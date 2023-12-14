Мюллер искал дыры в полузащите «МЮ», «Ньюкасл» бил по флангу Леау. Тактика ЛЧ

Захарян отработал по Чалханоглу.

В последнем туре ЛЧ было мало интриг. Но интересное команды показали. Посмотрим, что именно?

Очередное забавное подтверждение повернутости Энрике на контроле

Все уже видели невратарский сэйв года от Никласа Зюле.

Самый смешной герой эпизода – Луис Энрике. Он показывал своим игрокам: «Успокойтесь, остудите игру, подержите мяч».

И эксцентрично бомбанул, отвернувшись от поля, когда Люка Эрнандес сделал длинный пас.

Эрнандес этим пасом отрезал весь «Дортмунд».

Новая адаптация Терзича под большого соперника

При розыгрыше от ворот у «Дортмунда» на своей половине поля были Кобель, Хуммельс, Зюле и… все. Ну ладно, на своей половине, может, еще были партнеры, но рядом со штрафной только эта троица.

Цель – дышать под прессингом «ПСЖ». Цель достигнута. Кобель, Хуммельс и Зюле спокойно действовали против Коло-Муани и Мбаппе.

Математическое устройство прессинга: если двое давят троих у чужой штрафной, то шансов дестабилизировать ситуацию меньше, чем если 10 давят 11.

В идеале, конечно, еще продвигать мяч, но как же сложно это делать, когда разыгрывающим опорником внезапно оказывается Салих Озджан.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Мюллер использовал дыры в полузащите «МЮ»

«МЮ» проиграл «Баварии» 0:1 и финишировал на последнем месте в группе А.

В финальном матче «Юнайтед» использовал персональные ориентировки в центре полузащиты. Из-за этого при опусканиях в опорную зону регулярно теряли Харри Кейна и Джамала Мусиалу. Либо за ними выдвигается центральный защитник, либо «Бавария» получает свободного игрока.

Эту проблему получилось особенно явно вскрыть после выхода Томаса Мюллера – гуру чтения таких нюансов. Он сразу начал буквально провоцировать эту дилемму:

И часто открывался таким образом, чтобы заставить центрального защитника, который в теории мог бы его прикрыть, принимать максимально неприятное решение – не просто выдвигаться, а вытягиваться в другую часть поля по диагональной траектории:

В эпизоде с решающим голом так образовался разрыв в зоне Джонни Эванса. Защитник к Мюллеру не успел, но зоны оставил. Ближний центрдеф Рафа Варан уже был занят Кейном и выдвинуться не мог.

«Галатасарай» в главном для себя матче играл без центра

«Копенгаген» обыграл «Галатасарай» 1:0 и вышел в плей-офф.

Карта передач турецкой команды в этом матче – маленький шедевр. Назовем ее 8-«кормите себя сами»-2. «Копенгаген» полностью обрубил связь между парой атакующих игроков и остальной командой:

Для этого датчане использовали весьма смелую схему с акцентом на зонную оборону центра. 4-3-3 с максимально узкой тройкой атаки:

Отличительная черта – при обороне команда не садилась в 4-1-4-1, как большинство команд, использующих эту формацию. Они сохранили узкие 4-3-3. При прессинге так делают «Ливерпуль», «Ньюкасл» и другие, но «Копенгаген» оборонялся этим блоком без высокого давления. Огромный объем работы ложился на центральных полузащитников, которые по ширине могли располагаться даже шире, чем игроки в атакующей тройке.

«Копенгаген» постоянно так действует и обучен смещениям. Необычная модель не просто работала, но и привела к аномалии, которую мы наблюдаем на карте передач.

По другому рисунку прошли лишь финальные полчаса встречи. Хозяева устали и стали чаще садиться в 4-1-4-1 (еще повлиял счет – повели 1:0). «Галатасарай» принял правила игры без центра и за 30 минут организовал 30 навесов (всего собрали 49). На этом этапе контроль пропал – у гостей пошли моменты, пускай не самый элегантные.

