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🔥 Овечкин выбил 1500 очков в НХЛ! А Кузнецов забил в 700-м матче за «Вашингтон»

Спенсер Карбери Спенсер Карбери
Дилан Строум Дилан Строум
Даллас Даллас
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Александр Овечкин Александр Овечкин
НХЛ НХЛ
Вашингтон Вашингтон
Хоккей Хоккей

Но проиграли – оба не реализовали буллиты.

Если задуматься, то Александр Овечкин – фантастический игрок. В 38 (!) лет в далеко не самой мощной команде НХЛ он выбивает 5+10 в 23 матчах, но кажется, что это слабые цифры – настолько приучил к голам и статусу вечно молодого. От него ждут заброшенных шайб, а капитан «Вашингтона» раздает передачи, даже когда мог бы сам бросать. Всех интересует его гонка за Гретцки – а Александр тем временем отмечает 1500 очков в лиге результативным пасом.

Да, у Ови – очередной крутейший юбилей, в котором обошлось без его голов (увы!). Александр первым из русских игроков в НХЛ добрался до 1500 очков – и сделал это, разогнав атаку на ворота «Далласа» передачей из собственной зоны. Дальше Манта и Строум все сделали сами.

Не будем поднимать тему того, каким образом во время большинства шайба вообще дошла до ворот «Кэпс» – просто насладимся моментом. Как сделали это на трибунах. Сначала просто порадовались голу, который вывел команду вперед в матче, а спустя пару минут еще и устроили овации Овечкину после подготовленного под юбилей ролика. 

«Это грандиозно, – восхищался тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. – Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге».

«Это довольно крутая цифра, – подчеркивал после матча сам юбиляр. – Всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда этого не достиг. Это довольно круто».

Овечкин стал 16-м игроком в истории, который добрался до такой отметки. И вторым среди действующих – несмотря на травмы, Кросби был быстрее. В идеальном раскладе оба по окончании карьеры окажутся в топ-10, хотя Александру для этого все же стоит взвинтить темп набора очков.

Немного удивительно, что юбилей Овечкин встретил в матче с «Далласом» – обычно это не его клиент. В играх со «Старс» у нападающего только 19 очков – меньше набрал только против «Вегаса» и «Сиэтла», самых молодых клубов лиги.

При этом, конечно, праздник Овечкина немного перекрыл достижение Дилана Строума – 100 голов за карьеру в НХЛ (за 377 матчей). Человек старался, дубль в ворота «Далласа» ради этого сделал, но все внимание опять ушло русским – мало того, что у Александра 1500 очков, так еще и Евгений Кузнецов проводил свой 700-й матч в регулярках. Разумеется, забил.

Доказательство того, что воспитательные меры Карбери работают, или же это просто совпадение – станет понятно позже. Но в глобальном смысле команда не всегда слышит тренера: «Кэпиталс» упустили преимущество с 3:1, а потом и позволили сравнять счет при 4:3. И это выглядело вполне закономерно – по игре казалось, что матч равный. Хотя кого это утешит в «Вашингтоне»?

«Нам предстоит много работы, – говорил Спенсер Карбери. – Мы совершаем какие-то ошибки, которыми просто закапываем себя. И весь наш состав – от топовых линий до боттома – совершает огромные, просто огромные ошибки, которые вы не имеете права совершать на этом уровне, если планируете выигрывать».

Возможно, главный тренер был бы чуть поспокойнее на пресс-конференции, если б команда затащила серию буллитов – но ни Овечкин, ни Строум, ни Кузнецов не забили Уэджвуду. Праздник оказался подпорченным.

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Протас (Дженсен, Макмайкл)
1:1 – 15 Сегин (Хейсканен, Стил)
2:1 – 24 Строум (ван Римсдайк, Уилсон)
3:1 – 27 Кузнецов (Протас, Филлипс)
3:2 – 34 Марчмент (Дюшен)
3:3 – 41 Хинтц (Робертсон, Бенн)
4:3 – 49 Строум (Овечкин, Манта)
4:4 – 53 Хинтц (Павелски, Робертсон)
Вратари: Линдгрен 34/38 – Уэджвуд 23/27.

