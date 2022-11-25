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«Полет голубя». Восторг суперголом Ришарлисона на обложках

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Ришарлисон Ришарлисон
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: это новый блог «Первая полоса» от одноименного телеграм-канала с самыми яркими футбольными обложками крупных турниров. Подписывайтесь тут и в телеге, чтобы видеть самое-самое.

Привет! Меня зовут Татьяна, каждый крупный турнир я собираю обложки газет и журналов, которые пишут о спорте, перевожу, разгадываю каламбуры и прячу в заметках публикую на разных площадках.

Фантастический гол Ришарлисона заставил выйти из тени и завести блог здесь. А то вы бы все пропустили!

Естественно, мяч в ворота Сербии попал на десятки первых полос – не только бразильских газет. Я выбрала только лучшие, чтобы ни одно устройство не перегрелось от количества картинок. Давайте смотреть!

O Dia (Бразилия): «Ришарлисон – это название эмоции»

Estado De Minas (Бразилия) – «Полет голубя»

Если пропустили историю с празднованиями.

А перед этой обложкой нужен дисклеймер: в бразильском звук, который издает голубь, передается как Pruuu.

Meia Hora (Бразилия) – «Голубь без перьев сделал pruuuuskas» (pruuu + Пушкаш)

Перевод условный, но вы поняли: такой гол заслуживает высшей награды.

AS (Испания) – «Это было волшебство»

L’Equipe (Франция) – «Грустная самба»

Радость омрачена травмой Неймара.

La Gazzetta dello Sport (Италия) – «Бразильская магия»

Больше обложек можно найти в моем телеграм-канале – подписывайтесь!

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