Публичная порка «ПСЖ» в назидание потомкам. Обзор второго тура ЛЧ в подкасте Лукомского и Порошина

Впечатления от главных матчей недели – в свежей выпуске подкаста Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

«Ньюкасл» – «ПСЖ»: радикальный прессинг против радикального владения

В центре внимания – поражение «ПСЖ» в матче против новичка Лиги чемпионов, «Ньюкасла». Разберем его подробно, а в конце текста – ссылка на подкаст с удобными таймкодами.

Порошин называет матч на стадионе «Сент-Джеймс Парк» видеопособием об игре в футбол. За раздел «как не надо» в этом пособии отвечал тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Лукомский согласен с тем, что Энрике выбрал неудачный план на игру, но вместе с тем сомневается, не перехваливают ли «Ньюкасл» за этот матч. Матч стал столкновением двух очень радикальных идей и бескомпромиссности в трактовке этих идей: радикального прессинга с радикальным желанием владеть мячом.

«Ньюкасл» – команда прессинга, и они прессинговали даже на 91-й минуте, что привело к голу центрального защитника Фабиана Шера. И «Ньюкасл» во всех отношениях победил, но матч, кажется, получит такое восприятие из-за того, что слишком многие хотели, чтобы «ПСЖ» был наказан.

Вместе с тем, моментов, когда игроки «ПСЖ» преодолевали первую волну прессинга и на пространстве убегали, было тоже очень много. Подводили плохие решения. Угрозы «ПСЖ» создавал достаточно, и тот же радикальный план «Ньюкасла» против такого же «ПСЖ» мог завершиться иначе – как минимум не с такой большой разницей в счете. В другой ситуации нашлись бы люди, которые могли сказать про Хау: вот идиот, вышел играть с высокой линией против Мбаппе, Дембеле и Коло-Муани.

Если говорить о качестве игры, нет впечатления, что мы увидели разгром одного подхода над другим. Обе команды были радикальны, и одна из них лучше наказала другую за радикальность. Да, радикальность прессинга намного симпатичнее, и «Ньюкасл» заслужил комплименты, но возможно их было даже слишком много.

А что вообще хотел сделать Луис Энрике?

Этим вопросом задается Порошин. Лукомский предлагает ответ: Энрике не оглядывался на соперника и продолжил поиски, которые ведет в рамках Лиги 1. Если смотреть за экспериментами тренера в динамике, можно понять его задачу: он пытается разместить четверку атакующих игроков. До этого в четверке выходил более балансирующий игрок – Барколя – а сейчас Энрике по сути столкнулся с казалось бы устаревшей задачкой всех тренеров «ПСЖ»: разместить на поле не просто атакующих игроков, но самых звездных, тех, за кого больше всего заплатили. И в матче против «Ньюкасла» впервые вышла четверка самых звездных, статусных атакующих футболистов.

По мнению Лукомского, команды не оглядывались друг на друга и строили игру от себя. Суицидальная радикальность была с обеих сторон, но одна команда в своем намерении и своем пути продвинулась дальше. Не стоит забывать, что Хау работает со своей командой дольше, чем Энрике – с «ПСЖ».

Что еще?

Кроме этого обсудили, чем отличается немецкий прессинг от испанского, есть ли в Эрлинге Холанде что-то живое, как выглядит идеальный защитник в системе Гвардиолы и зачем «Сити» Матео Ковачич.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan