500-й матч Панарина в НХЛ: забил красивый гол, вместе с Шестеркиным остановил «Питтсбург», а потом зажег на пресс-конференции

«Умел бы забивать – мог больше денег просить, а пока ему цена – 1,5 млн».
Накануне Александр Овечкин выбил 1+1 в матче с «Тампой» - и стал 21-м хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась цифра в 1400 очков. Уже в ночь на пятницу количество таких игроков могло вырасти до 22 – но Сидни Кросби (у него 1397 – и при этом в сезоне уже 4 матча с тремя очками) не оказалось в составе «Пингвинс» на игру с «Рейнджерс».
При отсутствии потенциального юбиляра функции главного по цифрам на себя взял Артемий Панарин – он был в составе «Рейнджерс», а потому 500-й матч в лиге от него никуда бы не делся. Нападающий отметил это событие – не особо масштабно, всего одной шайбой, но красиво.
В середине второго периода Панарин получил пас от Эндрю Коппа и поехал не на ворота «Питтсбурга», а параллельно им – и бросил с неудобной руки. Сюрприз-сюрприз для Тристана Джерри.
За вечер у Артемия 1 гол при двух бросках в створ, «+2» полезность и 2 отбора при 17:48 на льду (2:19 – в большинстве). Это вечерняя статистика, а вот общая – за все 500 матчей. Действительно внушает.
Из действующих игроков только трое набрали больше очков за то время, что Панарин выступает в НХЛ: Леон Драйзатль (598 очков), Патрик Кэйн (611) и Коннор Макдэвид (680). А Брэд Маршанд – столько же, 558 очков.
Но надо признать, что королем в этот вечер все же был не Артемий, а Игорь Шестеркин, отразивший все 30 бросков в створ. Как ни бились игроки «Питтсбурга», но обыграть голкипера они не могли.
«Я думаю, что он превосходен, – отвешивал комплименты своему вратарю тренер Жерар Галлан. – Люди беспокоились о нем [после поражений от «Айлендерс» и «Филадельфии»], а я нет. Он играл очень хорошо сегодня вечером, сделал несколько настоящих ключевых сэйвов в ключевые моменты».
Шестеркина признали первой звездой матча (Артемий – третья) и второй – всего игрового дня НХЛ.
Хотя главный перфоманс русские хоккеисты выдали не на льду, а уже в пресс-центре, где устроили веселое общение с журналистами.
– Артемий, какие впечатления от игры Игоря в этом сезоне?
Панарин: Еще бы забивать умел, мог бы тогда побольше денег просить, а так ему цена – 1,5 миллиона пока.
Шестеркин: Он обещал, что если я буду забивать, то он поделится своим контрактом.
Панарин: Это если Байден налоги снизит, – быстро добавил Панарин, неожиданно перейдя на английский.
У «Рейнджерс» все в порядке – и с настроением, и с очками – они уверенно идут вторыми в дивизионе, отставая только на 2 очка от «Каролины». А отрыв от «Питтсбурга» теперь увеличился до 6 очков.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
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Фото: East News/BRUCE BENNETT
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