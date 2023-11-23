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«Малинин эксплуатирует визуальный шок». Лучший фигурист мира взломал систему

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Привет!

В Пекине откатали финал международного Гран-при, а в Калуге в это же время время под неловкий конферанс Транькова и Валиевой разыгрывали юниорский Кубок Первого канала.

Иван Кузнецов, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева обсудили оба турнира. 

В чем феномен Малинина – детальный рассказ от Маий, несколько дней следившей за ним вблизи? Почему Луна Хендрикс несколько сезонов катает одну и ту же программу? Или все-таки не одну? Какова социальная функция Кубка Первого канала среди юниоров? Ну и вообще, какое из этих соревнований было интереснее смотреть? Ответы есть.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 делаем ставки на ISU Skating Awards: лучший тренер – Ламбьель, самый ценный фигурист – Малинин?

4:45 «Его встречают как поп-звезду»: кого больше всех ждали в финале Гран-при?

10:28 Ваня болеет за Мэдисон Чок и Этери Тутберидзе – в любой номинации

14:11 МОК допустил Россию до Олимпиады, но рады не все

21:48 Майя смотрела финал в Пекине: бесплатные билеты, магнетизм Малинина и запрет на флаги

25:45 можно ли одновременно болеть за Коляду и Малинина?

29:42 анализируем катание Ильи через дугу характера и персонажей аниме

35:40 четверной аксель – удивительно дешевый прыжок. Почему ISU боится прогресса?

40:29 перед уникальной короткой Малинина федерации пришлось консультироваться с юристами

44:06 судьи поддерживают Хендрикс, потому что устали от одинаковых женских программ?

48:56 объясняем, почему Сакамото действительно круто скользит

54:41 «Самое смешное, что есть в мировых танцах, в этот момент происходит на льду»

59:00 Настя рассказывает, как Чок и Бейтс стали парой-перфомансом

1:04:03 программное заявление про первое место Хазе и Володина

1:09:36 мы обнаружили неожиданное сходство между Павлом Волей и Тейлор Свифт

1:12:25 юниорский кубок Первого канала: душевный формат, математические ошибки и наигранные эмоции Валиевой с Траньковым

1:17:21 Полина посмотрела и финал Гран-при, и новый российский турнир – что интереснее?

1:21:01 нужно ли смотреть международные соревнования, если нас там нет?

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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