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Рейтинг лучших клубов Европы перед паузой: «Бавария» первая, «Бенфика» прыгнула в десятку, в топ-20 впервые «Ньюкасл»!

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Обычно мы выпускаем клубный рейтинг в первых числах месяца, но в этот раз посчитали, что лучше дождаться завершения первой части сезона. Клубный футбол остановился до конца декабря – сейчас идеальный момент, чтобы подвести итоги. 

Этот топ-20 составили авторы Sports.ru, которые любят европейский футбол. Помните, что это субъективная оценка. Мы оцениваем качество и прочность, а не результат. Расставляем команды не для того, чтобы кого-то порадовать или кого-то обидеть, наша цель – рассказывать, в каком состоянии сейчас лучшие клубы Европы, обозначать их прогресс или регресс, а также подсвечивать интересные команды, на которые стоит обратить внимание. 

По итогам октября топ-20 покинули: «Атлетико», «Марсель», «Аякс» и «Рома».

Вплотную подобрались к топ-20 «Лацио» и «Фрайбург», но немного не хватило. 

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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