В новом сезоне «Что я пропустил?» мы попробуем очень коротко рассказывать не только о футболе, но и других видах спорта. В первом выпуске Павел Ниткин (блог «С миру по нитке») поведал о величии Джоковича и его «слабых сторонах», порекомендовал несколько матчей к просмотру и рассказал сюжетах US Open, которые впечатлили его больше всего.

Где еще можно послушать подкаст:

Тайм-коды:

00:00 — о чем этот сезон «Что я пропустил?»

00:40 — Представляю сегодняшнего гостя — легенду теннисного раздела Sports.ru Пашу Ниткина 01:17 — что со сном у тех, кто пишет о теннисе?

02:01 — Как коротко можно описать Джоковича, в чем его величие? Что он делает, чтобы быть лучшим.

04:46 — У Джоковича есть слабые места?

06:44 — Джокович — самый возрастной победитель US Open, когда он уйдет, то конкуренты займут пьедестал? Сила в Джоковиче или слабость со стороны конкурентов?

08:51 — Молодые теннисисты уже не те, поэтому Джокович все еще на вершине? И о поколениях теннисистов.

10:04 — О среднем возрасте современных теннисистов.

11:16 — Что больше всего в этом US Open понравилось, кроме выступлений мужчин: Звонарева и не только.

13:25 — Что бы порекомендовал посмотреть Паша из теннисных матчей. Да, про еще один матч с участием Джоковича.

14:59 — Как бы Паша коротко описал Джоковича и Медведева.