Панарин неудержим перед плей-офф: побил личный рекорд по очкам, играет в Нью-Йорке лучше Ягра и Гретцки

Фантастический Хлеб.

Вряд ли в НХЛ сейчас есть команда, от которой яркого выступления в плей-офф ждут сильнее, чем от «Рейнджерс». Они действительно впечатляют: Крайдер уже пробил полтинник, Шестеркин проводит один из лучших сезонов в истории всех вратарей НХЛ, Адам Фокс закрепляется в статусе одного из сильнейших защитников лиги, а Эндрю Копп, которого приобрели в дедлайн, выносит хет-триком «Айлендерс».

Прибавьте сюда мощные запросы Нью-Йорка и фигуру тренера Жерара Галлана, который уже имеет в активе прыжки выше головы с «Вегасом» и сборной Канады на чемпионате мира, и получите очень опасную смесь – формально «Рейнджерс» все еще достраивают свою команду, но на деле весь сезон играют так, что можно без стеснения облизываться на финал Востока.

И, разумеется, многое зависит от фигуры Артемия Панарина – безальтернативно лучшего полевого игрока «Рейнджерс». Не верите? Давайте тогда просто посмотрим на хет-трик Коппа, который случился во многом благодаря феноменальным передачам Артемия.

Панарин в очередной раз поражает чувством ритма и умением управлять игрой – никто из нападающих «Рейнджерс» (а возможно, и во всей НХЛ) не способен играть в пас так, как это делает гений из Коркино. Во многом этим можно объяснить такой перекос в сторону голевых передач – у Панарина 22+74 в этой регулярке и осталось всего 4 балла до первой сотни в карьере. Артемий на третий сезон на Манхэттене перебил свой же рекорд результативности – он творит, как настоящая суперзвезда в расцвете. Более того, по средней результативности он перебивает любого хоккеиста «Рейнджерс» за всю историю.

Результат феноменальный, даже если вынести за скобки Гретцки, который в Нью-Йорк заехал уже на финише своей легендарной карьеры.

Еще одно достижение, которое по силам Артемию – он может обойти Сергея Зубова (77) и Евгения Малкина (78) по числу голевых передач за один сезон. А вот рекорд для русских игроков установить не получится – его плотно держит Никита Кучеров, который набрал 128 очков и сделал 87 передач в сезоне-2018/19.

«Рейнджерс» идут на втором месте в дивизионе – в первом раунде, скорее всего, попадут на «Питтсбург» или «Вашингтон». И оба соперника станут серьезным испытанием для Панарина – чтобы пройти во второй раунд, придется обыгрывать настоящих супергероев – Малкина, Кросби или Овечкина.

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II, David Berding/Getty Images/AFP