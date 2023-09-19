На этот раз Порошин и Лукомский собрались, чтобы составить путеводитель по Лиге чемпионов, где вот-вот стартует групповой этап. Этот выпуск, по сути, стал завершающей частью трилогии – вместе с подкастами про АПЛ и стартапы – поэтому в нем подробно разбираются только те команды, о которых еще не говорили на старте сезона.

В тексте подсветим несколько команд в произвольном порядке, а в конце – ссылка на полный выпуск. Слушайте целиком или пользуйтесь удобными таймкодами, чтобы найти интересующие вас команды или группы.

Игра «Баварии» Тухеля пока не искусство

Посмотрев, как играет «Бавария» на старте сезона, Порошин задается вопросом: что дает команде Томас Тухель по сравнению с уволенным посреди прошлого сезона Юлианом Нагельсманном? Лукомский признает, что «Бавария» все еще сыровата. Есть идеи, виден поиск, быстро адаптируется Кейн – следить за этим вполне интересно. Но если времени смотреть футбол не очень много, и хочется получать от него удовольствие, сопоставимое с удовольствием от созерцания произведений искусства, то да, тут «Бавария» пока проигрывает.

Удивляет хаотичное поведение руководства «Баварии» в летнее трансферное окно. Понятно, что одним из приоритетов был поиск топового нападающего – так появился Кейн. Но теперь «Бавария» напоминает Порошину человека, у которого на пальце дорогое кольцо, но при этом дырявые штаны. Лукомский согласен с аналогией, авторы C&C разошлись только в количестве дырок на этих самых аллегорических штанах.

Совершенно немыслимой для такого клуба как «Бавария» выглядит история с вратарями. Восстановление Нойера затянулось, но при этом даже не вполне здоровый Нойер сильно влияет на то, кого «Бавария» может и готова себе позволить в качестве временной альтернативы. В итоге Зоммер ушел в «Интер», на замену безуспешно пробовали найти разных кандидатов, включая Кепу, а теперь входят в сезон со Свеном Ульрайхом (и израильтянином Даниэлем Перецом в роли его конкурента).

Есть проблемы на правом фланге: Порошин совершенно не впечатлен формой Мазрауи, ушел Павар. Не понятно, каким Тухель видит идеальный центр поля: в «Ливерпуль» «скинули» Граверберха, а сорвавшееся в последний момент подписание Жоау Пальиньи из «Фулхэма» выглядело как жест отчаяния.

Лукомский согласен насчет дисбаланса в составе и отмечает, что некоторые позиции, напротив, переукомплектованы. При этом кажется, что и с этим составом можно разгуляться – и Гвардиола бы точно справился. Справится ли Тухель – вопрос пока открытый. Впрочем, сомнений, что из группы А в плей-офф выйдут «Бавария» и «МЮ», при этом мюнхенский клуб займет первое место – нет ни у одного из участников диалога.

Слишком поэтичный ПСВ

Клуб из нидерландского Эйндховена возглавил Петер Бос. Порошин называет его «тренером, непризнанным в плане законченности результатов». Бос всегда ярко начинает – так было в «Байере», а его «Аякс» дошел до финала Лиги Европы. Но именно после того финала тренер «МЮ» Жозе Моуринью сказал о Босе: «Поэты не выигрывают титулы».

Главная проблема Боса – слишком много стерильного владения. Как правило это вопрос состава, и тут у ПСВ как раз все выглядит неплохо. Да, ушел Хави Симонс, но клуб приобрел много интересных игроков: Ирвинг Лосано, Рикардо Пепи, Ноа Ланг, Йорди Схаутен. Последний теперь играет не в опорной зоне, а в центре защиты – фирменный ход Боса. Идея в том, чтобы замаскировать слабости без мяча командной игрой, прессингом и владением, а на мяче выжать лучшие качества игроков. Лукомский предлагает последить за химией Ланга и Ван Анхольта на левом фланге.

Все приобретения – серьезное усиление в масштабе Эредизиви, но сможет ли стремление к доминантному футболу по-настоящему проявить себя в Лиге чемпионов? Не окажется ли ПСВ Боса слишком поэтичным и неустойчивым к вызовам большого турнира? И Лукомский, и Порошин считают, что ПСВ с большей вероятностью будет бороться с «Севильей» за третье место в группе B и попадание в Лигу Европы, чем составит конкуренцию «Лансу», неудачно стартовавшему в Лиге 1, за второе место и выход в плей-офф ЛЧ.

Радикальное обновление «Зальцбурга»

Чтобы поговорить о «Зальцбурге», мы позвали Анну Коновалову, автора тг-канала об австрийском футболе Bei Licht und Schatten.

