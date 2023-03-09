10 комментариев

Привет!

Последний фигурный старт в России – финал Гран-при – позади.

Здесь снова появились поводы поговорить о судействе (и даже не из-за Плющенко), но самое важное как будто произошло не на льду. Татьяна Тарасова сообщила, что ее убрали из эфиров Первого канала – за согласие с Евгением и за критику судей.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте», что именно возмущает в отстранении Тарасовой. Про других заметных людей финала тоже не забыли: Туктамышева, Бойкова/Козловский и даже Матвей Ветлугин – всем хватило аплодисментов.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – впечатления Полины из Санкт-Петербурга, где завершился финал Гран-при

11:20 – мы движемся к видеоподкасту. Вот такое неожиданное признание от Насти

15:48 – Плющенко и мораторий на разговоры о судействе. Чееегооо?

28:08 – Тарасову отстранили от комментирования на Первом – якобы из-за критики судей. Справедливо? Паша вступился за легенду

37:28 – Уткин сказал, что «приличным людям сейчас нечего делать на ТВ». Он прав?

41:26 – кто пострадал: Акатьева или Туктамышева? Петросян выиграла финал Гран-при, Валиева – вторая (уже без капюшона)

53:10 – Туктамышева = Чорлука в футболе. Слезы девчонок Тутберидзе – символ эпохи. А еще зачем-то минутка Ветлугина

1:02:10 – Алиев – пожалуй, лучший фигурист в России после Плющенко и Ягудина?

1:11:13 – Бойкова и Козловский – пара №1? Что не так с Мишиной и Галлямовым, которые проиграли им 0.73 балла?

1:17:38 – русская фигурка без международных стартов в этом сезоне – в целом, было ок?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.