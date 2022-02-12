Почему Норвегия так сверкает на зимних Играх? Ищем секреты

Максим Матиенко и Ярослав Сусов продолжают изучать главные зимние спортивные страны. Теперь – Норвегия, главный фаворит зимних Олимпиад. Кажется, местные спортсмены побеждают во всех видах спорта, но особенно – в лыжах и биатлоне.

В новом выпуске говорим про феномен любви к лыжам в Норвегии (и даже про подкаты на лыжах), вспоминаем Бьорндалена, Сундбю, Йохауг и Клэбо и пытаемся разобраться, как у такой маленькой страны получается брать столько медалей. Об этом рассказала Мария Александрова, автор Sports.ru из Норвегии:

«Мне кажется, есть две причины таких успехов норвежцев. Первая – профессиональная подготовка. У нас есть организация Olimpiatoppen, которая занимается подготовкой спортсменов элитного уровня: сборная, чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Там лучшие врачи, физиотерапевты, последние технические новинки, все ресурсы.

Например, перед Олимпиадой в Корее открыли программу разработки новых смазочных материалов для лыж. Вложили огромные деньги в это.

Еще один пример: Мартин Сундбю выиграл чемпионат мира по лыжам в Зеефельде у Александра Бессметрного, потому что досконально знал трассу. Ее измеряли специальными приборами, Сундбю знал, где именно нужно добавлять и где его сильные качества помогут отыграть время у соперников.

Вторая – менталитет. Профессионально в лыжах и биатлоне начинают заниматься спортом после 15 лет. Нет никакого принуждения, гонки за результатом и накручивания ни со стороны родителей, ни тренеров. Даже оценки ставят только начиная с восьмого класса. В школе дети не знают, какие оценки ставят другим, только свои. И ни один учитель не скажет ребенку, что он тупой или хуже других. Всем детям говорят, что они умные и хорошие. И это работает. Поэтому они вырастают с другой психологией.

Например, самостоятельнее. Их не надо учить вести тренировочный дневник. Сборы у лыжников – 7-10 дней, между ними спортсмены тренируются сами, их никто не гоняет. Они заполняют все онлайн в дневниках, а по результатам написанного тренер и ученик созваниваются и обсуждают, что делать дальше.

Ну и вообще нет другой такой страны, в которой столько людей искренне хочет стоять на лыжах».

00:00 - Летим в Норвегию! Здесь красиво все – даже тюрьмы!

02:49 – Как викинги стали богатыми, отказались от грабежей и заработали очень комфортную финансовую подушку в Нормандии

06:43 – в Норвегии проходили две Олимпиады. Они и стали очень серьезным трамплином для развития спорта

10:10 – Осло-2022. Почему не получилось? Помешал референдум и странные требования МОК

12:55 – «Спорт для всех» – норвежская идея, которая сделала спорт доступнее

15:20 – Норвежцы побеждают почти во всех зимних видах. Кстати, в этой стране нет министерства спорта

17:00 – Уроки пикапа от норвежской спортивной рекламы

19:03 – Спортивный тренер – почетная профессия в Норвегии. Одного из них (Уле-Эйнара) любит вся страна

21:20 – Говорят, что норвежцы побеждают из-за лекарств от астмы. Они помогают бороться с болезнью или с соперниками?

23:50 – В гостях Мария Александрова, автор Sports.ru из Норвегии. Почему в такой небольшой стране такой мощный культ зимнего спорта?

28:08 – В чем секрет норвежского профессионального спорта? Страсть или система подготовки спортсменов?

33:03 – Для нас главный норвежский спортсмен – Уле-Эйнар Бьорндален. А кто кумир у норвежцев?

36:22 – Норвегия берет стабильно берет золото везде: в лыжах, биатлоне, прыжках с трамплина, коньках и даже фристайл. Как?

39:29 – Пока

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