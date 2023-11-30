Калининградская область: серфинг, заплывы, городские трейлы, велопутешествия

В новом выпуске подкаста «Паровоз везет» рассказываем про самую западную точку России: Калининград, он же Кенигсберг, Зеленоградск, он же Кранц, Куршскую и Балтийскую косу.

Говорим про сметающую силу волн Балтийского моря, которая так хороша для серферов и плоха для пловцов, про искрящуюся воду озера в карьере, где добывали янтарь, про звездное небо над песчаными дюнами и лучшее время для велопоходов, про немецкие дома из красного кирпича, бег по острову Канта и другие причины, по которым нас так манит Калининград и вся область.

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Таймкоды

02:00 – Кто в Калининграде занимается серфингом и почему можно заниматься там, а не ехать на Бали

08:00 – Что за волны на Балтике и как они отменяют триатлонные старты и заплывы

09:10 – Настя сомневается в серф-кемпах длиной в 10 дней: чему там можно научиться за 5 занятий по 3 часа?

11:58 – На наши вопросы отвечает руководитель школы серфинга König Surf Club – Евгений Исаков, также 5-кратный чемпион России, мастер спорта России по серфингу и президент Федерации серфинга Калининградской области

15:15 – Правда ли, что в Калининграде серфинг круглогодичный? Когда лучший сезон? Кому стоит ехать за зимним серфингом?

17:55 – А что по заплывам для пловцов? Где их проводят? Рассказываем про заплыв X-WATERS на Синявинском озере

21:10 – Отменяют ли заплывы из-за шторма?

22:13 – Правда ли, что сильные пловцы могут проплыть прямо по тебе? Что делать в таком случае?

29:15 – Что смотреть в самом Калининграде? Что за городские трейлы RUTS? Обсуждаем разные достопримечательности

35:35 – Почему мы внезапно обсуждаем Владивосток и как он связан с Калининградом?

36:36 – Рассказываем про заплыв «Обними Россию»

38:15 – Куршская коса: что посмотреть? Правда must visit? Как поехать в велопутешествие по Куршской косе?

46:30 – Всю правду про велопоездки по Калининградской области и конкретно по Куршской косе рассказывает Федор Калинин, штурман и организатор активных мероприятий области, создатель сообщества ВелоАфиша

51:00 – Что делать в Зеленоградске?

51:50 – Федор Калинин рассказывает о направлении, противоположном Куршской косе: как доехать до Светлогорска? Стоит ли посетить Балтийскую косу и чем она отличается от Куршской? Куда еще съездить в велотрип?

55:00 – Почему сентябрь – идеальное время для велотура и что такое «Тур де Кранц»

55:50 – Советуем кафе и рестораны в Калининграде и Зеленоградске

Про кого мы рассказывали в этом выпуске

Фото: vk.com/Тур-де-Кранц