными целями для национальной сборной, которая на мировой арене играет с не самыми хоккейными державами. Если смотреть на вещи объективно, то выход сборной Китая в элитный дивизион ЧМ в ближайшие пять лет выглядит фантастикой, участие в ОИ-2026 – тем более.

В КХЛ «Куньлунь» выходил в плей-офф лишь один раз – это было в их первый сезон в лиге. Последние два года команда и вовсе заканчивала на предпоследнем и последнем местах общей таблицы лиги. Поэтому пока и получается, что практической пользы для КХЛ от китайского клуба нет.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев