10 комментариев

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«Страх сильнее, чем желание позвать Тарасову». Легенду убрали из эфира

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Привет!

Последний фигурный старт в России – финал Гран-при – позади.

Здесь снова появились поводы поговорить о судействе (и даже не из-за Плющенко), но самое важное как будто произошло не на льду. Татьяна Тарасова сообщила, что ее убрали из эфиров Первого канала – за согласие с Евгением и за критику судей.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте», что именно возмущает в отстранении Тарасовой. Про других заметных людей финала тоже не забыли: Туктамышева, Бойкова/Козловский и даже Матвей Ветлугин – всем хватило аплодисментов.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – впечатления Полины из Санкт-Петербурга, где завершился финал Гран-при

11:20 – мы движемся к видеоподкасту. Вот такое неожиданное признание от Насти

15:48 – Плющенко и мораторий на разговоры о судействе. Чееегооо?

28:08 – Тарасову отстранили от комментирования на Первом – якобы из-за критики судей. Справедливо? Паша вступился за легенду

37:28 – Уткин сказал, что «приличным людям сейчас нечего делать на ТВ». Он прав?

41:26 – кто пострадал: Акатьева или Туктамышева? Петросян выиграла финал Гран-при, Валиева – вторая (уже без капюшона)

53:10 – Туктамышева = Чорлука в футболе. Слезы девчонок Тутберидзе – символ эпохи. А еще зачем-то минутка Ветлугина

1:02:10 – Алиев – пожалуй, лучший фигурист в России после Плющенко и Ягудина?

1:11:13 – Бойкова и Козловский – пара №1? Что не так с Мишиной и Галлямовым, которые проиграли им 0.73 балла?

1:17:38 – русская фигурка без международных стартов в этом сезоне – в целом, было ок?

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

Как слезы стали символом эпохи Тутберидзе. Об эмоциях Валиевой после проката

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

10 комментариев

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Я
Прежде чем критиковать судей ей, Тарасовой, нужно самой объективно относиться к прокатам. А то себе позволяет в эфире нахваливать своих любимчиков (или по заказу), а других осуждает. Да и насчет комментаторства - у нее речь уже не для ЭФИРА - "каша во рту". Но здесь, конечно, ее вины нет. Возраст свое берет. Но Тарасова же то же сама понимать это, а не навязывать себя народу. Свой профессионализм пусть показывает в роли тренера. Вон Мишина не моложе ее, если не старше, а тренирует. И притом, не высказывает своего недовольства судьями. А Тарасова возомнила себя ВСЕ ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СЕБЕ.
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ЮИ
Слушать, конечно, не буду, выскажусь по тайм-кодам. 1) От чего отстранили ТАТ? она при всем уважении, просто уже не может внятно говорить в эфире. Здоровья ей и уважение за то, что отсмотрела весь турнир у бортика, в отличие от наших функционеров (взгляд с трибуны). 2) что не так с МГ? Падение с накатываемого прыжка в КП, а прокат произвольной был шикарен, рок-звезды! 3) Кто пострадал? Акатьева, при чем здесь Лиза... ее оценили очень лояльно и с бонусами за все заслуги и родной город.
+2
0
+2
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Manukello
Этот подкаст пригоден для пыток. Слушать невозможно. Это ж надо такую чушь молоть
+1
0
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Mary Ion
Жесть. Ни одного слова про победителя мужского турнира, кроме двух слов от Полины в начале. это просто концентрация игнора за сезон.
+6
0
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Лека-Лека
О каком страхе идет речь?
О чьем страхе идет речь?
+4
-1
+3
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МИХАЛЫЧ
тупо нагнетаете , нет проблемы
+4
-2
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Большое Путешествие Рузика
Тарасова не комментировала весь прошлый сезон и в этом только одно соревнование откомментировала. Начало ЛП тоже пропустила. Поэтому непонятно от какого эфира её отстранили. Её в этом эфире и не было. А к следующему ЛП обязательно вернут.
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MAKSIMKA
Ответ AAPolyansky
Тарасова прекрасно вернется в эфир, не переживайте за нее. был эпизод, когда она в своих интересах прошлась по судейству и поддержала Плющенко, завтра подуют другие ветры и она будет вполне пригодна для комментирования телеэфира
На Матч-ТВ она будет вести эфир, там таких любят. Хоть на ЛП уже еле говорила.
+2
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tull
Тарасова как флюгер приспособится к новым ветрам, не переживайте за нее. Я даже рад, что она не будет коментировать, слишком эмоций и оценочного суждения. Причем не профессионального. Она даже не рассмотрела прыжки Титовой, чтоб кричать на судей.
+10
-5
+5
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AAPolyansky
Тарасова прекрасно вернется в эфир, не переживайте за нее. был эпизод, когда она в своих интересах прошлась по судейству и поддержала Плющенко, завтра подуют другие ветры и она будет вполне пригодна для комментирования телеэфира
+4
-2
+2
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