«Ньюкасл» ударил во фланг Леау

В матче «Ньюкасл» – «Милан» (1:2) мы наблюдали столкновение проблем. «Ньюкасл» с проблемной позиционной атакой нуждался только в победе. В соперниках – «Милан» с проблемной защитой (с трудом набрали игроков).

В центре защиты осваивается Тео Эрнандес. Его позицию слева в защите прикрывает Алессандро Флоренци. Выше на этой бровке действует свободолюбивый Рафа Леау. Учитывая, что у «Ньюкасла» в этой зоне Киран Триппьер, ключевая точка давления выбрала себя сама. Англичане были особенно активны справа:

В первый час игры ставка неплохо играла. При своевременных переводах «Ньюкасл» создавал беды «Милану». Все перевернули не самый логичный гол после углового и травма Триппьера (эти несчастья уместились в 5-минутку).

Финальный этап команда Хау проводила с осознанием, что нужно форсировать и забивать. Уже не думала о балансе и стала пускать контратаки. По такому отрезку победный мяч «Милана» выглядел вполне логичным.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Захарян дисциплинированно отработал по Чалханоглу

В матче «Интер» – «Реал Сосьедад» (0:0) интрига состояла только в том, кто займет первое место в группе. Испанцев устраивала ничья, но, несмотря на преимущество, они все равно сыграли категорически смело. Симоне Индзаги после матча отмечал прессинг как главный элемент, сдерживавший хозяев.

Ключевую роль у «Сосьедада» в этой стадии отвели Арсену Захаряну, который в последнее время стабильно получает шансы в основе. Его задачей была персональная опека Хакана Чалханоглу – главного дирижера атак у «Интера»:

На первых минутах турецкий реджиста показал, что его нельзя оставлять без опеки – получился классный проникающий пас, разрубивший прессинг гостей. Но в остальном Захарян справился. Не поддавался на хитрости Хакана, который по классике смещался на фланги или опускался в защиту:

Качества Маркуса Тюрама позволили «Интеру» получить некоторые моменты после прохождения прессинга, но из-за персоналок Захаряна хозяева лишились еще одного источника остроты. Чалханоглу сделал всего 46 передач – антирекорд сезона в матчах, где сыграл минимум 80 минут. Две передачи турка на чужую треть – еще одна низшая точка и показатель качества проделанной Арсеном работы.

«Браге» не помешал бы тренер по аутам

Гуру работы с аутами Томас Гроннемарк признается, что помогает десятку клубов прибавить в аспекте. Многие ошибочно считают, что вся его деятельность сводится к тому, чтобы клиенты начали чаще забивать после вброса. На самом деле Томас помогает советами и на аутах соперниках – выстраивая стратегию так, чтобы команде было проще отнять мяч.

После матча с «Наполи», где разыгрывалась путевка в плей-офф (победа итальянцев – 2:0), за советами датчанина вполне может обратиться «Брага». Португальцев разорвали именно на аутах.

Первый гол пришел после того, как сразу трое гостей прозевали рывок Матео Политано. Джованни Ди Лоренцо наказал, быстро вбросив мяч из аута:

Еще гостей растягивали через движение. Игрок, принимавший мяч, благодаря этому оставался свободен и мог решать, что делать дальше. По такой цепочке пришел второй мяч хозяев, но вот еще один эпизод, который не завершился даже ударом:

Точку поставил убойный момент, который в середине второго тайма Осимхен создал для Замбо-Ангисса. Там нападающему помогла не хитрость, а мощь (оттер несколько защитников), но «Браге» от этого не легче. Возможно, стоит взять номерок у Юргена Клоппа – помощь Гроннемарка может пригодиться в Лиге Европы.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages/Stu Forster / Staff, Michael Steele / Staff; Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»