«Зальцбург» – клуб активно продающий игроков – перед стартом нового сезона покинули семь человек, что само по себе не выглядело бы чрезвычайным обстоятельством, если бы в это же трансферное окно из клуба не ушли спортивный директор Кристоф Фройнд и главный тренер Маттиас Яйссле. И если о грядущей смене спортдира было известно сравнительно давно, то Яйссле скандально бросил команду за 48 часов до старта австрийской лиги.

На смену Фройнду, которого переманила «Бавария», приходит глава молодежного сектора «Зальцбурга» Бернхард Зеонбухнер. Вместо Яйссле спешно пытались подписать Оливера Гласнера, но не смогли соответствовать запросам по зарплате. В итоге в новый сезон австрийский клуб входит под руководством Герхарда Штрубера. Это тоже человек из системы «РБ», начинавший в «Зальцбурге». Он уже тренировал английский «Барнсли» (тогда выступавший в Чемпионшипе) и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Из игроков, оставшихся в команде, Анна отмечает нападающего Карима Конате. Он очень хорош в быстрых рывках за спину и в новом сезоне непременно будет претендовать на звание лучшего бомбардира лиги. Кроме этого Анна рекомендует обратить внимание на появление в «Зальцбурге» Мадса Бидструпа, который сменил в центре поля Николаса Зайвальда (ушел в «Лейпциг»).

Кроме радикального обновления всей системы клуба, тревожит значительное количество травмированных. Все это по мнению Порошина и Лукомского может серьезно ограничить амбиции «Зальцбурга» в ЛЧ.

Здоровье «Барселоны» и другие проблемы группового этапа Лиги чемпионов

Когда добрались до последней группы Н, в гости – на прием к Доктору Лукомскому – пришел автор легендарного KuJi-подкаста Тимур Каргинов, чтобы поговорить про «Барселону» и ее лигочемпионские перспективы. Мало кто сомневается в том, что «Барса» выйдет в плей-офф: состав группы практически не оставляет команде Хави иных вариантов. И все же у Тимура есть несколько жалоб на здоровье каталонского клуба.

Каким видит будущее «Барселоны» Доктор, что за лечение ей можно посоветовать, а также чего ждать от игры других команд на групповом этапе, вы узнаете, послушав новый выпуск подкаста.

00:00 Приветствие с высоты 10 000 метров над уровнем платежных ведомостей.

04:22 Группа A. Брунозависимость и сырость «МЮ».

06:30 «Бавария» в активном поиске. Португальский Поленов еще не искусство!

17:44 Считаем дырки в кожаных штанах мюнхенского клуба.

22:48 Группа B. Может ли Доктор говорить коротко об «Арсенале»? Засекаем время. Проблема с интеграцией новичков.

28:22 Поэтика Петера Боса в ПСВ.

32:40 Лучшая по качеству игры французская команда в ЛЧ. «Хайп нового дня»: Элье Ваи. Кризис «Ланса» в начале сезона.

45:07 «Я хочу другого!» Вторая часть беседы с руководителем карьерного центра Яндекс Практикума Артемом Исакиным: где взять время на обучение и как успешно конкурировать на рынке вакансий?

56:31 Группа С. О «Реале» в трех предложениях. Роль Беллингема и травма Винисиуса.

59:55 «Наполи»: скульптура без ноги. Сможет ли Руди Гарсия сделать команду Спалетти еще прекраснее?

1:10:39 Форца «Унион»! Кто займет второе место в группе С?

1:16:07 Группа D. Приобретения и потери «Бенфики».

1:22:08 Все, что мы хотели знать о «Зальцбурге», но боялись спросить.

1:34:50 Сыграет ли Захарян в финале ЛЧ? Стиль «Реал Сосьедад».

1:45:18 «Конте здорового человека». Можно ли увидеть что-то новое в игре «Интера»?

1:55:10 Группа E. Пара слов о «Фейеноорде» и «Селтике».

2:02:25 Старый новый «Лацио»: все еще ждем Саррибол?

2:10:25 Группа смерти. «Боруссия». Послание Эдину Терзичу!

2:21:02 Самая невыразительная группа G.

2:25:17 Группа H. Кто навяжет «Порту» борьбу за второе место?

2:29:58 «Приемная доктора Лукомского» для Тимура Каргинова. Здоровье «Барселоны» и ее болельщиков.

2:54:50 Кто станет победителем ЛЧ-2023/24?

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff, Lars Baron / Staff; East News/Franz Kirchmayr / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP; IMAGO/Revierfoto/Global Look Press