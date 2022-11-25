«Полет голубя». Восторг суперголом Ришарлисона на обложках
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Привет! Меня зовут Татьяна, каждый крупный турнир я собираю обложки газет и журналов, которые пишут о спорте, перевожу, разгадываю каламбуры и
прячу в заметках публикую на разных площадках.
Фантастический гол Ришарлисона заставил выйти из тени и завести блог здесь. А то вы бы все пропустили!
Естественно, мяч в ворота Сербии попал на десятки первых полос – не только бразильских газет. Я выбрала только лучшие, чтобы ни одно устройство не перегрелось от количества картинок. Давайте смотреть!
O Dia (Бразилия): «Ришарлисон – это название эмоции»
Estado De Minas (Бразилия) – «Полет голубя»
Если пропустили историю с празднованиями.
А перед этой обложкой нужен дисклеймер: в бразильском звук, который издает голубь, передается как Pruuu.
Meia Hora (Бразилия) – «Голубь без перьев сделал pruuuuskas» (pruuu + Пушкаш)
Перевод условный, но вы поняли: такой гол заслуживает высшей награды.
AS (Испания) – «Это было волшебство»
L’Equipe (Франция) – «Грустная самба»
Радость омрачена травмой Неймара.
La Gazzetta dello Sport (Италия) – «Бразильская магия»
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