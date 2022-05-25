Жаркий спор про меховые игрушки, обезьян и мороженое на палочке. И все из-за повышения возрастного ценза в фигурном катании!

Привет! Подкаст «Чистый хвост» приглашает на уютный (и полемичный) разговор о фигурном катании. Обсудим не только новые правила и кому они больше подходят, но и прически и свежие образы ледовых звезд.

Мы в традиционном составе – Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и ведущий – редактор Sports.ru Павел Копачев. По видеосвязи подключится экспрессивный Иван Кузнецов (кому как не ему доверить спич про рыжие кудри Косторной?).

В общем, включайте:

😱 Ну... вы тоже ЭТО увидели и залипли, да?

🇨🇦 Зачем Забияко возвращается и будет выступать за Канаду со странным партнером?

💥 Возрастной ценз у одиночниц, видимо, повысят до 17 лет. Что это даст?

💪 Нэйтан Чен, похоже, уходит. Вы готовы к такому финалу?

😱 Почему новые правила не так выгодны Валиевой и Щербаковой?

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Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Начинаем! Самая неожиданная новость недели – прическа Алены Косторной

3:34 Размышления Ивана Кузнецова об имидже Алены, кулинарии и Майли Сайрус

6:35 Есть ли у Забияко шансы на медали с новым канадским партнером?

11:43 Чен приостанавливает карьеру – почему это было ожидаемо?

15:50 Скучаем по Италии, фантазируем о Японии, обсуждаем Мальдивы

20:50 Ищем Паше новую работу, пока Паша снова пытается обсудить Трусову и Кондратюка

26:32 В чем непоследовательность новых правил? И для чего их вообще принимают?

32:57 Новые правила ISU направлены против Щербаковой и Валиевой, но не способны им помешать

37:15 Кому выгодно правило о секвенциях? Туктамышева, Ханю, спортивные пары

40:27 Две теории Полины о том, почему ISU не поощряет изучение четверного акселя

43:47 Какие изменения в правилах сделали фигурное катание интереснее? Программы под вокал, отмена анонимности, уход от системы 6.0

47:10 Требования телевизионщиков – главная причина изменений в фигурном катании

53:32 Как допинг-скандал Валиевой стал основным аргументом за принятие нового возрастного ценза?

58:15 Брный спор про обезьян, возрастной ценз и мороженое на палочке

1:02:08 Настя объясняет, как действующие правила о возрастном цензе ударили по Алисе Лью

1:07:15 Почему правила о возрастном цензе больше бьют по девочкам, а не по парням?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.