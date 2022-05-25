Жаркий спор про меховые игрушки, обезьян и мороженое на палочке. И все из-за повышения возрастного ценза в фигурном катании!

Привет! Подкаст «Чистый хвост» приглашает на уютный (и полемичный) разговор о фигурном катании. Обсудим не только новые правила и кому они больше подходят, но и прически и свежие образы ледовых звезд.
Мы в традиционном составе – Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и ведущий – редактор Sports.ru Павел Копачев. По видеосвязи подключится экспрессивный Иван Кузнецов (кому как не ему доверить спич про рыжие кудри Косторной?).
В общем, включайте:
😱 Ну... вы тоже ЭТО увидели и залипли, да?
🇨🇦 Зачем Забияко возвращается и будет выступать за Канаду со странным партнером?
💥 Возрастной ценз у одиночниц, видимо, повысят до 17 лет. Что это даст?
💪 Нэйтан Чен, похоже, уходит. Вы готовы к такому финалу?
😱 Почему новые правила не так выгодны Валиевой и Щербаковой?
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Таймкоды, чтобы было удобно
0:00 Начинаем! Самая неожиданная новость недели – прическа Алены Косторной
3:34 Размышления Ивана Кузнецова об имидже Алены, кулинарии и Майли Сайрус
6:35 Есть ли у Забияко шансы на медали с новым канадским партнером?
11:43 Чен приостанавливает карьеру – почему это было ожидаемо?
15:50 Скучаем по Италии, фантазируем о Японии, обсуждаем Мальдивы
20:50 Ищем Паше новую работу, пока Паша снова пытается обсудить Трусову и Кондратюка
26:32 В чем непоследовательность новых правил? И для чего их вообще принимают?
32:57 Новые правила ISU направлены против Щербаковой и Валиевой, но не способны им помешать
37:15 Кому выгодно правило о секвенциях? Туктамышева, Ханю, спортивные пары
40:27 Две теории Полины о том, почему ISU не поощряет изучение четверного акселя
43:47 Какие изменения в правилах сделали фигурное катание интереснее? Программы под вокал, отмена анонимности, уход от системы 6.0
47:10 Требования телевизионщиков – главная причина изменений в фигурном катании
53:32 Как допинг-скандал Валиевой стал основным аргументом за принятие нового возрастного ценза?
58:15 Брный спор про обезьян, возрастной ценз и мороженое на палочке
1:02:08 Настя объясняет, как действующие правила о возрастном цензе ударили по Алисе Лью
1:07:15 Почему правила о возрастном цензе больше бьют по девочкам, а не по парням?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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