«Малинин эксплуатирует визуальный шок». Лучший фигурист мира взломал систему
Привет!
В Пекине откатали финал международного Гран-при, а в Калуге в это же время время под неловкий конферанс Транькова и Валиевой разыгрывали юниорский Кубок Первого канала.
Иван Кузнецов, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева обсудили оба турнира.
В чем феномен Малинина – детальный рассказ от Маий, несколько дней следившей за ним вблизи? Почему Луна Хендрикс несколько сезонов катает одну и ту же программу? Или все-таки не одну? Какова социальная функция Кубка Первого канала среди юниоров? Ну и вообще, какое из этих соревнований было интереснее смотреть? Ответы есть.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 делаем ставки на ISU Skating Awards: лучший тренер – Ламбьель, самый ценный фигурист – Малинин?
4:45 «Его встречают как поп-звезду»: кого больше всех ждали в финале Гран-при?
10:28 Ваня болеет за Мэдисон Чок и Этери Тутберидзе – в любой номинации
14:11 МОК допустил Россию до Олимпиады, но рады не все
21:48 Майя смотрела финал в Пекине: бесплатные билеты, магнетизм Малинина и запрет на флаги
25:45 можно ли одновременно болеть за Коляду и Малинина?
29:42 анализируем катание Ильи через дугу характера и персонажей аниме
35:40 четверной аксель – удивительно дешевый прыжок. Почему ISU боится прогресса?
40:29 перед уникальной короткой Малинина федерации пришлось консультироваться с юристами
44:06 судьи поддерживают Хендрикс, потому что устали от одинаковых женских программ?
48:56 объясняем, почему Сакамото действительно круто скользит
54:41 «Самое смешное, что есть в мировых танцах, в этот момент происходит на льду»
59:00 Настя рассказывает, как Чок и Бейтс стали парой-перфомансом
1:04:03 программное заявление про первое место Хазе и Володина
1:09:36 мы обнаружили неожиданное сходство между Павлом Волей и Тейлор Свифт
1:12:25 юниорский кубок Первого канала: душевный формат, математические ошибки и наигранные эмоции Валиевой с Траньковым
1:17:21 Полина посмотрела и финал Гран-при, и новый российский турнир – что интереснее?
1:21:01 нужно ли смотреть международные соревнования, если нас там нет?
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд
Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.