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Фото: East News/AP Photo/Stephanie Scarbrough

18 комментариев
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Уэйн, посмотревшись в зеркало, довольный подмигнул себе и решил пропустить ещё один стаканчик. Небо над ним продолжало оставаться безоблачным и гнетущая прошлогодняя тоска окончательно отступила... (с)
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Ответ Vasily Ivanov
Если Овечкин обгонит Грецки или Кросби ,клятые империалисты обязаны будут приползти к нам на коленях и умолять включить НХЛ в КХЛ....
3 ДНЯ!!! СЛЫШИТЕ, 3 ДНЯ!!! И НАША АТАКУЮЩАЯ ТРОЙКА БУДЕТ У ВОРОТ ПРОТИВНИКА
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Ответ Vasily Ivanov
Если Овечкин обгонит Грецки или Кросби ,клятые империалисты обязаны будут приползти к нам на коленях и умолять включить НХЛ в КХЛ....
И сделать ротена коммисионнером вместо бэттмена?!
+4
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Если Овечкин обгонит Грецки или Кросби ,клятые империалисты обязаны будут приползти к нам на коленях и умолять включить НХЛ в КХЛ....
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Ответ Руслан З.
Личные рекорды меркнут, когда команда тонет. Какой толк от этого паса, если результат - поражение.
Да с чего меркнут то?
Уверен на 99% что игроки из списка лучших бомбардиров тоже какие-то свои знаковые отсечки по очкам могли достигать в не самые лучшие моменты выступления их клубов. Но кто про это помнит? А вот их достижения - это память на года.
Тем более тут речь за Вашингтон. Этим вообще не привыкать тонуть, если уж так по чесноку)
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По очкам он только 16? Пффффф! Лишнее подтверждение тому, что на партнёров он не играет. Только и ждёт передачи на него в офисе. Всё мысли о рекорде у человека. Ради этого он пришёл в НХЛ.
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В пустые уже не попадает? Решил бомбардирскую стату секондариками набить? На самом деле, глядишь, и залетит от какого-нибудь бревна наудачу)
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Овечкин крут! Целый ассист сделал (пусть и второй). И даже "минус" не заработал - как-то умудрился не пропустить в свою смену.
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Ответ KV
У Александра в последние годы были пробуксовки перед знаковыми цифрами по карьере, надеюсь он сможет выдать по сезону хотя бы половину прежней прыти. Кто бы что не говорил, но он приучил всех, что он добивается своих цифр вопреки всему. Будем надеяться, что игра наладится, внутренние разногласия закончатся, и команда спокойно отыграет этот сезон и поборется за ПО. Сане успехов и найти свою игру. Кузе нужно собраться и показать свой уровень. Вся проблема у него в голове. Может найти нормального психолога.
Ему бы побриться для начала. Не так на старого еврея был бы похож))
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Ответ Кагов
Карьерный бомбарлирский потенциал Ови 1600+ очков, у Кросби 1700+ очков. На финише карьер могут быть на 9-10 месте. Ну а Ови лучший снайпер, потенциал - 900+ шайб! Также пожелаем Ови 700+ передач, будет среди наших вторым после Малкина.
Предлагаю пожелать 1600 очков и 750 передач :)
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Ответ mihrutkanik
По очкам он только 16? Пффффф! Лишнее подтверждение тому, что на партнёров он не играет. Только и ждёт передачи на него в офисе. Всё мысли о рекорде у человека. Ради этого он пришёл в НХЛ.
ну приходил он конечно не для этого, но то, что несколько лет занимается уже только собой, это точно. Как кубок получил, больше ему ничего не надо, кроме рекорда.
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Ответ Vasily Ivanov
Если Овечкин обгонит Грецки или Кросби ,клятые империалисты обязаны будут приползти к нам на коленях и умолять включить НХЛ в КХЛ....
а если не обгонит?
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