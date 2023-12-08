🔥 Овечкин выбил 1500 очков в НХЛ! А Кузнецов забил в 700-м матче за «Вашингтон»
Но проиграли – оба не реализовали буллиты.
Если задуматься, то Александр Овечкин – фантастический игрок. В 38 (!) лет в далеко не самой мощной команде НХЛ он выбивает 5+10 в 23 матчах, но кажется, что это слабые цифры – настолько приучил к голам и статусу вечно молодого. От него ждут заброшенных шайб, а капитан «Вашингтона» раздает передачи, даже когда мог бы сам бросать. Всех интересует его гонка за Гретцки – а Александр тем временем отмечает 1500 очков в лиге результативным пасом.
Да, у Ови – очередной крутейший юбилей, в котором обошлось без его голов (увы!). Александр первым из русских игроков в НХЛ добрался до 1500 очков – и сделал это, разогнав атаку на ворота «Далласа» передачей из собственной зоны. Дальше Манта и Строум все сделали сами.
Не будем поднимать тему того, каким образом во время большинства шайба вообще дошла до ворот «Кэпс» – просто насладимся моментом. Как сделали это на трибунах. Сначала просто порадовались голу, который вывел команду вперед в матче, а спустя пару минут еще и устроили овации Овечкину после подготовленного под юбилей ролика.
«Это грандиозно, – восхищался тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. – Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге».
«Это довольно крутая цифра, – подчеркивал после матча сам юбиляр. – Всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда этого не достиг. Это довольно круто».
Овечкин стал 16-м игроком в истории, который добрался до такой отметки. И вторым среди действующих – несмотря на травмы, Кросби был быстрее. В идеальном раскладе оба по окончании карьеры окажутся в топ-10, хотя Александру для этого все же стоит взвинтить темп набора очков.
Немного удивительно, что юбилей Овечкин встретил в матче с «Далласом» – обычно это не его клиент. В играх со «Старс» у нападающего только 19 очков – меньше набрал только против «Вегаса» и «Сиэтла», самых молодых клубов лиги.
При этом, конечно, праздник Овечкина немного перекрыл достижение Дилана Строума – 100 голов за карьеру в НХЛ (за 377 матчей). Человек старался, дубль в ворота «Далласа» ради этого сделал, но все внимание опять ушло русским – мало того, что у Александра 1500 очков, так еще и Евгений Кузнецов проводил свой 700-й матч в регулярках. Разумеется, забил.
Доказательство того, что воспитательные меры Карбери работают, или же это просто совпадение – станет понятно позже. Но в глобальном смысле команда не всегда слышит тренера: «Кэпиталс» упустили преимущество с 3:1, а потом и позволили сравнять счет при 4:3. И это выглядело вполне закономерно – по игре казалось, что матч равный. Хотя кого это утешит в «Вашингтоне»?
«Нам предстоит много работы, – говорил Спенсер Карбери. – Мы совершаем какие-то ошибки, которыми просто закапываем себя. И весь наш состав – от топовых линий до боттома – совершает огромные, просто огромные ошибки, которые вы не имеете права совершать на этом уровне, если планируете выигрывать».
Возможно, главный тренер был бы чуть поспокойнее на пресс-конференции, если б команда затащила серию буллитов – но ни Овечкин, ни Строум, ни Кузнецов не забили Уэджвуду. Праздник оказался подпорченным.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 04.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 7 Протас (Дженсен, Макмайкл)
- 1:1 – 15 Сегин (Хейсканен, Стил)
- 2:1 – 24 Строум (ван Римсдайк, Уилсон)
- 3:1 – 27 Кузнецов (Протас, Филлипс)
- 3:2 – 34 Марчмент (Дюшен)
- 3:3 – 41 Хинтц (Робертсон, Бенн)
- 4:3 – 49 Строум (Овечкин, Манта)
- 4:4 – 53 Хинтц (Павелски, Робертсон)
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Фото: East News/AP Photo/Stephanie Scarbrough
Уверен на 99% что игроки из списка лучших бомбардиров тоже какие-то свои знаковые отсечки по очкам могли достигать в не самые лучшие моменты выступления их клубов. Но кто про это помнит? А вот их достижения - это память на года.
Тем более тут речь за Вашингтон. Этим вообще не привыкать тонуть, если уж так по чесноку)