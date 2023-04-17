Спецпроект про реформы! С текстом внутри.

Подкаст «SILA Права» начинает спецпроект, посвященный новым реформам ФИФА, их в последнее время очень много.

В первой серии к Михаилу Прокопцу, Юрию Зайцеву и Илье Чичерову присоединился экс-юрист РФС Иван Быковский – сейчас он руководит испанским офисом компании SILA International Lawyers.

Спортивные юристы подробно разобрали экзамен, который сейчас нужно сдавать агентам – все основано на недавнем опыты. А еще поговорили об урезании агентских доходов – это самая скандальная реформа ФИФА.

Очень рекомендуем послушать весь выпуск, а ниже – главные хайлайты текстом.

Прокопец и Быковский сдали экзамен для агентов – как он прошел?

В конце апреля стали известны результаты агентского экзамена, который проводила ФИФА. Михаил Прокопец и Иван Быковский сдавали его для получения агентской лицензии. Их уведомили, что они этот экзамен прошли. Но специфика портала ФИФА не позволяет узнать, сколько баллов они набрали.

• Ситуация была разной для тех, кто уже осуществлял агентскую деятельность до ее ликвидации в 2015-м и тех, кто в первый раз решил получить лицензию. Те, кто раньше были агентами, смогли получить лицензию по упрощенному порядку, без сдачи экзамена. А остальные сдавали экзамен.

• ФИФА в новом регламенте написала, что будет взимать ежегодный взнос за агентскую лицензию – 600 долларов. Также был установлен второй взнос – за проведение экзамена, который Федерация могла ввести добровольно . В Испании взнос составлял 430 евро. При этом в каких-то Федерациях экзамен был бесплатным, где-то – чисто символическая плата (например, в России 100 евро).

• В экзамене было 20 вопросов, сохранилось со времен прошлых агентских регламентов. Правильно нужно было ответить на 15, критерий для прохода – 75%. Сначала был тестовый экзамен, ФИФА умышленно сделала его простым. Вопросы, которые попались на реальном экзамене, были на несколько порядков сложнее.

Сделали пул из 200-250 вопросов, и они в случайном порядке выпадали агенту. Не было билетов, определенного порядка вопросов.

• ФИФА разрешила агентам пользоваться всеми учебными материалами, они подразумевают регламенты, которые вошли в опросник. ФИФА опубликовала их на портале для агентов, его можно было скачать, это 500 страниц. Михаил и Иван на всякий случай взяли бумажные копии, но можно было пользоваться и электронными.

В некоторых странах контролировали, какие вкладки были открыты на компьютере агента: разрешались переводчик, сайт ФИФА и так далее . В Испании – 400 человек (по всему миру сдавали примерно четыре тысячи), никто ничего не контролировал. Юристы искали ответы [в регламенте] по кодовым словам, это облегчило экзамен.

Как ФИФА урезала доходы агентов?

Ограничили максимальную сумму, которую агент может получить за услуги. Им запретили устанавливать ту комиссию, которую они считают справедливой по сделке. И сейчас, с новым регламентом, выгоднее всего быть агентом клуба, который продает игрока – потому что можно установить комиссию в 10% от суммы, как говорит ФИФА.

Но если представляешь интересы игрока или покупающего клуба, размер комиссии рассчитывается, исходя из зарплаты игрока по новому контракту. Ограничение – 3% от зарплаты. То есть ориентироваться нужно на трансферную компенсацию, которую клубы установили между собой.

По общему правилу вознаграждение агента – 5% от зарплаты футболиста, если она не превышает 200 тысяч долларов в год. Если превышает, размер комиссии снижается до 3% . Агент может ее брать как с футболиста, так и с покупающего клуба. То есть агент может взять комиссию в размере 6%.

Еще больше деталей по теме – в новом выпуске подкаста «SILA Права».

0:00 Всем привет!

0:50 Обсудим реформы ФИФА – их в этом году слишком много

2:00 ФИФА только что проводила специальный экзамен для агентов – как это было?

4:30 Некоторые агенты не сдавали экзамен – почему?

6:05 Агент может сам выбрать, в какой стране пройти тест?

7:30 В некоторых федерациях требовали специальный взнос – сколько платили в России?

10:30 Что было на самом экзамене?

13:55 Требовалось ответить хотя бы на 15 вопросов из 20. Можно было списать с телефона?

16:25 На экзамене разрешали пользоваться переводчиком – то есть агенту можно не владеть иностранным языком?

21:15 Иногда в тесте проскакивали странные формулировки – что за вопросы и как на них отвечать?

24:10 Сколько агентов не справилось с тестом?

27:05 А экзамен долгий?

28:55 Переходим к другим реформам. Теперь агенты должны проводить всю деятельность через новый портал от ФИФА?

32:12 Даем советы по организации агентской деятельности. Как можно присоединиться к отдельной компании?

35:05 ФИФА тщательно отслеживает конфликт интересов – когда агент представляет сразу несколько сторон в сделке

36:55 Теперь самая скандальная реформа ФИФА – как организация урезала доходы агентов?

38:50 Все агентские платежи будут проходить через специальный портал от ФИФА – на россиян это не распространится?

40:30 Из-за чего агенты теряют прибыль?

43:05 Раньше агенты ценили бесплатные трансферы (из-за подъемных) – теперь все изменилось?

45:45 Что еще возмутило агентов?

49:20 Агент может не получить дополнительную комиссию, если найдет игроку новый клуб до истечения контракта с прошлым?

52:30 Футболист может избавиться от агента и подписать контракт без него – санкций за это нет?

54:45 Некоторые агенты растят футболистов – планируют им карьеру, вкладывают деньги и время. После таких реформ все усложняется?

55:32 Новый агентский регламент распространяется только на международные сделки – как это понимать?

56:30 Появилась организация для разрешения агентских споров – это хорошая новость?

58:03 По новому регламенту агент сможет получить деньги только после закрытия трансферного окна.

1:01:10 Вы удивитесь, но в России подобное уже проходили – РФС вводил большой взнос для старта агентской деятельности. Из-за этого появился серый рынок?

1:04:50 Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Можем ответить уже в следующем выпуске

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari/Lapresse